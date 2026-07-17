Hnusné more plné bordelu a výkaly: Češka opísala dovolenku pri mori v Turecku, odchádzala sklamaná

Pláž v Turecku

Ilustračná foto: Needpix

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Sťažností na turecké letoviská je viac.

Keď sa vyberieme na dovolenku k moru, predstavujeme si nádherné čisté pláže, po ktorých sa budeme môcť prechádzať hoc aj donekonečna, a krištáľovo čisté more, od ktorého sa budú odrážať lúče slnka. Po takejto idylke možno túžili aj českí turisti, ktorí sa vybrali do tureckého letoviska Antalya. Čakalo ich nepríjemné prekvapenie v podobe hŕby plastových odpadkov a zápachu. 

Češka Monika sa zdôverila v skupine na Facebooku, ktorá sa venuje dovolenkám v Turecku, so svojou nepríjemnou skúsenosťou, všimol si portál TN. „Do Turecka jazdíme už 12 rokov, približne jeden až dvakrát ročne, a toto, čo sme zažili tento rok, sa nám ešte nestalo,“ začala v príspevku, ku ktorému priložila fotografie znečisteného mora, v ktorom plávali kusy odpadu.

Viac z témy Letná dovolenka:
1.
Vstup na talianske pláže si musíte zarezervovať: Pozrite, ktorých sa to týka, zaplatíte aj 7 eur
2.
Nutričná špecialistka radí, ako neprísť z all inclusive dovolenky o 5 kíl ťažší: Bufet si vždy najprv prezrite
3.
Milovaný európsky ostrov zíva prázdnotou: Pláže sú bez ľudí, počet turistov klesol o 30 %
Zobraziť všetky články (122)

Zaplatili si dovolenku v cenovej relácii skoro ako Maldivy a týždeň sa kúpali v „hnuse“

„Turecko milujeme a je to naša srdcovka. Vzhľadom k tomu, že do Turecka jazdíme hlavne kvôli moru, tak nám tento pobyt dosť negatívne ovplyvnil inak úžasnú dovolenku. Celý týždeň od dopoludnia do večera sme mali more plné rozdrvených plastov, peny a bordelu, bolo to naozaj otravné a hnusné,“ pokračovala s tým, že si zaplatili dovolenku v cenovej relácii skoro ako na Maldivy a potom sa týždeň kúpali v podľa jej slov „hnuse“.

Pobrežie tureckej Antalye, ilustračná foto: Esginmurat, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Pod plavkami to svrbí, hryzie“

„Posledný deň dokonca k mólu priplávala jachta, kde vypustila odpad s h**nami. More je krásne priezračné a vidíte na dno, ale na hladine odmetáte rukami mraky plastov a pod plavkami to svrbí, hryzie,“ dodala na záver s tým, že ak sa situácia pri ďalšej návšteve, ktorú majú ešte naplánovanú, nezmení, budúci rok zmenia lokalitu. Autorka príspevku vysvetlila, že išlo konkrétne o oblasti Kemer a Tekirova.

Predstava vliezť do takéhoto mora ich znechutila

V komentároch sa v reakcii ozvali viacerí dovolenkári, ktorí priznali, že si tento rok z Turecka odniesli podobnú negatívnu skúsenosť. Viacerí spomenuli okrem Antalye aj oblasť Alanya, kde sa im to stalo tiež.

„Práve sme v Alanyi a tiež sme dopoludnia mali… Dosť ma znechutilo liezť do mora,“ opísala svoju skúsenosť iná dovolenkárka. No našli sa aj takí, ktorí na dovolenke v Turecku žiadne problémy nepostrehli a podotkli, že títo dovolenkári museli mať „šťastie“. Mnohí zhodnotili, že si však všimli, že sťažností na čistotu mora v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii pribúda.

Alanya v Turecku
Pláž v tureckej Alanyi, ilustračná foto: Daniel Åhs Karlsson, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kde sa odpad vzal?

Tento odpad má pochádzať z neúčinnej čističky odpadových vôd a plastový odpad z pevniny, vysvetlil český web s tým, že v Turecku o probléme vedia. Upozorňovať naň sa snažia miestni ekológovia a dobrovoľníci sa snažia more čistiť. Podľa prípadu pani Moniky to ale nemusí byť dostatočné.

Chorvátsko zaviedlo zákaz, ktorý sa nemusí každému páčiť

Novinky prichádzajú aj z obľúbeného Chorvátska. Ako sme vás informovali, Makarská schválila tento týždeň zákaz predaja alkoholických nápojov medzi 21:00 a 6:00 v obchodoch, pekárňach, predajniach tabaku a iných maloobchodných predajniach, čím sa stalo vôbec prvým mestom v Chorvátsku, ktoré takéto opatrenie zaviedlo.

Obmedzenie platí v celom meste, netýka sa však barov, reštaurácií ani iných pohostinských zariadení, ktorých otváracie hodiny zostávajú nezmenené.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Zrodenie skazy. Výbuch prvej atómovej bomby pod vedením Oppenheimera zmenil svet
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Slováci a Česi v zahraničí
Evel a Filip odišli do Bangkoku: Prvý mesiac sme strávili hľadaním bývania. Bez finančnej rezervy to nie je možné
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
1 na 1
Jaroslav Naď v 1 na 1: Keď sa vymení vláda, bude tu Očistec 2
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
6 mesiacov som žila zo 180 eur na jedlo: Dodržiavala som 2 pravidlá a ešte aj ušetrila 126 eur
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy: Ľudia stále veria, že umývaním vlasy vypadávajú
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Kovová tyč jej prepichla vagínu a prerazila telo. Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Tomáš Baťa bol najväčším podnikateľom v histórii Československa: Zamestnancom dal vysoké platy, za chyby ich trestal
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Radek pomáha ľuďom kúpiť nehnuteľnosť v Malage: Španielsko už nie je lacné, no kvalita života je tu skvelá
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Pred 170 rokmi sa narodil génius Nikola Tesla: Miesto žien miloval holubicu, po podrazoch kopal kanály
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Prezidentovi USA po atentáte podávali kravskú krv a vajcia cez anál. Zabili ho napokon lekári a nie strelec
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Michael O´Leary zmenil cestovanie ako ho poznáme: Obéznych ľudí označil za „monštrá“, neveril v globálne otepľovanie
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa
Tip na výlet
Navštívili sme jednu z najkrajších dolín Veľkej Fatry. Je tu aj bikepark a údajne tu môžete vidieť rysa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac