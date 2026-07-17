Na obrazovky prichádza nový seriál zo sveta Teórie veľkého tresku. Novinka o Stuartovi sľubuje prekvapenie

Záber zo seriálu Stuart Fails to Save the Universe, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Teória veľkého tresku
Pozrieť si ho môžete už o pár dní.

Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) je nepochybne jedným z najúspešnejších sitkomov 21. storočia. Jeho epizódy môžeme pozerať dookola a stále dokážu rozosmiať. Už o pár dní uzrie svetlo sveta seriálová novinka z jeho sveta. Nový spin-off s názvom Stuart Fails to Save the Universe sa bude točiť, už asi ako tušíte, okolo postavy Stuarta Blooma, majiteľa obchodu s komiksmi, ktorého stvárňuje Kevin Sussman

Na obrazovky HBO Max mieri nový seriál zo sveta Teórie veľkého tresku Stuart Fails to Save the Universe. V hlavnej úlohe sa vráti Kevin Sussman, ktorý stvárnil postavu Stuarta aj v Teórii, a okrem neho uvidíme aj Briana Posehna v role Berta či Lauren Lapkus, ktorá vdýchla život Denise, Stuartovej asistentke v obchode s komiksmi a neskôr jeho priateľke v jednom.

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Uvidíme easter eggy, ktoré by si pozorní diváci mali všimnúť

Kevin Sussman a Lauren Lapkus v rozhovore pre E! News priznali, že v novinke uvidíme významné spojenia s Teóriou veľkého tresku. A to je presne to, po čom mnohí fanúšikovia dychtia.

„V seriáli je množstvo easter eggov a myslím si, že ak ste fanúšikom Teórie veľkého tresku, určite si ich všimnete,“ prezradila herečka. Zdôverila sa aj s tým, že tvorcovia zaradili do seriálu viacero cameo rolí. Koho presne a či uvidíme aj ďalšie známe tváre z Teórie, je zatiaľ vo hviezdach.

Konečne sa dostaneme do Stuartovho príbytku

Sussman nebol o nič menej záhadný, jednu zaujímavosť však otvorene priznal. A to, že kým v Teórii veľkého tresku sa len spomínalo, že Stuart žije v suteréne svojho kníhkupectva, teraz tieto priestory konečne uvidíme. Práve v tom tkvie čaro spin-offov, ktoré dokážu rozšíriť príbehy postáv, ktorým sa v hlavnom deji nedostalo toľko priestoru.

Zaujímavosťou je, že nový spin-off nás nezavedie do minulosti, ale bude pokračovať tam, kde Teória veľkého tresku skončila.

Už štvrtý seriál zo sveta Teórie veľkého tresku, každý zatiaľ zožal pozitívne prijatie od divákov

Teória veľkého tresku sa navždy zapísala do sveta sitkomov v roku 2007, kedy uviedla svoju prvú sériu. Celkovo sme životy obľúbených hrdinov Penny, Leonarda, Sheldona a ďalších sledovali počas 12 sérií, ktoré sa uzavreli v roku 2018. Už rok predtým tvorca Chuck Lorre priniesol prvý spin-off s názvom Malý Sheldon (Young Sheldon), ktorý celkovo dostal 7 sérií.

Seriál Stuart Fails to Save the Universe
Záber zo seriálu Stuart Fails to Save the Universe, foto: MovieStillsDB

Keďže ich diváci milovali a dosiahli úspech, Lorre pokračoval v rozširovaní sveta Teórie veľkého tresku a v roku 2024 priniesol spin-off Malého Sheldona zvaný Prvé manželstvo Georgieho a Mandy (Georgie and Mandy’s First Marriage). Ako inak, aj tento počin sa teší vysokým diváckym hodnoteniam a aktuálne fanúšikovia čakajú na jeho tretiu sériu.

Chuck Lorre dokázal využiť potenciál tohto projektu, snaží sa z neho vyťažiť, čo sa dá a zatiaľ to funguje. Tvorca okrem Teórie veľkého tresku stojí aj za ďalším úspešným projektom, sitkomom Dva a pol chlapa. Medializovaný bol však jeho konflikt s jeho hlavným predstaviteľom Charliem Sheenom, ktorému dal napokon „padáka“ a v sitkome ho vystriedal herec Ashton Kutcher.

Novinka Stuart Fails to Save the Universe prinesie celkovo 8 epizód a svojej premiéry sa dočká už o pár dní, a to 23. júla 2026.

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