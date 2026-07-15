Kvíz: Veľká mapa Slovenska dostane 8 z 10 Slovákov. Koľko bodov získaš ty?

Žena hľadá na mape mesto Humenné

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Či tomu veríš alebo nie, väčšina Slovákov si ledva spomenie na názvy okresov s výnimkou tých vo svojom vlastnom kraji.

 Keď však príde reč na mestá a okresy v krajoch na opačnom konci Slovenska, mnohým z nás zrazu dôjdu nápady.

Ak neveríš, vyber si niektorý zo vzdialenejších krajov a skús z hlavy vymenovať aspoň štyri mestá alebo okresy, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Alebo si svoje znalosti rovno otestuj v našom dnešnom kvíze. Čakajú ťa otázky zamerané na slovenskú mapu, ktoré preveria, či sa v nej orientuješ aj bez zoznamu názvov…. Alebo máš ešte čo doháňať. Koľko bodov sa ti podarí získať?

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