Poznáme najlepšie seriály v prvom polroku 2026. Prvé miesto obsadil Shrinking s Harissonom Fordom

Jason Segel a Harrison Ford v seriáli Shrinking

Záber zo seriálu Shrinking, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Pozrite si náš rebríček toho najlepšieho.

Prvú polovicu tohto roka už máme za sebou. Streamovacie platformy priniesli množstvo skvelých seriálov, preto sme zostavili rebríček 10 najlepších zahraničných seriálov, ktoré uzreli svetlo sveta v prvom polroku 2026. Siedme miesto však obsadili až tri filmy, pretože majú rovnaké hodnotenie.

Pri zostavovaní nášho rebríčka sme vychádzali z hodnotení relevantných zahraničných magazínov a aj našich vlastných dojmov. Seriály sme zoradili na základe ich ratingu na Česko-Slovenskej filmovej databáze.

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#8 The Boroughs

Hodnotenie na ČSFD: 66 %

Seriál The Boroughs diváci označili za Stranger Things so seniormi. Túto novú americkú sci-fi mysterióznu minisériu majú na svedomí The Duffer Brothers – výkonní producenti obľúbeného seriálu Stranger Things, čo je pravdepodobne aj najväčším lákadlom seriálu.

Vitajte v Boroughs, na zdanlivo malebnom mieste – v luxusnom rezorte pre dôchodcov v púšti v Novom Mexiku, ktorý má slúžiť na pokojný dôchodok. Partička dôchodcov však čelí hrozbe z iného sveta, ktorá im kradne to jediné, čoho majú málo – čas.

Hlavnou postavou je Sam Cooper, vdovec, ktorý sa po smrti manželky presťahoval do rezortu pre seniorov s názvom The Boroughs. Raz v noci zažije stretnutie s monštruóznou bytosťou, čo ho donúti spojiť sa s ďalšími obyvateľmi centra pre seniorov, ktorí sú poriadne excentrickí. Spoločne začnú vyšetrovať záhadné zmiznutia a úmrtia.

Seriál okrem mrzutého a zatrpknutého Sama, ktorý je vodcom skupiny, sleduje aj Jacka, veselého seniora, ktorý však skrýva strach zo starnutia, cynického Wallyho, ktorý je bývalým lekárom a bojuje s rakovinou v pokročilom štádiu. Energickú a výstrednú dôchodkyňu menom Renee, bývalú novinárku Judy, ktorá je veľmi odvážna a jej často „zhúleného“ manžela Arta.

Seriál The Boroughs si môžete pozrieť na Netflixe.

#7 Widow’s Bay

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  • na ktorom seriáli sa poriadne zasmejete;
  • ktorý seriál rozpráva o jednej z najväčších jadrových nehôd;
  • ktorý seriál je od scenáristu Yellowstone a Landman;
  • ktoré dva prequely seriálu Hra o tróny musíte vidieť;
  • ktorý seriál rozpráva o tom, ako sa stovky poľských detí otrávili olovom;
  • ktoré seriály sa umiestnili v top 3.

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