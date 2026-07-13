Milovaný európsky ostrov zíva prázdnotou: Pláže sú bez ľudí, počet turistov klesol o 30 %

Panoramatický záber na ostrov Cyprus

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Letná dovolenka
Cyprus bojuje s dramatickým odlivom turistov. Po marcovom útoku dronom ostali hotely, bary, pláže aj reštaurácie prázdne.

Konflikt na Blízkom východe zasiahol aj krajiny, ktoré sa do bojov priamo nezapojili alebo boli ovplyvnené len minimálne. V prípade Cypru utrpela najmä povesť tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie. Rastúca regionálna neistota spôsobila, že veľký počet turistov tento rok uprednostňuje iné dovolenkové destinácie.

Ostrov Cyprus v súčasnosti nemá žiadne cestovné varovanie od britského ministerstva zahraničných vecí (FCDO), ktoré by turistov odrádzalo od návštevy. Napriek tomu sa podľa dostupných údajov cestovný ruch výrazne spomalil. Pláže, hotely či prístavy, ktoré bývajú počas sezóny plné návštevníkov, pôsobia podľa MailOnline nezvyčajne prázdno.

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Návštevnosť Cypru klesla najmenej o 30 %

Podľa denníka The Telegraph klesla návštevnosť Cypru najmenej o 30 %. Rezervácie hotelov mali okrem toho po marcovom útoku dronom zaznamenať pokles približne o 40 %.

Ani po troch mesiacoch od útoku dronom na ostrove sa situácia výraznejšie nezlepšila. Napätie medzi USA a Iránom síce na určitý čas takmer utíchlo, no regionálna neistota v tejto chvíli pretrváva po novej vlne úderov na krajinu.

Ako sme uviedli, v marci 2026 zasiahol dron britskú vojenskú základňu na Cypre. Úrady bezprostredne nehlásili žiadne obete a britské ministerstvo obrany uviedlo, že situáciu riešia ozbrojené sily, informovala TASR s odvolaním sa na agentúru AFP. Útok sa odohral na základni Akrotiri, ktorá sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol.

Obavy z ďalšieho vývoja konfliktu môžu odrádzať turistov a negatívne vplývať na cestovný ruch na Cypre aj naďalej.

Ľudia mohli mať pocit, akoby plávali v súkromnom bazéne

Incident z 2. marca spôsobil vlnu rušení turistických zájazdov v regióne. Pokles návštevnosti pocítili hotely, bary aj reštaurácie, a to aj v tradične vyhľadávaných lokalitách, ako je napríklad mesto Pafos.

Prázdne ulice na Cypre
Ilustračná foto: Pexels

V rezorte Cap St Georges zástupcovia uviedli, že návštevníkov bolo tak málo, že niektorí hostia mohli mať pocit, akoby si zaplatili za súkromný bazén. A generálny riaditeľ Cyperskej hotelovej asociácie Angelides Christos v rozhovore pre Cyprus Mail uviedol, že situácia sa síce začala mierne zlepšovať, no stále to nie je dosť na pokrytie hluchého miesta: „Príliv (návštevníkov) sa zlepšil, ale zatiaľ to nie je dosť na pokrytie medzery, ktorá vznikla rušením (zájazdov) a obdobím, o ktoré sme prišli.“

Dni podľa Christosa pomaly plynú a zdá sa, že výraznejšie zlepšenie zatiaľ neprichádza ani pre jednotlivcov, ani pre krajinu ako celok.

Denná miera rušenia krátkodobých prenájmov na Cypre vzrástla po útoku z 15 % až na 100 %

Situácii nepomáha ani geografická poloha ostrova. Hoci Cyprus nie je priamou súčasťou aktuálneho konfliktu, u potenciálnych návštevníkov vyvoláva obavy najmä možnosť, že v prípade ďalšej eskalácie by mohol byť rýchly odchod z krajiny komplikovaný. Neistotu cestujúcich zvyšuje v tomto kontexte najmä obava z toho, že v prípade útoku im budú zrušené lety.

Jedným z bezprostredných dôsledkov útoku dronom bola evakuácia všetkých ľudí z letiska v Pafose, pričom väčšina leteckej prevádzky napokon zostala bez výraznejších obmedzení.

Panoramatický záber na ostrov Cyprus
Ilustračná foto: Pexels

V dňoch po útoku prudko vzrástla denná miera rušenia krátkodobých prenájmov na Cypre z 15 % až na 100 %. Pokles dopytu následne spôsobil výrazné zníženie cien, pričom cenovo dostupné dovolenky na ostrove sú stále dostupné.

MailOnline tému uzatvára so slovami, že nízke ceny sú pravdepodobne výsledkom slabšieho záujmu turistov o Cyprus v dôsledku nedávnych udalostí. Na trhu sa tak objavili ponuky, ako napríklad pobyty na sedem nocí za približne 460 eur v obľúbených lokalitách Pafos, Protaras či Ayia Napa.

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