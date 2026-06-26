Vieme, aké nové filmy a seriály sa oplatí vidieť tento víkend. Diváci si ich zamilovali

Romantická komédia, napínavá dráma, strelená aj akčná komédia a dlhoočakávané pokračovanie obľúbeného seriálu. Inšpirujte sa naším prehľadom a urobte si filmový večer, pre ktorý je víkend ako stvorený.
Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, tentoraz sme sa však rozhodli, že vám prinesieme zoznam filmov a seriálov, ktoré sa oplatí vidieť tento víkend. Náš zoznam tvoria čerstvé filmové a seriálové novinky, ktoré aktuálne patria medzi najsledovanejšie tituly na obľúbených streamovacích platformách.
Voicemails for Isabelle
Ak máte chuť na romantický večer, nenechajte si ujsť nový film s názvom Voicemails for Isabelle, ktorý nájdete na Netflixe. Môžete sa tešiť na príbeh mladej ženy, ktorá posiela svojej zosnulej sestre do neba zábavné hlasové správy o svojom živote, tie však končia u niekoho iného. A ten niekto sa do jej hlasu zamiluje.
Pri pozeraní tohto filmu sa zaručene zamilujete, zasmejete, ale aj si poplačete. Diváci mu na filmovom portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie 74 %.
I Will Find You
Ak ste však skôr fanúšikom napínavých drám, Netflix má niečo aj pre vás. Nový seriál I Will Find You s hodnotením 74 % rozpráva o mužovi, ktorý je neprávom odsúdený za vraždu svojho syna, jedného dňa však dostane správu o tom, že jeho syn je pravdepodobne stále nažive.
Little Brother
Dnes, v piatok 26. júna, si Netflix pripravil aj premiéru strelenej komédie Little Brother. V hlavnej úlohe sa predstaví známy herec John Cena, ktorému sa život obráti hore nohami, pretože na scénu dorazí jeho výstredný mladší brat, ktorého stvárnil Eric André.
Kaskadér (The Fall Guy)
Ak ste milovníkom skôr akčných komédií, než tých strelených, pozrite si film Kaskadér (The Fall Guy), ktorý je síce z roku 2024, ale na streamovacej platforme HBO Max je úplnou novinkou. V hlavných úlohách sa do seba zamilujú známi herci – Ryan Gosling a Emily Blunt. Diváci mu na ČSFD udelili hodnotenie 71 %.
Kaskadér Colt Seavers už má svoje najlepšie časy za sebou, kedysi býval hviezdou, ale počas jednej mimoriadne náročnej akčnej scény sa zranil. Nekontrolovaný pád z veľkej výšky zanechal Colta s poraneným telom a egom, preto sa rozhodol dať filmovému priemyslu definitívne zbohom, dokonca preto dal kopačky krásnej a nádejnej režisérke Jody. Po roku je však opäť povolaný vrátiť sa do služby. Má robiť dabléra akčnej hviezde Tomovi Ryderovi v pripravovanom sci-fi filme, ktorý režíruje jeho bývalá. Keď sa však hviezda megarozpočtového filmu stratí, hrozí zrušenie natáčania.
Rod Draka (House of the Dragon)
HBO Max tento týždeň pridal do svojej ponuky aj novú, už tretiu sériu seriálu Rod Draka (House of the Dragon), ktorý je prequelom slávneho seriálu Hra o Tróny (Game of Thrones).
Prvá epizóda si divákov získala okamžite. Na filmovom portáli ČSFD jej udelili výborné hodnotenie – až 88 %. Jedna scéna ich však poriadne znechutila. Reč je o bozkávacej scéne medzi Aemondom Targaryenom, ktorého stvárňuje Ewan Mitchell a Alicent v podaní Olivie Cooke. Aemond a Alicent sú totiž matka so synom a takáto scéna sa z istého pohľadu môže označiť za incestnú. Aj keď nejde o incest (krvismilstvo) v pravom zmysle slova, pretože význam incestu je v pohlavnom styku či v manželstve medzi pokrvnými príbuznými.
The Agency
Pokračovanie ďalšieho skvelého seriálu nájdete aj na streamovacej platforme SkyShowtime. Seriál s názvom The Agency, ktorý sleduje tajného agenta CIA ponúka až dve série. Kým prvá má hodnotenie 75 %, tak druhá si prilepšila na 78 %.
Nahlásiť chybu v článku