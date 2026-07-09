Vybrali sme najlepšie LAST MINUTE zájazdy: Kompletnú dovolenku pri mori si môžete kúpiť už za 198 eur

Dovolenka pri mori môže byť aj toto leto o poriadny kus lacnejšia, ako si myslíte – jediným háčikom je, že kufre musíte zbaliť rýchlo. Vybrali sme najväčšie aktuálne zľavy na last minute zájazdy z ponuky Invia.sk a Pelikan.sk, miestami až −53 %. Prehľad zodpovedá stavu k 9. 7. 2026 a ponuky sa môžu kedykoľvek vypredať.
1. Sandy Beach Resort – Agios Georgios, Grécko
Hotel Sandy Beach Resort leží v letovisku Agios Georgios na ostrove Korfu. Ide o 4-dňový zájazd (3 noci v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Brna alebo z Ostravy v termíne 31. 8. – 3. 9. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 53 % a zaplatíte od 661 € na osobu (spolu od 1 323 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 4,0 z 5. Viac o ponuke sa dozviete tu (cez Inviu).
2. Sorriso Thermae Resort – Forio di Ischia, Taliansko
Pobyt v 4-hviezdičkovom hoteli Sorriso Thermae Resort (Forio di Ischia) zahŕňa v cene letenku, ubytovanie s polpenziou, transfer a wellness. Po zľave 30 % z pôvodných 812 € zaplatíte od 569 € na osobu, teda spolu od 1 138 € za dve osoby. Hotel má od hostí hodnotenie 83 %. K dispozícii je český delegát a hotel ponúka výhľad na záliv Citara aj neďaleké Poseidónove záhrady. Detaily a aktuálne termíny nájdete tu (cez Pelikán).
3. Evi – Faliraki, Grécko
Hotel Evi (★★★) leží v letovisku Faliraki na ostrove Rodos. Ide o 4-dňový zájazd (2 noci v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Prahy alebo z Brna v termíne 31. 8. – 3. 9. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 40 % a zaplatíte od 455 € na osobu (spolu od 909 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,8 z 5. Kompletnú ponuku si pozriete tu (cez Inviu).
4. Dhiguveli Maldives – Dhigurah, Maldivy
Pobyt v 3-hviezdičkovom hoteli Dhiguveli Maldives (ostrov Dhigurah) zahŕňa v cene letenku, ubytovanie s raňajkami a transfer. Po zľave 40 % z pôvodných 2 365 € zaplatíte od 1 419 € na osobu, teda spolu od 2 838 € za dve osoby. Lokálny ostrov Dhigurah patrí medzi najlacnejšie spôsoby, ako zažiť Maldivy autenticky, a ponúka výnimočné podmienky na šnorchlovanie aj potápanie. Aktuálne ceny a voľné termíny sú tu (cez Pelikán).
5. Gladiola Star – Zlaté piesky, Bulharsko
Hotel Gladiola Star (★★★★) leží v letovisku Zlaté piesky. Ide o 8-dňový zájazd (7 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Bratislavy v termíne 11. 7. – 18. 7. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 39 % a zaplatíte od 499 € na osobu (spolu od 999 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,4 z 5. Viac o ponuke sa dozviete tu (cez Inviu).
6. Bella Beach – Heraklion na Kréte, Grécko
Pobyt v 5-hviezdičkovom hoteli Bella Beach (Heraklion na Kréte) zahŕňa v cene letenku, ubytovanie so stravou all inclusive a transfer. Po zľave 25 % z pôvodných 772 € zaplatíte od 579 € na osobu, teda spolu od 1 158 € za dve osoby. Hotel má od hostí hodnotenie 81 %. Stojí priamo na piesočnatej pláži, ktorú má vo vlastnej správe, a hosťom slúži aj vonkajší bazén. Detaily a aktuálne termíny nájdete tu (cez Pelikán).
7. Simply Fine Alize – Alanya, Turecko
Hotel Simply Fine Alize (★★★) leží v letovisku Alanya. Ide o 7-dňový zájazd (5 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Viedne v termíne 10. 7. – 16. 7. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 32 % a zaplatíte od 512 € na osobu (spolu od 1 025 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,7 z 5. Kompletnú ponuku si pozriete tu (cez Inviu).
8. Villa Rita – Forio di Ischia, Taliansko
Pobyt v 3-hviezdičkovom hoteli Villa Rita (Forio di Ischia) zahŕňa v cene letenku z Bratislavy, ubytovanie s raňajkami a transfer. Po zľave 30 % z pôvodných 641 € zaplatíte od 449 € na osobu, teda spolu od 898 € za dve osoby. Hotel má od hostí hodnotenie 96 %. Malý rodinný hotel na útese s krásnym výhľadom na more má k dispozícii vonkajší bazén aj českého delegáta. Aktuálne ceny a voľné termíny sú tu (cez Pelikán).
9. Elit Life – Çamyuva pri Kemeri, Turecko
Hotel Elit Life (★★★★) leží v letovisku Çamyuva pri Kemeri. Ide o 7-dňový zájazd (5 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Viedne v termíne 10. 7. – 16. 7. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 31 % a zaplatíte od 513 € na osobu (spolu od 1 026 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,2 z 5. Viac o ponuke sa dozviete tu (cez Inviu).
10. Grupotel Maritimo – Alcúdia na Malorke, Španielsko
Pobyt v 4-hviezdičkovom hoteli Grupotel Maritimo (Alcúdia na Malorke) zahŕňa v cene letenku, ubytovanie s polpenziou a transfer. Po zľave 10 % z pôvodných 532 € zaplatíte od 479 € na osobu, teda spolu od 958 € za dve osoby. Hotel má od hostí hodnotenie 88 %. Stojí len 150 metrov od pláže a je vhodný najmä pre páry. Detaily a aktuálne termíny nájdete tu (cez Pelikán).
11. Archipel – Monastir, Tunisko
Hotel Archipel (★★★) leží v letovisku Monastir. Ide o 9-dňový zájazd (7 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Bratislavy v termíne 11. 7. – 19. 7. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 30 % a zaplatíte od 525 € na osobu (spolu od 1 050 € za dve osoby). Kompletnú ponuku si pozriete tu (cez Inviu).
12. Alexandre Teguise Playa – Lanzarote, Španielsko
Pobyt v 4-hviezdičkovom hoteli Alexandre Teguise Playa (Lanzarote) zahŕňa v cene letenku, ubytovanie s polpenziou a transfer. Po zľave 20 % z pôvodných 1 373 € zaplatíte od 1 099 € na osobu, teda spolu od 2 198 € za dve osoby. Hotel má od hostí hodnotenie 83 %. Na Kanárske ostrovy sa dostanete priamym letom z Bratislavy a hotel je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Aktuálne ceny a voľné termíny sú tu (cez Pelikán).
13. SunStar Beach – Mahmutlar pri Alanyi, Turecko
Hotel SunStar Beach (★★★★) leží v letovisku Mahmutlar pri Alanyi. Ide o 7-dňový zájazd (6 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Prahy alebo z Viedne v termíne 3. 9. – 9. 9. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 29 % a zaplatíte od 442 € na osobu (spolu od 884 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,4 z 5. Viac o ponuke sa dozviete tu (cez Inviu).
14. Riviera Spa Resort – Mellieha, Malta
Pobyt v 4-hviezdičkovom hoteli Riviera Spa Resort (Mellieha) zahŕňa v cene letenku priamo z Bratislavy, ubytovanie s raňajkami a transfer. Po zľave 30 % z pôvodných 698 € zaplatíte od 489 € na osobu, teda spolu od 978 € za dve osoby. Hotel má od hostí hodnotenie 87 %. Rezort určený len pre dospelých stojí blízko pláže. Detaily a aktuálne termíny nájdete tu (cez Pelikán).
15. Acar – Alanya, Turecko
Hotel Acar (★★★★) leží v letovisku Alanya. Ide o 7-dňový zájazd (5 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Viedne v termíne 10. 7. – 16. 7. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 29 % a zaplatíte od 523 € na osobu (spolu od 1 046 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,8 z 5. Kompletnú ponuku si pozriete tu (cez Inviu).
16. Marabout – Sousse, Tunisko
Hotel Marabout (★★★) leží v letovisku Sousse. Ide o 9-dňový zájazd (7 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Bratislavy v termíne 11. 7. – 19. 7. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 28 % a zaplatíte od 532 € na osobu (spolu od 1 064 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,4 z 5. Aktuálne ceny a voľné termíny sú tu (cez Inviu).
17. Catty Cats Garden – Side, Turecko
Hotel Catty Cats Garden (★★★) leží v letovisku Side. Ide o 7-dňový zájazd (6 nocí v hoteli) so stravou all inclusive a odletom z Bratislavy v termíne 27. 8. – 2. 9. 2026. Oproti pôvodnej cene ušetríte 26 % a zaplatíte od 519 € na osobu (spolu od 1 038 € za dve osoby). Hostia hotel hodnotia známkou 3,9 z 5. Viac o ponuke sa dozviete tu (cez Inviu).
18. Cenová bomba: Pliska – Slnečné pobrežie, Bulharsko
Najlacnejšia letecká ponuka celého výberu. Hotel Pliska (★★★) leží v letovisku Slnečné pobrežie len 80 metrov od pláže a priamo v letovisku nájdete aj aquapark. Ide o 4-dňový zájazd (3 noci v hoteli) s raňajkami a odletom z poľských Katovíc v termíne 4. 9. – 7. 9. 2026. Zaplatíte od 198 € na osobu (spolu od 396 € za dve osoby) – menej, ako inde stojí samotná letenka. Hostia hotel hodnotia známkou 3,8 z 5. Aktuálne ceny a voľné termíny sú tu (cez Inviu).
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