Herec Matej Landl končí ako hlas STVR: Televízia odmieta, že ide o reakciu na jeho verejné vyjadrenia

Herec Matej Landl, ktorého hlas dlhé roky sprevádzal divákov verejnoprávnej televízie, už nebude súčasťou televíznych upútaviek. Potvrdil, že jeho zmluva sa končí na konci júla a od STVR už dostal aj ďakovný list. Televízia však odmieta, že by rozhodnutie súviselo s jeho verejnými vyjadreniami.
O situácii informoval portál Aktuality. STVR od 1. septembra pripravuje rozsiahly rebranding, ktorý prinesie novú vizuálnu aj zvukovú identitu. Súčasťou zmien bude aj výmena doterajších staničných a upútavkových hlasov.
Matej Landl hovorí o konci dlhoročnej spolupráce
Matej Landl pre Aktuality.sk potvrdil, že jeho pôsobenie v pozícii upútavkového hlasu sa blíži ku koncu. „Mám zmluvu len do júla, ktorá mi skončí. A poslali mi aj ďakovný list, čiže končím,“ povedal herec. Spočiatku si myslel, že za nepredĺžením zmluvy môžu byť jeho kritické vyjadrenia na adresu súčasného vedenia STVR.
Neskôr sa však podľa vlastných slov dozvedel, že televízia plánuje vymeniť všetky staničné hlasy. „Myslel som si najprv, že to bude len pre moje názory. Myslím si, že je to tým jemne ovplyvnené, ale vraj idú meniť všetky hlasy,“ uviedol. Dodal, že ak by sa STVR nepodarilo včas nájsť nového hlasu, teoreticky by mohlo prísť ku krátkemu predĺženiu spolupráce. Definitívne rozhodnutie podľa neho očakáva na prelome júla a augusta.
STVR potvrdila, že výmena hlasov je súčasťou pripravovanej zmeny identity televízie. Zároveň odmietla, že by rozhodnutie akokoľvek súviselo s občianskymi postojmi Mateja Landla. „Akékoľvek snahy spájať toto rozhodnutie s verejnými vyjadreniami pána Landla odmietame. Matej Landl má právo na svoj názor a vedenie STVR rešpektuje slobodu vyjadrovania,“ uviedla STVR pre Aktuality.sk. Televízia zároveň poďakovala hercovi za jeho dlhoročnú prácu pri tvorbe televíznych upútaviek.
V priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia
Ďalšou témuou, ktorá v týchto dňoch rezonuje v kultúre je aj to, že v priestoroch Fondu na podporu umenia (FPU) našli odpočúvacie zariadenia, mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach, a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov.
Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala po tom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenie počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Portál noviny.sk uvádza, že podľa vyjadrení niektorých zamestnancov mal mať v dotknutom období kľúče od všetkých zasiahnutých miestností len vtedajší poverený riaditeľ FPU František Kornaj.
Podozrenie smeruje k bývalému vedeniu
Podľa zamestnancov fondu, ktorí vystúpili len pod podmienkou anonymity, pretože sa obávajú o svoju bezpečnosť, mal mať v máji ako jediný kľúče od všetkých dotknutých kancelárií vtedajší poverený riaditeľ František Kornaj. Práve preto podozrenia smerujú k bývalému vedeniu inštitúcie.
Pracovníci fondu sa domnievajú, že cieľom odpočúvania bolo monitorovať ich činnosť a zistiť, kto z nich komunikuje s platformou Otvorená kultúra!, ktorá dlhodobo kritizuje kroky ministerstva kultúry. „Informácie nás šokovali, vnímame ich ako ďalšie potvrdenie rozkladu inštitúcií,“ reagoval pre TV JOJ Rastislav Vadas z platformy Otvorená kultúra.
Zamestnanci sa obrátili na políciu
Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra! Televízia JOJ sa obrátila aj na Kornaja, ten s ňou ale nekomunikoval. Zamestnanci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky.
Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec je podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania. Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu.
Krajská prokuratúra v Bratislave pre TASR potvrdila, že trestné oznámenie v tejto veci bolo 23. júna odovzdané na ďalšie konanie Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I. „Dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vo veci nariadil, aby trestné konanie vykonával vyšetrovateľ Policajného zboru. Vec je teda v štádiu pred začatím trestného stíhania,“ priblížili z prokuratúry pre TASR.
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I sa zaoberajú oznámením vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa paragrafu 377 Trestného zákona. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Ako dodal, bližšie informácie vzhľadom na súčasný stav vo vyšetrovaní nie je možné k prípadu poskytnúť.
FPU odmieta odpočúvanie zamestnancov
Fond na podporu umenia (FPU) deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie.
„Žiaden zamestnanec, súčasný ani minulý, nikdy FPU neinformoval o tom, že by mal byť odpočúvaný, nepodal v tejto veci FPU ako zamestnávateľovi žiaden podnet ani sťažnosť,“ uviedol fond s tým, že orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) poskytne maximálnu súčinnosť.
FPU tvrdí, že odpočúvacie zariadenia, ktoré sa mali nájsť, nemá k dispozícii, rovnako ani ich technickú analýzu. „Ich povahu, funkčnosť a pôvod môže určiť výlučne znalecké skúmanie v rámci prebiehajúceho konania. Do jeho uzatvorenia považujeme akékoľvek závery o tom, o aké zariadenia išlo a kto ich tam umiestnil, za predčasné,“ skonštatoval. Ako podotkol, výsledky prebiehajúceho konania bude rešpektovať a bude o ne opierať svoje ďalšie kroky.
Fond spochybňuje načasovanie zverejnenia informácií
Fond vo svojom stanovisku poukázal na to, že podľa medializovaných informácií mali byť zariadenia nájdené v máji, do médií sa však téma dostala až v polovici júla. „Bezprostredne po tom, čo Rada FPU opätovne poverila funkciou riaditeľa fondu Františka Kornaja. Dvojmesačný odstup a presné načasovanie zverejnenia vníma FPU ako účelové,“ podotkla inštitúcia.
Tvrdí, že v poslednom období opustilo FPU niekoľko zamestnancov spätých s predchádzajúcim vedením a s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti kultúry. Niektorí mali odísť z podnetu zamestnávateľa, niektorí z vlastného rozhodnutia a ďalší sú vo výpovednej lehote.
„Nie je však pravdou, že výpoveď by dalo 95 percent zamestnancov alebo ich väčšina. Napriek odchodu niektorých z nich je FPU plne funkčný a riadne si plní svoje úlohy vyplývajúce zo zákona aj z uzatvorených zmlúv,“ vyhlásil fond v stanovisku. Má podozrenie, že dôvodom medializovaných informácií môže byť neetická snaha bývalých zamestnancov alebo mimovládnych organizácií stojacich za nimi poškodiť dobré meno FPU a jeho súčasné vedenie. Ak sa táto domnienka potvrdí, fond sa chce brániť aj právnou cestou.
Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti pre TASR uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných OČTK, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z Krajskej prokuratúry v Bratislave pre TASR uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave pre TASR spresnilo, že bratislavskí policajti riešia oznámenie vo veci podozrenia z prečinu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.
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