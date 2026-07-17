Curious City na Pohode: Tri dni adrenalínu, beatov a zážitkov

foto: PMI

PR článok
IQOS na Pohode postavil novú bezdymovú zónu Curious City. Miesto pre dospelých, ktorí radi objavujú.

Festival vo festivale. Voňavá ranná káva, koncerty a tanečné beaty z pódia, smiech zo Silných rečí. O pár krokov ďalej graffiti, zipline či verejný klavír. Stačilo odbočiť z hlavného festivalového chodníka do Curious City, novej bezdymovej IQOS zóny. Aj tento rok ju na Pohodu priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia ako priestor pre dospelých návštevníkov, ktorí radi objavujú.

Kým niektorí sem prišli na ranné Coffee & Rave, iní si nenechali ujsť Silné reči alebo večerné koncerty. Mnohí sa zastavili len na pár minút, ale odchádzali oveľa neskôr ako plánovali. Presne v tom bola sila  IQOS zóny. Nebolo treba nič plánovať. Stačilo vojsť a nechať sa viesť zvedavosťou.

Na Pohode je najlepšie to, že človek nikdy nevie, čo objaví za ďalším rohom. Presne s týmto pocitom sme skladali aj IQOS Curious City zónu. Chceli sme, aby si každý odniesol vlastný zážitok a dobrý pocit z objavovania. Či už to bol koncert, ranné Coffee & Rave, prvá jazda na zipline alebo len príjemná chvíľa medzi vystúpeniami. A podľa reakcií návštevníkov sa nám to aj tento rok podarilo,“ hovorí Martin Benko, Philip Morris Slovakia s.r.o.

Hlavný bod programu? Zvedavosť  

Počas troch dní v IQOS zóne Curious City určovala program najmä zvedavosť. Rána patrili Coffee & Rave s Mimoza DJs a NAT, publikum bavili Silné reči, ADONXS s kapelou, Vec, Tono S. a Škrupo, zatiaľ čo Mind Enterprises, Panjabi Hit Squad a RudeBoys Radio s GLEBom udržiavali festivalovú energiu až do neskorej noci. Mimo pódia návštevníci tvorili v Art Corneri, oddychovali vo Wellbeing zóne, objavovali IQOS Mirror Room, zastavili sa pri verejnom klavíri v Music Jam Corner alebo sa zapojili do VEEVa musica či tradičnej ZYN Pillow Fight. Každý si tak z Curious City odniesol vlastný festivalový zážitok. 
Festivalové leto dostalo svoj REMIX S festivalovou atmosférou ladili aj bezdymové novinky predstavené na Pohode. Letná limitka IQOS ILUMA i REMIX priniesla holografický dizajn inšpirovaný svetlom, farbami a energiou festivalového leta. Ponuku dopĺňajú aj tri nové osviežujúce príchute beztabakových náplní LEVIA.

foto: PMI

Upozornenie: Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

PR článok PMI

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac