Slovenka, ktorá žije časť roka v Chorvátsku, radí, ako ušetriť na dovolenke. Čašníci majú pripravenú pascu

Chystáte sa toto leto na dovolenku do Chorvátska? Lámete si hlavu, ako dodržíte stanovený rozpočet? Slovenka, ktorá žije niekoľko mesiacov v roku v Chorvátsku, nám prezradila viacero praktických tipov, ako môžete ušetriť na dovolenke v Chorvátsku. Zároveň nás upozornila na jednu prefíkanú turistickú pascu, ktorú majú čašníci v reštauráciách pripravenú na dovolenkárov.
Veronika Samborská síce pochádza zo Slovenska, ale spolu so svojím manželom a ich dvomi deťmi žijú každý rok v Chorvátsku od jari až do jesene. Majú tu totiž svoju vlastnú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Chorvátsko je ich druhým domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov.
S Veronikou sme sa už rozprávali niekoľkokrát, prezradila nám, aké časti Chorvátska by ste nemali vynechať, ktoré pláže sú najkrajšie, ale aj aké sú ceny v Chorvátsku. Tentoraz nám poradila niekoľko skvelých tipov, ako ušetriť desiatky eur na dovolenke v Chorvátsku.
Podelila sa s nami o svoje tipy, ako ušetriť na letnej dovolenke v Chorvátsku
Veronika upozorňuje, aby ste boli pri čítaní menu v reštauráciách obzvlášť pozorní. Radí poriadne čítať cenník a pýtať sa obsluhy, či je napríklad uvedená cena len za pohár vína, alebo za celú fľašu. Zároveň zdôraznila, že v mnohých chorvátskych reštauráciách sa často účtuje voda. Dokonca majú vraj viacerí čašníci pascu na turistov – „Povedia vám, že voda v reštaurácii je závadná, aby vám mohli predať stolovú,“ povedala pre interez Veronika Samborská.
Ďalej radí vyhýbať sa reštauráciám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mora, pretože tie sú zvyčajne zbytočne drahé, keďže platíte nielen za jedlo, ale aj za samotný výhľad. Ak sa chcete najesť chutne, ale nie draho, odbočte do skrytej uličky, kde môžete nájsť skutočný gastronomický klenot za prijateľné ceny.
Pozor si dávajte aj pri výbere peňazí z bankomatu – nikdy nevyužívajte službu DCC, pretože sa značne predraží, zvyčajne o 10 až 15 %. „Zásobte sa hotovosťou dopredu alebo využívajte platbu kartou na maximum,“ radí Veronika.
Pri nákupe potravín platí to isté, čo aj na Slovensku
Jednoduchý tip, ako ušetriť na dovolenke v Chorvátsku, je aj prísť sem mimo sezóny, či už v júni, alebo v septembri. Ak sa sem však chystáte vybrať počas hlavnej sezóny, čiže v mesiacoch júl a august, radí zvoliť si ubytovanie cez cestovné kancelárie, pretože súkromné ubytovania sú zbytočne drahé.
No a čo sa týka potravín, podľa Veroniky v Chorvátsku platí to isté, čo aj u nás doma na Slovensku. „Všímajte si jednotkovú cenu, využívajte akcie a nakupujte najmä vo veľkých supermarketoch, pretože tam sú ceny oveľa lepšie než v malých turistických potravinách,“ dodala na záver.
Okrem Chorvátska je mimoriadne obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov Španielsko, preto sme sa zamerali aj na túto oblasť. Nedávno sme sa rozprávali so Slovenkou žijúcou v Španielsku – Nikolou Novekovou, ktorá nám prezradila, na aké turistické pasce si máte dať pozor, ale aj ako môžete ušetriť peniaze na dovolenke v Španielsku.
Zaujímavé je, že niekoľko jej tipov sa zhoduje aj s tipmi od Veroniky Samborskej. Napríklad nám poradila vyhýbať sa reštauráciám pri mori či nakupovať potraviny najmä vo veľkých supermarketoch.
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