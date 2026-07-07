Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa

Prechádzali sme sa po Jasenskej doline, ktorá patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie doliny vo Veľkej Fatre. Je obľúbená počas celého roka, v zime pre lyžovanie a v lete pre turistiku a cyklistiku. Zaručene si to tu užijú deti, dospelí aj domáci miláčikovia.
Pravidelne vám prinášame tipy na výlety po Slovensku, najmä na severe našej krajiny. Naposledy sme sa s vami podelili o naše dojmy z návštevy zakázanej doliny na Liptove, ktorú nájdete v obci Likavka, v časti Kramariská. Týždeň predtým sme zas objavili skrytú vodnú nádrž, ktorá sa ukrýva na hlavnom ťahu medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou. Tentoraz sa spoločne vyberieme do regiónu Turiec, ktorý je našou srdcovkou rovnako ako Liptov.
Na Slovensku nájdeme viac ako 500 dolín
Desiatky z nich sa nachádzajú v regióne Turiec, ako napríklad Gaderská dolina, známa ako Gader, s dĺžkou až 18 kilometrov, je jednou z najdlhších a najkrajších dolín vo Veľkej Fatre. Nachádza sa neďaleko mesta Martin, v obci Blatnica. Je bránou do Veľkej Fatry, ukrytá medzi masívmi Tlstá, Ostrá, Ostredok a Krížna, ktoré jej dominujú svojou mohutnosťou. Môže sa pýšiť množstvom prírodných i historických krás. Nachádzajú sa tu viaceré jaskyne, skalné dutiny, bralá, jazierko i zrúcanina hradu.
Alebo Valčianska dolina, ktorá sa nachádza v obci Valča neďaleko mesta Martin, na východnej strane Lúčanskej Malej Fatry. Nájdete tu lyžiarske stredisko, zábavný park, niekoľko hotelov, chaty, reštaurácie, wellness, levanduľový háj, ale aj jazero a rybníky. Okrem toho sú tu multifunkčné ihriská, kde si môžete zahrať futbal, tenis alebo volejbal, a takisto aj golfový areál a uprostred lesa paintballové ihrisko.
Jasenská dolina patrí medzi najznámejšie veľkofatranské doliny a je dlhá približne 13 kilometrov. Nachádza sa na turčianskej strane Veľkej Fatry, pod severnými svahmi Lysca (1381 m). Jej dolná časť slúži na aktívnu rekreáciu, kým horná je pokojnejšia a prechádza do horských lúk a lesov.
Ponúka očarujúcu prírodu
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