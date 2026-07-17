V Šuranoch našli poklad nevyčísliteľnej hodnoty: Archeológovia objavili rímsky vojenský tábor z čias Marca Aurélia

Kostrové pozostatky koňa nájdené počas archeologického výskumu v Šuranoch

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nina Malovcová
TASR
Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu.

Na juhozápade Slovenska objavili archeológovia nález, ktorý označujú za celoeurópsky významný. V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch odkryli prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Výskum priniesol nielen dôkazy o prítomnosti rímskej armády, ale aj stopy násilného konfliktu, ktoré môžu podľa vedcov priniesť nové poznatky o období markomanských vojen.

V priestoroch budúceho Industrial Parku v Šuranoch objavili archeológovia prvý rímsky vojenský pochodový tábor na Ponitrí. Vedci z Archeologického ústavu SAV ho datujú do druhej polovice druhého storočia nášho letopočtu, do obdobia markomanských vojen v časoch panovania Marka Aurélia.

Objavili prvý rímsky vojenský tábor na Ponitrí

Podľa riaditeľa Archeologického ústavu SAV Mateja Ruttkaya ide o nález celoeurópskeho významu, ktorý je výnimočný nielen samotnou existenciou tábora, ale aj možnosťou preskúmať takmer celú jeho plochu. Unikátny je aj tým, že sa v ňom podarilo zachytiť stopy boja medzi rímskymi vojakmi a germánskym obyvateľstvom.

„Skutočnosť, že máme šancu preskúmať takmer celý tábor, nám v budúcnosti umožní odpovedať na otázky, ako tábor fungoval, kto s kým bojoval, ako dlho bol využívaný, ako sa v ňom žilo. Tie výsledky tak nebudú zaujímavé a významné iba pre Slovensko, ale pre celú Európu,“ zdôraznil Ruttkay.

Tábor je podľa vedcov atypický

Ako pripomenul, archeológovia vedeli, že sa v oblasti Ponitria v časoch markomanských vojen rímsky vojenský tábor musel nachádzať, ale až teraz sa ho podarilo objaviť. Tábor s rozlohou približne 7,4 hektára je podľa vedcov atypický.

Nálezy z archeologického výskumu v Šuranoch
Foto: TASR/Henrich Mišovič

„Vymyká sa všetkým doteraz známym rímskym pravidlám výstavby vojenských táborov. Má nepravidelný tvar, nebol vybudovaný v blízkosti vodného toku ani na vyvýšenom mieste a jeho obranné priekopy sú na viacerých miestach neštandardné. Zachytili sme v ňom aj opevnený vstup typu clavicula, ktorý je prvý na území Slovenska,“ povedal archeológ Michal Cheben.

Archeológovia našli telá rímskych vojakov

Mimoriadne významným objavom sú podľa vedcov dôkazy bojového stretu. Archeológovia v tábore našli telá rímskych vojakov v studniach, priekopách i provizórnych hroboch. „Kostry nesú stopy násilnej smrti vrátane sečných zranení, zlomenín a rozbitých lebiek. Na lokalite sa našli aj fragmenty ľudských tiel, samostatné lebky či časti končatín, ktoré naznačujú, že rímski vojaci sa stali obeťami brutálneho útoku,“ priblížil Cheben.

Hrot šípu nájdený pri archeologickom výskume v Industrial parku v Šuranoch
Foto: TASR/Henrich Mišovič

Doteraz bolo v rímskom vojenskom tábore objavených 18 celých tiel a množstvo ďalších kostrových pozostatkov. Vedci predpokladajú, že v tábore sa mohlo nachádzať približne 500 až 600 vojakov, pričom väčšia časť objektov ešte stále nebola preskúmaná. „Medzi nálezmi sú fragmenty rímskych brnení, časti prilieb, vojenská obuv s typickými železnými klinčekmi v podrážkach, luxusné spony či pozostatky koní. Mimoriadne vzácny je nález šupinového brnenia uloženého vedľa konských pozostatkov. Dúfame, že ďalší výskum pomôže určiť, ktorá rímska légia na území operovala,“ povedal Cheben.

Vedcov čaká ešte dlhoročný výskum

Podľa neho zostáva záhadou, prečo sa po boji nikto nevrátil po telá padlých vojakov ani po cenný vojenský výstroj. „To bolo v rímskej armáde obvyklé. Mali svoje štandardy a pre telá svojich padlých sa vždy vracali, aby ich pochovali vo vlasti. Nie sú preto vylúčené ani ďalšie možné scenáre vrátane epidémií či opätovného využívania tábora po konflikte,“ myslia si vedci.

„Tento výskum je zaujímavý v tom, že z jednej otázky nám vznikne hneď ďalších dvadsať, ktoré musíme v budúcnosti riešiť. Bude to ešte naozaj dlhoročná detektívka, kým sa nám podarí celý príbeh tohto tábora rozlúštiť,“ dodal Ruttkay.

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