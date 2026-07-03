Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom

Prvú polovicu tohto roka už máme za sebou. Streamovacie platformy priniesli množstvo skvelých seriálov, preto sme zostavili rebríček 10 najlepších zahraničných seriálov, ktoré uzreli svetlo sveta v prvom polroku 2026. Siedme miesto však obsadili až tri filmy, pretože majú rovnaké hodnotenie.
Pri zostavovaní nášho rebríčka sme vychádzali z hodnotení relevantných zahraničných magazínov a aj našich vlastných dojmov. Seriály sme zoradili na základe ich ratingu na Česko-Slovenskej filmovej databáze.
#8 The Boroughs
Hodnotenie na ČSFD: 66 %
Seriál The Boroughs diváci označili za Stranger Things so seniormi. Túto novú americkú sci-fi mysterióznu minisériu majú na svedomí The Duffer Brothers – výkonní producenti obľúbeného seriálu Stranger Things, čo je pravdepodobne aj najväčším lákadlom seriálu.
Vitajte v Boroughs, na zdanlivo malebnom mieste – v luxusnom rezorte pre dôchodcov v púšti v Novom Mexiku, ktorý má slúžiť na pokojný dôchodok. Partička dôchodcov však čelí hrozbe z iného sveta, ktorá im kradne to jediné, čoho majú málo – čas.
Hlavnou postavou je Sam Cooper, vdovec, ktorý sa po smrti manželky presťahoval do rezortu pre seniorov s názvom The Boroughs. Raz v noci zažije stretnutie s monštruóznou bytosťou, čo ho donúti spojiť sa s ďalšími obyvateľmi centra pre seniorov, ktorí sú poriadne excentrickí. Spoločne začnú vyšetrovať záhadné zmiznutia a úmrtia.
Seriál okrem mrzutého a zatrpknutého Sama, ktorý je vodcom skupiny, sleduje aj Jacka, veselého seniora, ktorý však skrýva strach zo starnutia, cynického Wallyho, ktorý je bývalým lekárom a bojuje s rakovinou v pokročilom štádiu. Energickú a výstrednú dôchodkyňu menom Renee, bývalú novinárku Judy, ktorá je veľmi odvážna a jej často „zhúleného“ manžela Arta.
Seriál The Boroughs si môžete pozrieť na Netflixe.
#7 Widow’s Bay
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