Kravskú krv a vajcia mu po atentáte podávali cez anál. Nie strelec, ale lekári takto zabili prezidenta USA

Písal sa 9. júl 1881, keď bol v skorých ranných hodinách vtedajší americký prezident James A. Garfield postrelený. Charles Guiteau sa priznal, že ho naozaj zastrelil. Poznamenal však, že ho nezavraždil on, ale lekári. A nebol ďaleko od pravdy.

Zabiť ho chceli len 4 mesiace po tom, čo bol zvolený

Vzhľadom na to, čo vieme o vtedajších liečebných metódach, sa niet čo čudovať. Prezident James A. Garfield práve čakal na vlak, ktorý ho mal odviezť na letnú dovolenku. Tú však už nestihol. Len 4 mesiace po tom, čo bol zvolený, sa ho rozhodol zabiť muž menom Charles Guitean, píše portál IFLScience. Vrah vystrelil dvakrát, jedna guľka zasiahla prezidenta do ramena, druhá však zasiahla chrbticu a ostala v brušnej dutine. Cestou poškodila niekoľko kostí a črevá.

Na pomoc prezidentovi sa okamžite ponáhľalo množstvo lekárov, medzi nimi aj Doctor Willard Bliss (Doctor nebolo len jeho povolanie, ale aj jeho meno). Podľa Library of Congress bol Bliss naozaj odvážny a prehlásil, že ak Garfielda nezachráni on, nedokáže to nikto. Ostatní lekári sa guľku pokúšali z brucha vytiahnuť svojimi neumytými rukami a nástrojmi, avšak bez úspechu. Napriek tomu však v čase, keď ho previezli do Bieleho domu, jeho stav ešte nebol natoľko vážny, aby bolo isté, že to prezident neprežije.

V tom čase sa už o hygiene počas operácií hovorilo čoraz viac, tejto téme sa Joseph Lister začal venovať už 20 rokov predtým, ako k atentátu na Garfielda došlo. Už v roku 1876 potrebu dezinfekcie chirurgických nástrojov akceptovalo aj mnoho lekárov v Amerike, Bliss k nim však nepatril. Lekár tak spolu s tímom pomocníkov nasledujúcich 9 týždňov opakovane vnášal do tela prezidenta množstvo baktérií.

Mysleli si, že sa nakazil maláriou

Okrem toho, Garfieldovi podávali veľké množstvá morfínu a chinínu. Morfín mu podávali proti bolesti, no chinín mu dávali preto, lebo sa nazdávali, že okrem toho, že bol postrelený, sa nakazil aj maláriou. Pravdou však bolo, že jeho telo bojovalo s infekciou. Po niekoľkých týždňoch bol prezident v takom zlom stave, že v sebe nedokázal udržať žiadne jedlo ani tekutiny. Bliss preto začal hľadať iný spôsob, ako do jeho tela dostať živiny. Jednou z možností bolo podľa neho podávať prezidentovi vaječné žĺtka zmiešané s whisky a extraktom z hovädzieho mäsa cez análny otvor.

Toto však podľa Blissa zapríčinilo, že prezidentove črevné plyny boli neznesiteľné, rozhodol sa preto vynechať vajíčko a nahradiť ho kravskou krvou. Tá však v prezidentovom čreve zhnila a výsledok bol ešte horší, ako po podávaní vajíčka. Bliss napokon prišiel s tretím receptom, ktorého hlavnými zložkami boli voda, niekoľko zrniečok soli a výluh z mäsa. Ani to však prezidentovi nepomohlo. Aj keď ho nezabilo strelné poranenie, zomrel na následky Blissových bizarných liečebných metód a ťažkej infekcie.

Blissove metódy už dovtedy kritizovalo veľké množstvo ľudí. Po fiasku s prezidentovou liečbou sa však mohol so svojou kariérou definitívne rozlúčiť. Mnoho ľudí ho kritizovalo aj za to, že si od nikoho nenechal poradiť a tvrdohlavo trval na tom, že len jeho metódy sú tie správne. Čo sa týka púšťania rozličných látok do análneho otvoru, podľa portálu Human Rights First túto metódu CIA neskôr využívala ako spôsob mučenia.