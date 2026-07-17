Týmto kúpaliskám sa radšej vyhnite a dnu ani nechoďte: Zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Lucia Mužlová
TASR
Zvýšené zdravotné riziko hygienici odhalili na viacerých kúpaliskách.

Letná sezóna je v plnom prúde a víkend je ako stvorený na kúpanie. Určite však záleží na tom, na aké kúpalisko sa vyberiete. Pozor si treba dávať na kvalitu vody. 

Úrad verejného zdravotníctva SR preto bude celé leto monitorovať vodné plochy na našom území a my o tom budeme pravidelne informovať. Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných celkovo viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie.

Povolenie na prevádzku malo k piatku 164 umelých kúpalísk a 489 bazénov na Slovensku. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici vo vodných nádržiach Kanianka, Izra, na jazere Krpáčovo Horná Lehota a vo vodnej nádrži Tajch Nová Baňa. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad na svojom webe.

Foto: ÚVZ

Zdravotné riziko pre niektoré osoby

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre plážové kúpalisko Jazero v Košiciach, vodnú nádrž Duchonka, Vinianske jazero, jazero Malé Leváre a Plavecký Štvrtok z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov zaznamenali hygienici prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov pre črevné enterokoky na Ružíne (SKI) a vodnej nádrži Lipovina – Bátovce, prekročenie pre cyanobaktérie a chlorofyl zaznamenali na štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže. „V uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Kanianka
Foto: TASR

Úrad na webe tiež zverejnil kúpaliská, ktoré nedodržali mikrobiologickú alebo biologickú kvalitu vody v 28. a 29. kalendárnom týždni. Nevyhovujúce hodnoty boli preukázané v relaxačnom bazéne Vela a detskom bazéne šťastia Lli v Aquaparku Lipany, ďalej v detskom pravom bazéne na Termálnom kúpalisku Vrbov, v plaveckom a malom neplaveckom bazéne na kúpalisku Národné centrum vodného póla Nováky a v bazéne číslo 5 na umelom kúpalisku Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.

„V bazénoch, v ktorých boli zistené nedostatky v kvalite vody na kúpanie, prevádzkovatelia vykonali opatrenia na zlepšenie kvality vody na kúpanie a odoberali vzorky na overenie účinnosti vykonaných opatrení. Prevádzka bazénov sa obnovuje po predložení vyhovujúcich výsledkov,“ uviedol ÚVZ s tým, že v ostatných prípadoch bazénov umelých kúpalísk so zistenými nedostatkami išlo o nedodržanie odporúčaných limitov pre zdravotne nevýznamné fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody na kúpanie.

Kontrolujú to aj prevádzkovatelia

Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.

Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

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