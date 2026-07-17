Zomrela herečka Brenda Fricker, Holubia dáma zo Sám doma. Dlhodobo bojovala so zdravotnými problémami

Sám doma

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Sám doma
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Na legendárnu filmovú klasiku Sám doma sa už nikdy nebudeme pozerať ako predtým. Vo veku 81 rokov nás navždy opustila herečka Brenda Fricker, ktorá v druhom pokračovaní s podtitulom Stratený v New Yorku stvárnila „Holubiu dámu“. 

O úmrtí írskej herečky informoval jej agent Phil Belfield. „Už nikdy neuvidíme nikoho, ako bola ona, a svet je bez nej chudobnejším miestom,“ uviedol vo vyhlásení podľa BBC.

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„Bolo mi cťou poznať ju a spolupracovať s ňou. Navždy bude mať miesto v mojom srdci aj v srdciach veľkého množstva filmových a televíznych fanúšikov po celom svete,“ doplnil.

Sám doma
Foto: MovieStillsDB

Sám doma by bez nej prišiel o svoje čaro

Jednou z najviac nezabudnuteľných úloh, ktoré stvárnila, je postava Holubej dámy, s ktorou sa malý Kevin stretne v Central Parku. Sám doma: Stratený v New Yorku by bez tejto postavy nemal to správne čaro, pretože práve postava Brendy doň vniesla množstvo emócií.

Brenda Fricker zomrela po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch, s ktorými bojovala.

Sužovali ju bolesti a bola vyčerpaná

Správy o zhoršenom zdravotnom stave herečky sa objavili ešte minulý rok. Ako sme vás informovali, zdravotne sa necítila najlepšie.

„Som vyčerpaná. Už len pri rozprávaní sa zadýchavam. Len umieram každý deň v bolestiach,“ opísala, ako sa cíti, a vzápätí dodala, že si myslí, že sa v takomto stave dožije 100 rokov. Žiaľ, tieto jej slová sa nenaplnili.

Dostala sošku Oscara

Pravdepodobne ste ani netušili, že pani s holubmi zo Sám doma ešte v roku 1989 získala zlatú sošku Oscara za účinkovanie vo filme Moja ľavá noha (My Left Foot) od režiséra Jima Sheridana. Objavila sa vo veľkej kope filmov, no ako sama dávnejšie priznala v úprimnom rozhovore, keď dovŕšila sedemdesiatku, začala sa cítiť neviditeľná. Možno presne tak, ako pani s holubmi, ktorú okoloidúci prehliadali.

Vysvetlila, že dnešní tvorcovia podľa nej nepíšu úlohy pre staré ženy. Írsky herec Richard Harris jej raz dokonca povedal, že si má pamätať na to, že keď bude mať 70 rokov, stane sa neviditeľnou. A tieto slová jej utkveli v pamäti.

Fanúšikovia filmu Sám doma však pravdepodobne na ňu nikdy nezabudnú a práve jej rola bude tá, ktorá im bude každé Vianoce, rok čo rok, tískať slzy do očí.

Filmový Kevin sa rozlúčil už aj s herečkou Catherine O’Hara. „Mama, myslel som, že máme čas,“ odkázal jej

Začiatkom roka svet obletela správa o úmrtí herečky Catherine O’Hara, ktorá v Sám doma stvárnila postavu Kevinovej mamy.

Mama, myslel som, že máme čas. Chcel som viac. Chcel som viac sedieť v kresle vedľa teba,“ začal svoj odkaz na Instagrame herec Macaulay Culkin. Na záver dodal, že ju ľúbi. Príspevok rozcítil milióny fanúšikov po celom svete, ktorí si dvojicu spájajú práve s obľúbenými vianočnými filmami Sám doma.

Sám doma
Foto: MovieStillsDB

O’Hara začala svoju komediálnu kariéru v 70. rokoch 20. storočia, keď pomáhala vytvoriť kanadskú skečovú šou SCTV. Svoju prvú väčšiu úlohu na veľkom plátne získala v 80. rokoch vo filme Nič osobné s Donaldom Sutherlandom. V roku 1985 sa objavila v komédii Po úradných hodinách režiséra Martina Scorseseho.

Slovenské publikum si ju pamätá najmä ako matku Kevina McCallistera v spomínaných filmoch Sám doma. „Vždy ma priťahujú postavy, ktoré nemajú ani potuchy, aký dojem robia na ostatných ľudí. Všetci sme naozaj pomätení, a to na nás ľuďoch milujem,“ uviedla v roku 2021 pre denník The Guardian.

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