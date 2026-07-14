Tržby filmu Michael prekročili rekordnú hranicu 1 miliardy dolárov. Stal sa najzárobkovejším životopisným filmom

Filmu Michael sa podarilo to, čo žiadnemu inému v jeho žánri pred ním. Stal sa prvým v histórii životopisných filmov, ktorého tržby pokorili hranicu jednej miliardy dolárov. Na svojom konte má viacero rekordov a dokonca predbehol svojho najväčšieho konkurenta Bohemian Rhapsody.
Presne pred mesiacom sme vás informovali o tom, že snímka Michael sa stala najziskovejším hudobným filmom všetkých čias. Bohemian Rhapsody predtým viedol rebríček so svojimi celosvetovými tržbami 911 miliónov dolárov, teda v prepočte necelých 800 miliónov eur. Michael pred pár týždňami túto sumu prekonal. Stále však mal pred sebou ambiciózny cieľ – pokoriť hranicu jednej miliardy. A teraz sa mu to podarilo.
Dosiahol 1 miliardu
Ako ukazujú dáta Box Office Mojo, tržby filmu Michael, ktorý vstúpil do kín v druhej polovici apríla, celosvetovo presiahli 1 miliardu dolárov. Na domácej pôde „zarobil“ cez 370 miliónov dolárov (cez 320 miliónov eur) a vo svete približne 630 miliónov dolárov (asi 550 miliónov dolárov). V slovenských kinách jeho tržby dosiahli 1,5 milióna dolárov, teda 1,3 milióna eur.
Hudobný životopisný film Michael sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely. Obsahuje až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia, ktorí ho ešte nevideli, môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.
Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu rodiny Chandlerových a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie.
Mnohí fanúšikovia si film zamilovali. Na ČSFD mu udelili hodnotenie 75 % a na databáze IMDb dosiahol rating 7,4/10. Keď si tieto údaje porovnáme so snímkou Bohemian Rhapsody, ktorá mu bola najväčším konkurentom, v tomto smere na ňu nedotiahol. Životopisný film o Freddiem Mercurym obstál podľa divákov na ČSFD na vysokých 87 % a na IMDb na 7,9/10.
Michael má na svojom konte viacero rekordov
Stal sa najziskovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias, zažil najúspešnejší otvárací víkend svojho žánru v histórii, no taktiež nechýbajú tieto rekordy ani na domácej pôde – je najziskovejším hudobným životopisným filmom z hľadiska tržieb v USA a patrí mu aj najúspešnejší otvárací víkend v USA vo svojom žánri. Po novom je už aj prvým filmom svojho žánru, ktorý dosiahol tržby jednej miliardy dolárov.
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