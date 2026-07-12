Slovenka, ktorá žije časť roka v Chorvátsku, radí, ako ušetriť na dovolenke. Čašníci majú pripravenú pascu

Veronika Samborská a pláž v Chorvátsku

Foto: osobný archív Veroniky Samborskej

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Podelila sa s nami o svoje tipy, ako ušetriť na letnej dovolenke v Chorvátsku.

Chystáte sa toto leto na dovolenku do Chorvátska? Lámete si hlavu, ako dodržíte stanovený rozpočet? Slovenka, ktorá žije niekoľko mesiacov v roku v Chorvátsku, nám prezradila viacero praktických tipov, ako môžete ušetriť na dovolenke v Chorvátsku. Zároveň nás upozornila na jednu prefíkanú turistickú pascu, ktorú majú čašníci v reštauráciách pripravenú na dovolenkárov. 

Veronika Samborská síce pochádza zo Slovenska, ale spolu so svojím manželom a ich dvomi deťmi žijú každý rok v Chorvátsku od jari až do jesene. Majú tu totiž svoju vlastnú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Chorvátsko je ich druhým domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov.

S Veronikou sme sa už rozprávali niekoľkokrát, prezradila nám, aké časti Chorvátska by ste nemali vynechať, ktoré pláže sú najkrajšie, ale aj aké sú ceny v Chorvátsku. Tentoraz nám poradila niekoľko skvelých tipov, ako ušetriť desiatky eur na dovolenke v Chorvátsku.

Podelila sa s nami o svoje tipy, ako ušetriť na letnej dovolenke v Chorvátsku

Veronika upozorňuje, aby ste boli pri čítaní menu v reštauráciách obzvlášť pozorní. Radí poriadne čítať cenník a pýtať sa obsluhy, či je napríklad uvedená cena len za pohár vína, alebo za celú fľašu. Zároveň zdôraznila, že v mnohých chorvátskych reštauráciách sa často účtuje voda. Dokonca majú vraj viacerí čašníci pascu na turistov„Povedia vám, že voda v reštaurácii je závadná, aby vám mohli predať stolovú,“ povedala pre interez Veronika Samborská.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Miesto v Chorvátsku vyzerá ako Maldivy. Jadranského kráľa piesočnatých pláží si užijete za 6,60 €
2.
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Trvalo pár sekúnd. Podľa ľudí bolo hrozivé
3.
Muž po návšteve pláže v Chorvátsku zúri: „Budú všetci mlčať a znášať takéto veci?“
Zobraziť všetky články (315)

Ďalej radí vyhýbať sa reštauráciám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mora, pretože tie sú zvyčajne zbytočne drahé, keďže platíte nielen za jedlo, ale aj za samotný výhľad. Ak sa chcete najesť chutne, ale nie draho, odbočte do skrytej uličky, kde môžete nájsť skutočný gastronomický klenot za prijateľné ceny.

Pozor si dávajte aj pri výbere peňazí z bankomatu – nikdy nevyužívajte službu DCC, pretože sa značne predraží, zvyčajne o 10 až 15 %. „Zásobte sa hotovosťou dopredu alebo využívajte platbu kartou na maximum,“ radí Veronika.

More v Chorvátsku
Ilustračné foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Pri nákupe potravín platí to isté, čo aj na Slovensku

Jednoduchý tip, ako ušetriť na dovolenke v Chorvátsku, je aj prísť sem mimo sezóny, či už v júni, alebo v septembri. Ak sa sem však chystáte vybrať počas hlavnej sezóny, čiže v mesiacoch júl a august, radí zvoliť si ubytovanie cez cestovné kancelárie, pretože súkromné ubytovania sú zbytočne drahé.

No a čo sa týka potravín, podľa Veroniky v Chorvátsku platí to isté, čo aj u nás doma na Slovensku. „Všímajte si jednotkovú cenu, využívajte akcie a nakupujte najmä vo veľkých supermarketoch, pretože tam sú ceny oveľa lepšie než v malých turistických potravinách,“ dodala na záver.

Okrem Chorvátska je mimoriadne obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov Španielsko, preto sme sa zamerali aj na túto oblasť. Nedávno sme sa rozprávali so Slovenkou žijúcou v Španielsku – Nikolou Novekovou, ktorá nám prezradila, na aké turistické pasce si máte dať pozor, ale aj ako môžete ušetriť peniaze na dovolenke v Španielsku.

Zaujímavé je, že niekoľko jej tipov sa zhoduje aj s tipmi od Veroniky Samborskej. Napríklad nám poradila vyhýbať sa reštauráciám pri mori či nakupovať potraviny najmä vo veľkých supermarketoch.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ak idete k vode, dodržiavajte pravidlá: Gynekologička a urológ radia, ako sa vyhnúť infekciám počas…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
1 na 1
Šéf NKÚ Andrassy v 1 na 1: Premiér sa so mnou nestretol. Vláda má pocit, že keď má moc, môže robiť čokoľvek
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Ropná plošina im vybuchla pod nohami. Počas jednej z najhorších tragédií svojho druhu zomrelo 167 ľudí
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Domáci miláčikovia
Tréner psov Martin Buchta: Výcvik psa nie je o plemene, ale o jedincovi. Kľúčová je trpezlivosť
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Giulia prezradila, aké je to žiť na Špicbergoch a aké sú tam zárobky. Meteorológ vysvetlil fenomén tepelnej kupoly
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Slováci a Česi v zahraničí
Katka žije a sprevádza ľudí v Maroku: Muž tu môže mať viac manželiek, no žena s tým musí súhlasiť
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tip na seriál
Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac