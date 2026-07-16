Režisérsky debut Scarlett Johansson je už online. Jej nový film musíte vidieť

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Podľa divákov je nielen dobrá herečka, ale aj režisérka.

Známa americká herečka Scarlett Johansson predstavila svoj režisérsky debut Eleanor Veľká (Eleanor the Great), ktorý si už môžete pozrieť aj z pohodlia vašej obývačky. Hlavnú postavu stvárnila 95-ročná herečka a podľa filmových kritikov je jej herecký výkon výborný. 

Na režisérsku stoličku si známa herečka sadla prvýkrát

Scarlett Johansson môžete poznať skôr ako herečku, hrala v mnohých legendárnych filmoch ako napríklad Lucy, Avengers, Kúpili sme zoo či Dievča na stráženie. Na režisérsku stoličku sa posadila prvýkrát. Jej film dostal názov Eleanor Veľká (Eleanor the Great) a radí sa medzi žánre komédia a dráma.

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Snímka rozpráva o 94-ročnej žene Eleanor Morgenstein, ktorá po smrti svojej najlepšej priateľky a spolubývajúcej Bessie, s ktorou strávila posledných 12 rokov svojho života, čelí životnej kríze. Eleanor sa preto z Floridy presťahuje do New Yorku, k svojej dcére Lise, kde náhodne nadviaže na nečakané priateľstvo s len 19-ročnou študentkou žurnalistiky Ninou.

Eleanor Nine rozpovie príbeh svojej priateľky Bessie o prežití holokaustu, vydáva ho však za svoj vlastný. Ninu to zaujme natoľko, že presvedčí Eleanor, aby ho rozpovedala aj v televízii. To, že Eleanor klamala, však vyjde na povrch, čím spôsobí hanbu celej rodine. Jej dcéra Lisa ju preto presťahuje do opatrovateľského domu.

Ústrednými témami filmu sú starnutie, smútok, priateľstvo a židovská identita. Príbeh sa zároveň retrospektívne vracia do života Bessie a jej spomienok na prežitie holokaustu.

Scarlett Johansson pri tvorbe filmu spolupracovala s Nadáciou preživších holokaustu, aby zabezpečila autenticitu príbehu. Do scén zobrazujúcich podpornú skupinu boli dokonca obsadení skutoční preživší.

Hlavná postava mala v čase natáčania 95 rokov

Hlavnú postavu Eleanor stvárnila June Squibb, ktorá mala v čase natáčania filmu 95 rokov. Scenár filmu napísala Tony Kamen. Scarlett Johansson ho na filmových festivaloch predstavila na jar 2025 a v kinách v jeseni toho istého roku. Podľa Box Office Mojo celosvetovo dosiahol tržby len niečo málo cez 4,8 milióna dolárov, čo je približne 4,2 milióna eur.

Záber z filmu Eleanor Veľká
Foto: MovieStillsDB

Viacerí filmoví kritici sa zhodli, že snímka pôsobí nevyvážene, ale herecký výkon hlavnej postavy je vynikajúci. Podobného názoru sú aj diváci, ktorí mu, aj napriek množstvu pozitívnych recenzií, na filmovom portáli ČSFD udelili priemerné hodnotenie – len 62 %.

„Milý film s príjemným posolstvom. Dejová línia pomerne jednoduchá a priamočiara – o tom, ako sa človek ľahko zamotá do siete jednej nevinnej lži, ktorá postupne naberá na intenzite.“

„Tento film vás zahreje pri srdci.“

„Scarlett Johansson ukázala, že je nielen dobrá herečka, ale aj režisérka.“

„Milá, citlivá a smutná snímka. To by som od Scarlett nečakal. Veľmi pekné,“ chvália viacerí diváci.

Film nedávno dorazil na streamovaciu platformu HBO Max, ale môžete si ho pozrieť aj na Apple TV+ a Prime Video.

Nedávno svoj režisérsky debut predstavil aj ďalší známy herec

Scarlett Johansson však nie je jediná herečka, ktorá si vyskúšala režisérsku stoličku. Nedávno sa na ňu totiž posadil aj ďalší známy herec John Travolta, ktorý však okrem réžie napísal aj scenár, zároveň stvárnil rozprávača príbehu aj jednu z vedľajších postáv. Jeho film Čarovný nočný let do Hollywoodu (Propeller One-Way Night Coach) si môžete pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+.

Príbeh rozpráva, ako sa malý nadšenec do lietadiel, počas zlatej éry letectva, vydá so svojou matkou na cestu naprieč Spojenými štátmi až do Hollywoodu. Ich let sa však zmení na životné dobrodružstvo.

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