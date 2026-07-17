Lela Vémola odhalila dôvod rozvodu: O vzťahu svojho manžela vraj vedela celé mesiace

Rozpad dlhoročného vzťahu býva bolestivý najmä vtedy, keď sú jeho súčasťou deti. Niekedy však ani opakované odpúšťanie a snaha udržať rodinu nestačia na to, aby manželstvo mohlo ďalej fungovať.
Modelka a influencerka Lela Vémola Ceterová prezradila pre český magazín eXtra, prečo sa rozhodla uzavrieť spoločnú životnú kapitolu s Karlosom Vémolom. Otvorene opísala svoju dlhoročnú snahu zachrániť rodinu, no vyjadrila sa aj k žene, ktorá mala podľa jej slov vstúpiť do života jej manžela. Lela o celej situácii údajne vedela už dlhšie, súkromie sa rozhodla neriešiť verejne, pretože chcela chrániť ich deti.
Lela sa roky snažila zachrániť rodinu
Vzťah Lely a Karlosa Vémolovcov bol dlhodobo pod drobnohľadom verejnosti. Dvojica v minulosti čelila viacerým krízam, no zakaždým sa zdalo, že sa jej problémy podarilo prekonať. Lela teraz priznala, že udržaniu rodiny venovala veľa síl a v záujme detí dokázala svojmu manželovi všeličo odpustiť.
Postupne však dospela do bodu, keď si musela pripustiť, že ich manželský vzťah už nefunguje a ďalšie zotrvávanie v ňom by nemuselo byť dobré ani pre ich potomkov. „Počas nášho manželstva som sa dlhé roky snažila urobiť maximum pre zachovanie rodiny. Mnohé veci som odpustila, mnohé som prehliadala a vždy som myslela predovšetkým na naše deti. Až časom som si musela priznať, že k sebe ako manželia už jednoducho nepatríme,“ uviedla Lela.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Rozhodnutie odísť z nefunkčného manželstva nevnímala ako zlyhanie. Naopak, dnes je presvedčená, že urobila všetko, čo bolo v jej silách. Za dôležitejšie považuje, aby deti vyrastali pri rodičoch, ktorí sú pokojní a dokážu fungovať samostatne bez neustáleho napätia.
„Dnes môžem s čistým svedomím povedať, že som pre náš vzťah urobila maximum. Nakoniec som dospela k záveru, že pre naše deti bude lepšie vyrastať s dvoma pokojnými a vyrovnanými rodičmi než v nefunkčnom manželstve,“ vysvetlila modelka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Karlos mal mať vzťah s inou ženou
V médiách sa v súvislosti s Karlosovým súkromím objavilo meno influencerky Moniky Naomi. Lela však vo svojom vyjadrení hovorila o pani Monike B. a tvrdila, že jej prítomnosť v ich živote pre ňu nebola novou informáciou.
O údajnom vzťahu svojho manžela sa mala dozvedieť už v citlivom období po narodení ich syna. Rodina v tom čase čelila náročným chvíľam spojeným s chlapcovým zdravotným stavom. Lela sa podľa vlastných slov musela vyrovnávať nielen so strachom o syna, ktorý trávil dlhé obdobia v nemocnici, ale aj s problémami vo svojom manželstve.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Náš syn trávil dlhé obdobia v nemocnici a popritom som sa musela vyrovnávať s tým, že môj manžel mal dlhší čas vzťah s pani Monikou B. Táto informácia pre mňa nebola žiadnou novinkou. O jej prítomnosti v našom živote som vedela už od obdobia narodenia nášho syna. Napriek tomu som sa nikdy nerozhodla riešiť naše súkromie prostredníctvom médií, pretože som vždy chránila predovšetkým naše deti,“ prezradila Lela.
Napriek verejnému záujmu sa dlho rozhodovala mlčať. Prioritou pre ňu zostávali deti a snaha uchrániť ich pred medializovaním problémov, ktoré sa odohrávali v rodinnom súkromí.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Údajný vzťah sa stal definitívnou bodkou
Lela sa netají tým, že ju správanie ženy, ktorá mala vstúpiť do jej manželstva, hlboko zasiahlo. O to ťažšie niesla celú situáciu, že išlo o matku, ktorá už mala vlastnú skúsenosť s rozvodom. Očakávala preto, že dokáže lepšie pochopiť následky, aké môže podobný vzťah priniesť rodine s troma malými deťmi.
Síce sa manželstvo Vémolovcov potýkalo s problémami už dlhšie, táto situácia mala byť momentom, po ktorom Lela prestala veriť v jeho záchranu. Rozhodla sa preto obrátiť list a sústrediť sa na nový život, v ktorom chce svojim deťom vytvoriť čo najpokojnejšie prostredie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Je pre mňa veľmi smutné, že žena, ktorá sama prešla rozvodom a je mamou, sa rozhodla vstúpiť do vzťahu so ženatým mužom, ktorý bol otcom troch malých detí. O to viac ma mrzí, že práve táto situácia bola pre mňa definitívnou bodkou za naším manželstvom a znamenala rozpad našej rodiny,“ uzavrela Lela Vémola Ceterová.
Nahlásiť chybu v článku