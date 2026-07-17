Hnusné more plné bordelu a výkaly: Češka opísala dovolenku pri mori v Turecku, odchádzala sklamaná

Keď sa vyberieme na dovolenku k moru, predstavujeme si nádherné čisté pláže, po ktorých sa budeme môcť prechádzať hoc aj donekonečna, a krištáľovo čisté more, od ktorého sa budú odrážať lúče slnka. Po takejto idylke možno túžili aj českí turisti, ktorí sa vybrali do tureckého letoviska Antalya. Čakalo ich nepríjemné prekvapenie v podobe hŕby plastových odpadkov a zápachu.
Češka Monika sa zdôverila v skupine na Facebooku, ktorá sa venuje dovolenkám v Turecku, so svojou nepríjemnou skúsenosťou, všimol si portál TN. „Do Turecka jazdíme už 12 rokov, približne jeden až dvakrát ročne, a toto, čo sme zažili tento rok, sa nám ešte nestalo,“ začala v príspevku, ku ktorému priložila fotografie znečisteného mora, v ktorom plávali kusy odpadu.
Zaplatili si dovolenku v cenovej relácii skoro ako Maldivy a týždeň sa kúpali v „hnuse“
„Turecko milujeme a je to naša srdcovka. Vzhľadom k tomu, že do Turecka jazdíme hlavne kvôli moru, tak nám tento pobyt dosť negatívne ovplyvnil inak úžasnú dovolenku. Celý týždeň od dopoludnia do večera sme mali more plné rozdrvených plastov, peny a bordelu, bolo to naozaj otravné a hnusné,“ pokračovala s tým, že si zaplatili dovolenku v cenovej relácii skoro ako na Maldivy a potom sa týždeň kúpali v podľa jej slov „hnuse“.
„Pod plavkami to svrbí, hryzie“
„Posledný deň dokonca k mólu priplávala jachta, kde vypustila odpad s h**nami. More je krásne priezračné a vidíte na dno, ale na hladine odmetáte rukami mraky plastov a pod plavkami to svrbí, hryzie,“ dodala na záver s tým, že ak sa situácia pri ďalšej návšteve, ktorú majú ešte naplánovanú, nezmení, budúci rok zmenia lokalitu. Autorka príspevku vysvetlila, že išlo konkrétne o oblasti Kemer a Tekirova.
Predstava vliezť do takéhoto mora ich znechutila
V komentároch sa v reakcii ozvali viacerí dovolenkári, ktorí priznali, že si tento rok z Turecka odniesli podobnú negatívnu skúsenosť. Viacerí spomenuli okrem Antalye aj oblasť Alanya, kde sa im to stalo tiež.
„Práve sme v Alanyi a tiež sme dopoludnia mali… Dosť ma znechutilo liezť do mora,“ opísala svoju skúsenosť iná dovolenkárka. No našli sa aj takí, ktorí na dovolenke v Turecku žiadne problémy nepostrehli a podotkli, že títo dovolenkári museli mať „šťastie“. Mnohí zhodnotili, že si však všimli, že sťažností na čistotu mora v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii pribúda.
Kde sa odpad vzal?
Tento odpad má pochádzať z neúčinnej čističky odpadových vôd a plastový odpad z pevniny, vysvetlil český web s tým, že v Turecku o probléme vedia. Upozorňovať naň sa snažia miestni ekológovia a dobrovoľníci sa snažia more čistiť. Podľa prípadu pani Moniky to ale nemusí byť dostatočné.
Chorvátsko zaviedlo zákaz, ktorý sa nemusí každému páčiť
Novinky prichádzajú aj z obľúbeného Chorvátska. Ako sme vás informovali, Makarská schválila tento týždeň zákaz predaja alkoholických nápojov medzi 21:00 a 6:00 v obchodoch, pekárňach, predajniach tabaku a iných maloobchodných predajniach, čím sa stalo vôbec prvým mestom v Chorvátsku, ktoré takéto opatrenie zaviedlo.
Obmedzenie platí v celom meste, netýka sa však barov, reštaurácií ani iných pohostinských zariadení, ktorých otváracie hodiny zostávajú nezmenené.
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