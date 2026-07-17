Nová predajňa už rastie. V obci spísali aj petíciu, Biedronka tu napokon otvorí ešte tento rok

Budova Biedronky

Foto: Biedronka

Martin Cucík
Reťazec Biedronka
Nová predajňa poľskej Biedronky mešká už takmer rok. Zdá sa, že ľudia na Kysuciach sa jej dočkajú už o pár mesiacov.

Výstavba prvej predajne poľského obchodného reťazca Biedronka na Kysuciach sa konečne rozbehla. V pohraničnej obci Čierne už stavebníci začali práce po tom, čo obec v júni vydala stavebné povolenie. Ak pôjde všetko podľa plánu, nová predajňa by mohla byť dokončená približne do troch mesiacov.

Projekt sa pritom oneskoril o viac ako rok. Jeho realizáciu skomplikovali petície časti obyvateľov aj právny spor o súlad stavby s územným plánom. Informoval o tom portál My Regióny.

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Projekt sprevádzali protesty aj petícia

Príprava novej predajne sa nezaobišla bez kontroverzií. Ako sme informovali, časť obyvateľov obce nesúhlasila s miestom, kde má obchod vyrásť, a zorganizovala petíciu. Podľa iniciátorov nebol problémom samotný príchod Biedronky, ale jej plánované umiestnenie v blízkosti rodinných domov.

Tvrdili, že lokalita je už dnes zaťažená priemyselnou činnosťou a ďalšia veľká stavba by mohla zhoršiť dopravnú situáciu aj kvalitu života v okolí. Naopak, druhá skupina obyvateľov výstavbu podporovala. Argumentovala tým, že príchod nového reťazca zvýši konkurenciu medzi obchodmi a môže priniesť výhodnejšie ceny potravín.

Biedronka
Foto: Facebook (Biedronka Slovensko)

Projekt sa následne dostal aj na stôl prokuratúry. Tá spochybnila zákonnosť územného rozhodnutia s tým, že podľa jej názoru plánovaná predajňa nezodpovedá funkčnému využitiu územia. Obec však protestu nevyhovela a celý prípad postupne posudzovali nadriadené orgány územného plánovania.

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Žiline potvrdil, že vydané rozhodnutie je v súlade s územným plánom. Rovnaký záver neskôr prijal aj Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v Bratislave, ktorý tak investorovi otvoril cestu k získaniu stavebného povolenia.

Stanovisko prokuratúry nepresvedčilo ani niektorých odborníkov na stavebné právo. Podľa nich nemožno automaticky tvrdiť, že v priemyselnej zóne nemôže vzniknúť obchodná prevádzka. Upozorňovali, že v podobných lokalitách dnes bežne fungujú predajne potravín, reštaurácie či ďalšie služby určené pre zamestnancov aj verejnosť. Samotné zaradenie pozemku preto podľa nich nemusí výstavbu obchodu vylučovať.

V strate takmer 26 miliónov

Spoločnosť Jeronimo Martins Slovensko, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť Biedronka, pokračovala aj v roku 2025 v agresívnej expanzii. Počas roka otvorila 15 nových predajní a do dlhodobého majetku investovala viac ako 37 miliónov eur, pričom tieto investície financovala materská skupina navýšením kapitálových fondov o 60 miliónov eur.

Rozsiahle investície sa podpísali pod výsledky hospodárenia. Spoločnosť za rok 2025 vykázala daňovú stratu vo výške 25,94 milióna eur, pričom ku koncu roka evidovala celkové neumorené daňové straty vo výške takmer 36 miliónov eur. Teda daňové straty aj z minulých rokov, ktoré si firma ešte nestihla odpočítať od svojho základu dane.

Interiér predajne Biedronka
Foto: Fb/Biedronka Slovensko

Napriek tomu vedenie uvádza, že firma má dostatočný prevádzkový kapitál aj vlastné imanie na plnenie svojich záväzkov a bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti.

Expanzia sa prejavila aj na raste počtu zamestnancov. Priemerný prepočítaný počet pracovníkov vzrástol zo 72 na 377 a ku koncu roka spoločnosť zamestnávala už 422 ľudí. Po skončení účtovného obdobia navyše vlastníci podporili slovenskú dcéru ďalším kapitálom vo výške 22,5 milióna eur, čo naznačuje, že skupina s ďalším rozvojom Biedronky na slovenskom trhu naďalej počíta.

Problémy na burze

Zatiaľ čo Biedronka pokračuje v expanzii na Slovensku, jej materská spoločnosť Jerónimo Martins čelí tlaku na finančných trhoch. Hodnota firmy sa podľa portálu Wiadomości Handlove za posledné tri mesiace na burze znížila približne o 3,76 miliardy eur.

Investori totiž s obavami sledujú vývoj na poľskom trhu, kde maloobchodné reťazce zvádzajú intenzívnu cenovú vojnu a rast cien potravín sa výrazne spomalil. Analytici upozorňujú, že práve Poľsko tvorí rozhodujúcu časť tržieb skupiny, preto sa akékoľvek zhoršenie vyhliadok Biedronky okamžite premieta aj do hodnoty celej spoločnosti.

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