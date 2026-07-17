Známa značka končí, v nákupnom centre ju nahradí žiadaný nováčik. Konkurenciu dostane aj McDonald’s

Bratislavská Eurovea s atraktívnou polohou na prestížnom nábreží Dunaja patrí prirodzene medzi prvé voľby mnohých značiek pri expanzii na slovenskom trhu. Tento prístup vytvoril pomerne vysoké konkurenčné prostredie najmä v segmente drogérií a na jednom mieste sa tu stretli značky dm drogerie, Hebe, Normal a Teta. Práve posledná menovaná sieť teraz zo shoppingu odchádza.
Namiesto známej drogérie sa do priestorov v nákupnom centre nasťahuje ambiciózna česká značka Vilgain. Novinkou by mal byť aj maďarský koncept rýchleho občerstvenia Simon’s Burger. Informovali o tom Hospodárske noviny.
Tvrdé konkurenčné prostredie
S príchodom dánskeho reťazca Normal nastala pod strechou obchodného centra Eurovea nezvyčajná situácia. Na jednom mieste sa totiž ocitli prakticky štyri silné značky zameriavajúce sa primárne na predaj drogérie. Ako z dostupných informácií vyplýva, takýto stav trval iba približne dva mesiace, nakoľko sieť Teta to na nábreží Dunaja zabalila.
Presné dôvody ukončenia prevádzky spoločnosť nekomentovala, viac neprezradili ani zástupcovia bratislavského shoppingu. Značka Teta má aktuálne pod Tatrami viac ako 100 pobočiek a silnú pozíciu si stále drží aj v našom hlavnom meste. Optimalizácia siete teda nie je úplne nezvyčajným krokom, obzvlášť, ak sa pozrieme na zastúpenie konkurencie.
Na druhej strane, eseročka Teta drogérie čelí v posledných rokoch prudkému poklesu v kolónke zisku. Kým tržby sa aj vlani pohybovali nad hranicou 100 miliónov eur, zisk predstavoval iba necelých 70-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2023, kedy mala spoločnosť zisk viac ako 3,3 milióna eur, ide o značný pokles.
Vo všeobecnosti mnohé veľké značky v posledných rokoch zaznamenali podobný trend. Ľudia síce nakupujú viac, no znižujú sa marže, rastú prevádzkové náklady, respektíve pribúda neefektívnych a stratových pobočiek.
Dravý český projekt, ale aj konkurencia pre McDonald’s
Do priestorov, ktoré ostanú po Teta drogérie, by sa mal nasťahovať ďalší atraktívny nájomník. Ako sme vás začiatkom júla informovali, do Bratislavy má namierené ambiciózna česká značka Vilgain. Tá vznikla ako pokračovanie značky Aktin, ktorá si v priebehu rokov vybudovala silnú komunitu najmä medzi športovcami a ľuďmi so záujmom o zdravý životný štýl. Predajňa v nákupnom centre Eurovea bude zároveň prvou slovenskou kamennou prevádzkou Vilgain.
Spoločnosť má v ponuke napríklad proteíny, proteínové tyčinky, orechové maslá, kolagény, vitamíny, funkčné nápoje či rôzne zdravšie alternatívy bežných potravín. Popularitu značky potvrdzuje aj množstvo zákazníckych hodnotení. Vilgain uvádza viac ako 270 000 overených recenzií a priemerné hodnotenie približne 4,5 hviezdičky, vďaka čomu patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente športovej a funkčnej výživy v Česku a na Slovensku.
Na atraktívne nábrežie Dunaja má navyše prísť aj ďalšia zaujímavá značka. Maďarský Simon’s Burger vstúpil na Slovensko netradične v Košiciach, o čom vás interez informoval v roku 2024 ako prvý. U našich južných susedov ide o najrýchlejšie rastúcu fastfoodovú sieť v krajine.
Na rozdiel od iných etablovaných veľkých hráčov v segmente prevádzok rýchleho občerstvenia však nejde o dlhoročnú sieť, ale o pomerne nový koncept. Ten sa naplno rozbehol po pandémii covidu a stojí za ním Tóth Simon spolu s bratom – od ich mena je teda odvodený aj samotný názov. Celá myšlienka fungovania je pri značke Simon’s Burger postavená na jednoduchosti, čo jasne prezentuje jej zakladateľ od samého začiatku.
Obyvatelia Bratislavy môžu koncept poznať z neďalekého outletového centra v Parndorfe, kde franšíza zamierila krátko po otvorení na východe Slovenska.
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