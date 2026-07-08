Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie

Michael O´Leary

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Miliardár má na krku viacero kontroverzií.

Letecká spoločnosť Ryanair sa mnohým spája s relatívne lacným cestovaním. Stojí za ňou írsky podnikateľ Michael O´Leary. Navždy zmenil turizmus v Európe, ako ho poznáme. Ako sa však vlastne k spoločnosti dostal a prečo na neho niektorí hľadia cez prsty?

Spoločnosť prepísala dejiny cestovania

Michael O´Leary si veľmi dobre stráži svoje súkromie a jeho manželka a deti sa vyhýbajú pozornosti verejnosti. Pôvodom írsky podnikateľ sa narodil v roku 1961. Z webu Biographs sa dozvedáme, že hoci svoju kariéru začínal ako účtovník, vypracoval sa medzi najbohatších podnikateľov Írska.

K spoločnosti Ryanair sa pridal v roku 1988. História tejto spoločnosti sa pritom začala písať len štyri roky predtým, v roku 1984. Spoločnosť založili traja írski podnikatelia, a to Tony Ryan, Christopher Ryan a Liam Lonergan, majiteľ írskej cestovnej kancelárie Club Air, píše Aerotime.

Ich pôvodným plánom bolo vyriešiť problém vysokých cien leteniek, ktoré museli platiť cestujúci lietajúci cez Írske more medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom. Ryanair ich chcel núkať lacnejšie a aj to dokázal. Pasažierov prepravoval o polovicu lacnejšie ako napríklad spoločnosť British Airways.

Lietadlo leteckej spoločnosti Ryanair
Foto: Unsplash

Vojna medzi leteckými spoločnosťami

Netrvalo dlho, kým si to konkurencia všimla a rozpútala sa prvá cenová „vojna“ medzi leteckými spoločnosťami v Európe. Hoci Ryanair prepravoval len na jednej trase, a prvý rok ho využilo 82 000 ľudí. Zakladatelia si uvedomili, aký má spoločnosť potenciál a rozhodli sa expandovať. Po tom, ako O´Leary nastúpil, prijal v spoločnosti funkciu zástupcu generálneho riaditeľa (pôsobil aj ako finančný poradca) a spustil proces reštrukturalizácie.

Jeho cieľom bolo prevziať model od v tom čase jednej z najväčších leteckých spoločností Southwest Airlines a vytvoriť prvú prosperujúcu nízkonákladovku v Európe. A napokon sa mu to aj podarilo. V roku 1994 sa vypracoval na pozíciu generálneho riaditeľa.

Niet pochýb o tom, že zásadným spôsobom zmenil cestovanie lietadlom v Európe, hoci mnohí kritizujú jeho štýl vedenia. Podľa webu I Do Business je neraz O´Leary poriadne ostrý a nebojí sa vysloviť aj názory, pri ktorých je jasné, že budú nepopulárne a stanú sa terčom ostrej kritiky.

Michael O´Leary pred lietadlom Ryanair
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Na zákazníkov vyvíja neprimeraný nátlak

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  • prečo sa spoločnosť Ryanair musela postaviť pred súd;
  • akými vyjadreniami vyvolal Michael O´Leary pobúrenie;
  • do akého konfliktu sa dostal s Elonom Muskom;
  • ako O´Leary urazil obéznych ľudí.

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