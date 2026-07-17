Renáta Názlerová prehovorila o chorobe, ktorej následky pociťovala rok. Prešla si obdobím veľkých bolestí

Sú chvíle, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať úplne obyčajné, no pre človeka, ktorý si prešiel ťažkým obdobím, znamenajú oveľa viac. Fotografie z posilňovne, krátky návrat k pohybu či obyčajný pocit, že telo opäť začína poslúchať – aj takéto malé víťazstvá môžu byť po mesiacoch bolesti obrovským úspechom.
Svoje o tom vie aj známa spisovateľka, moderátorka a koučka Renáta Názlerová. Tá sa po dlhšej prestávke opäť postavila na miesto, ktoré jej bolo predtým blízke. Na sociálnej sieti sa pochválila fotografiami z fitness centra a priznala, že nejde len o obyčajné cvičenie. Pre ňu je to symbol návratu k životu, ktorý jej pred rokom skomplikovala zákerná choroba. “Dnes po roku som sa vrátila do fitka,“ napísala svojim fanúšikom na Instagrame.
Rok v znamení zdravotných komplikácií
Za touto jednoduchou vetou sa však ukrýva dlhá cesta plná zdravotných problémov, bolesti a obmedzení. Renáta Názlerová prezradila, že približne pred rokom prekonala hepatitídu, teda žltačku. Choroba jej podľa vlastných slov spôsobila nielen výraznú únavu a zlé výsledky krvných testov, ale mala vplyv aj na ďalšie zdravotné komplikácie.“
Rok mi trvalo, kým som sa ako-tak vyhrabala zo žltačky (hepatitídy) a jej následkov,“ uviedla otvorene. Potrápila ju hlavne noha, ktorú mala už v minulosti niekoľkokrát operovanú. Infekcia podľa jej slov spustila silný zápal a priniesla obdobie veľkých bolestí.
Musela sa opäť učiť fungovať s obmedzeniami a dlhý čas jej pomáhali barle aj ortopedická palica.“Bolesti som mala ako blázen, mordovala som sa niekoľko mesiacov na barliach a potom ešte s ortopedickou palicou,“ opísala svoje náročné obdobie.
Návrat k pohybu je pre ňu veľkým víťazstvom
Práve preto pre ňu návšteva fitka po roku nebola len obyčajným tréningom. Bol to dôkaz, že sa jej zdravotný stav postupne zlepšuje a že sa môže opäť vracať k aktivitám, ktoré jej prinášajú radosť. “Takže dnešok je pre mňa úspech a trochu aj nádej, že snáď bude zase všetko ako-tak v poriadku,“ priznala.
Svojím príspevkom zároveň ukázala, že za úsmevom a pozitívnym prístupom sa často skrývajú príbehy, o ktorých okolie vôbec netuší. Zároveň chcela upozorniť aj na samotnú hepatitídu, ktorú mnohí ľudia stále podceňujú.
Varovanie pred ochorením
Renáta Názlerová využila svoju skúsenosť aj ako apel pre ostatných. Upozornila ľudí, aby boli počas leta opatrní a mysleli aj na prevenciu. “Žltačka nie je sranda, dokonca sa na ňu v niektorých prípadoch aj umiera,“ odkázala. Hepatitída predstavuje skupinu zápalových ochorení pečene spôsobených rôznymi vírusmi.
Niektoré formy môžu mať mierny priebeh, iné však dokážu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Riziko závisí od konkrétneho typu hepatitídy, spôsobu prenosu aj zdravotného stavu človeka. Práve preto odborníci dlhodobo upozorňujú na význam prevencie, hygieny a pri vybraných typoch hepatitídy aj očkovania.
Aj malé kroky môžu znamenať veľký návrat
Renáta Názlerová dnes oslavuje návrat k pohybu, no zároveň nezabúda na to, čo jej uplynulé mesiace priniesli. Jej príbeh pripomína, že zdravie často začneme naplno vnímať až vtedy, keď nám ho niečo naruší. Nie každý návrat musí byť veľkolepý. Niekedy je najväčším úspechom práve prvý krok – prvé cvičenie, prvá prechádzka bez bolesti alebo pocit, že sa človek opäť približuje k svojmu bežnému životu.
Moderátorka sa už dlhší čas delí s fanúšikmi o svoju cestu za lepším zdravím. V minulosti otvorene hovorila aj o výraznom chudnutí, ktoré prinieslo nielen množstvo pochvalných reakcií, ale aj pochybnosti zo strany niektorých ľudí.
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