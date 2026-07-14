Tržby filmu Michael prekročili rekordnú hranicu 1 miliardy dolárov. Stal sa najzárobkovejším životopisným filmom

Záber z filmu Michael

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Klaudia Oselská
Filmové rebríčky
Stalo sa to, čo mnohí očakávali, a snímka o Michaelovi Jacksonovi prepísala históriu.

Filmu Michael sa podarilo to, čo žiadnemu inému v jeho žánri pred ním. Stal sa prvým v histórii životopisných filmov, ktorého tržby pokorili hranicu jednej miliardy dolárov. Na svojom konte má viacero rekordov a dokonca predbehol svojho najväčšieho konkurenta Bohemian Rhapsody. 

Presne pred mesiacom sme vás informovali o tom, že snímka Michael sa stala najziskovejším hudobným filmom všetkých čias. Bohemian Rhapsody predtým viedol rebríček so svojimi celosvetovými tržbami 911 miliónov dolárov, teda v prepočte necelých 800 miliónov eur. Michael pred pár týždňami túto sumu prekonal. Stále však mal pred sebou ambiciózny cieľ – pokoriť hranicu jednej miliardy. A teraz sa mu to podarilo.

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Dosiahol 1 miliardu

Ako ukazujú dáta Box Office Mojo, tržby filmu Michael, ktorý vstúpil do kín v druhej polovici apríla, celosvetovo presiahli 1 miliardu dolárov. Na domácej pôde „zarobil“ cez 370 miliónov dolárov (cez 320 miliónov eur) a vo svete približne 630 miliónov dolárov (asi 550 miliónov dolárov). V slovenských kinách jeho tržby dosiahli 1,5 milióna dolárov, teda 1,3 milióna eur.

Hudobný životopisný film Michael sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely. Obsahuje až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia, ktorí ho ešte nevideli, môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.

Záber z filmu Michael
Foto: MovieStillsDB

Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu rodiny Chandlerových a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie.

Mnohí fanúšikovia si film zamilovali. Na ČSFD mu udelili hodnotenie 75 % a na databáze IMDb dosiahol rating 7,4/10. Keď si tieto údaje porovnáme so snímkou Bohemian Rhapsody, ktorá mu bola najväčším konkurentom, v tomto smere na ňu nedotiahol. Životopisný film o Freddiem Mercurym obstál podľa divákov na ČSFD na vysokých 87 % a na IMDb na 7,9/10.

Záber z filmu Michael
Foto: MovieStillsDB

Michael má na svojom konte viacero rekordov

Stal sa najziskovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias, zažil najúspešnejší otvárací víkend svojho žánru v histórii, no taktiež nechýbajú tieto rekordy ani na domácej pôde – je najziskovejším hudobným životopisným filmom z hľadiska tržieb v USA a patrí mu aj najúspešnejší otvárací víkend v USA vo svojom žánri. Po novom je už aj prvým filmom svojho žánru, ktorý dosiahol tržby jednej miliardy dolárov.

Do kín prichádzajú dve novinky zo slovenskej produkcie

Čo sa týka českej a slovenskej kinematografie, už čoskoro bude v našich kinách bojovať o priazeň divákov film Bojovník s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe.

Milan Ondrík vo filme Bojovník
Foto: Bontonfilm

Bojovník ukazuje príbeh Pavla Hoffmeistera, bývalého olympijského medailistu v boxe, ktorý po rokoch mimo športu dostáva ponuku nastúpiť do boja v MMA zápase. Okolnosti ho prinútia vrátiť sa späť a najťažší zápas bude musieť zvládnuť sám so sebou. Môžete si ho pozrieť v kinách od 13. augusta.

Už o niekoľko dní však do našich kín vstupuje pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej. Príbeh snímky Kavej 2 sa odohráva päť rokov po udalostiach prvého filmu a opäť prináša láskavý humor, autentické postavy a situácie, ktoré sú podozrivo blízke realite.

Záber z filmu Kavej
Záznam zo snímky Kavej, Foto: Continental film

Klára a Štanci zisťujú, že rodinný život pod jednou strechou s diktátorskou svokrou nie je vždy jednoduchý. Keď Veronika zažije sklamanie v láske, kamarátky vyrážajú na Šíravu s jediným cieľom – nájsť jej nového chlapa. Zatiaľ čo ženy čaká divoká babská jazda, muži sa s deťmi vydávajú na dobrodružstvo do lesa. Výsledkom je letná komédia plná humoru, emócií a postáv, ktoré si diváci zamilovali. Premiéra filmu Kavej 2 je naplánovaná na 23. júla.

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