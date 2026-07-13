Veľký zlom pre dôchodky v roku 2027: Státisíce seniorov si na účte prilepšia hneď trikrát

Zatiaľ čo sa predpokladalo, že si trojnásobne seniori prilepšia už v roku 2026, nakoniec sa tak nestalo. Tento rok je totiž prechodný, a hoci sa prepočet penzií bude o rok konať tak, že sa prerátajú spätne a vyplatí sa aj korektná suma, ktorá bola pre dôchodky priznané v roku 2026 ešte vyrátaná „po starom“, udeje sa to až v roku 2027.
Seniori v roku 2027 si tak prilepšia hneď trikrát, a to od začiatku roka. Najprv im totiž pomôže valorizácia a rovnako od 1. januára budú platiť nové sumy minimálnych dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa každý rok zverejňuje v prehľadnej tabuľke. Okrem toho si však prilepšia aj všetky seniorky, respektíve seniori, ktorí počas života vychovali deti a počas materskej dovolenky mali znížený príjem.
Veľké prepočítavanie penzií
Rok 2027 prinesie zásadný zlom pre státisíce slovenských dôchodcov, ktorí počas svojho produktívneho veku prerušili kariéru kvôli starostlivosti o dieťa. Od 1. januára 2027 začne Sociálna poisťovňa odosielať prvé písomné rozhodnutia o prepočte dôchodkov podľa novej, spravodlivejšej legislatívy. Novým spôsobom sa začnú určovať aj sumy novopriznaných dôchodkov a do praxe sa naplno premietnu všetky legislatívne zmeny vrátane ochranného pravidla, ktoré zabezpečí, že obdobie starostlivosti o dieťa nebude mať negatívny vplyv na výslednú sumu.
Kľúčovou zmenou v roku 2027 bude tiež prepočítavanie dôchodkov priznaných počas prechodného roka 2026. Keďže Sociálna poisťovňa v roku 2026 ešte určovala dôchodky „po starom“ a prispôsobovala svoje informačné systémy, v roku 2027 tieto prípady otvorí a prepočíta ich nanovo. Dotknutí poberatelia sa však nemusia obávať zložitej byrokracie. Celý proces prebieha automaticky z úradnej povinnosti, takže o prepočet nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť.
Reforma sa celkovo dotkne približne 800-tisíc až jedného milióna dôchodcov, pričom zvýšenie penzie sa odhaduje u 400-tisíc z nich. Vzhľadom na obrovský rozsah agendy bude Sociálna poisťovňa postupovať v etapách od najstarších poberateľov po najmladších, na čo má zákonnú lehotu až do konca roka 2031. Štát garantuje, že po prepočte sa nikomu dôchodok nezníži a vždy sa prizná tá suma, ktorá je pre poistenca výhodnejšia. Všetkým, ktorým nárok na vyšší dôchodok vznikne, Sociálna poisťovňa rozdiel doplatí spätne od 1. januára 2026.
O koľko by si mohli prilepšiť
Čo sa týka konkrétnych súm, ako sme vás informovali v článku, po novom by sa im mali dôchodky zvýšiť nasledovne:
- Rodičia s priemernou mzdou: Osobám s príjmom na úrovni priemernej mzdy sa dôchodok zvýši mesačne:
- Pri dvoch deťoch: o 25 eur.
- Pri troch deťoch: o 37 eur.
- Rodičia s vyššou mzdou: Osoby s príjmami vo výške 150 % priemernej mzdy môžu pri troch deťoch očakávať zvýšenie až o 51 eur mesačne.
Na získanie tohto zvýšenia bude nutné, aby rodič po skončení starostlivosti o dieťa pracoval minimálne tak dlho, ako trvala samotná starostlivosť.
Očakávaná hodnota valorizácie dôchodkov
Valorizácia dôchodkov sa odvíja od dôchodcovskej inflácie. Tá súvisí s cenami tovarov a služieb, ktoré využívajú práve dôchodcovia, a ak idú tieto ceny rapídne hore, v rovnakej miere sa zvyšujú aj ich dôchodky, aby si mohli zachovať rovnaký komfort. V praxi to vyzerá tak, že čím nižšia je dôchodcovská inflácia, tým menej sa v januári zvýšia dôchodky.
V januári tohto roka dosiahlo percento valorizácie úroveň 3,7. V priemere tak šlo o približne 25 eur na osobu (počítajúc s priemernou sumou dôchodku, ktorá bola v danom mesiaci na úrovni okolo 700 eur, pozn. red.).
Zvyšovanie dôchodkov vždy závisí od percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka. To, ako sa budú zvyšovať dôchodky v januári 2027, tak zatiaľ nevieme určiť presne, avšak už teraz môžeme vychádzať z dostupných informácií, aby sme to vedeli aspoň predbežne odhadnúť.
Zatiaľ sú známe údaje od januára do mája, takže za viac ako polovicu rozhodujúceho obdobia. Ak by pritom rozhodlo práve toto číslo, bola by valorizácia v budúcom roku dosť podobná tej v tomto roku.
Rovnaké percento ako v roku 2026
Najnovšie dáta za prvých päť mesiacov tohto roka ukazujú, že tempo rastu cien v domácnostiach seniorov sa stabilne udržiavalo v rozmedzí od 3,5 % do 3,8 %. Priemerná hodnota tejto inflácie sa tak zastavila na úrovni 3,64 %. Ak sa tento ekonomický trend v najbližšom období zásadne nezmení a udrží si súčasné tempo, penzie by sa v roku 2027 zvýšili o 3,7 %.
Priemerný slovenský dôchodok momentálne dosahuje sumu 732,40 eura. Po prepočítaní očakávanou valorizáciou by si seniori s takýmto príjmom polepšili o 27,10 eura, čím by ich nová penzia dosiahla úroveň 759,50 eura.
Výška minimálnych dôchodkov
Od 1. júla došlo k úprave výšky životného minima. Táto zmena ovplyvňuje nielen výšku nezraziteľných súm pri exekúciách, ale aj podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a výšku minimálneho dôchodku od 1. januára nasledujúceho roka.
Sociálna poisťovňa prepočty vykonáva automaticky a nie je potrebné o ne žiadať. Poistencov, ktorých sa tieto zmeny dotknú, bude písomne informovať buď poštou, alebo do eSchránky. Nové sumy pritom platia od 1. januára 2027 a zatiaľ si tak seniori len môžu pozrieť, čo ich v budúcom roku čaká.
Najnižšia hranica minimálneho dôchodku (za 30 rokov obdobia poistenia) sa tak od 1. januára 2027 zvýši zo 412 eur na 428,10 eura mesačne. Tí, ktorí odpracovali 35 rokov, dostanú od budúceho roka sumu 465,00 eur. V prípade 40 rokov dôchodkového poistenia sa táto suma vyšplhá na 503,40 eura a pri 45 rokoch to bude už 547,70 eura. Ak má niekto 50 rokov dôchodkového poistenia, dostane sa tesne pod hranicu 600 eur so sumou 597,90 eura. Pri 60 rokoch dôchodkového poistenia suma minimálneho dôchodku dosiahne 752,90 eura.
Nahlásiť chybu v článku