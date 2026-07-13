Nová séria hitu Silo sa divákom nepáči, hovoria, že je nudná. Seriál má celkovo hodnotenie 83 %

Na obrazovky Apple TV+ dorazili prvé časti novej 3. série seriálu Silo, ktorý opantal svojich divákov a tí nedočkavo hltali jednu epizódu za druhou. Po dvoch mimoriadne vysoko hodnotených sériách to ale vyzerá, že niektorí fanúšikovia nie sú spokojní a neskrývajú svoje sklamanie.
Predplatiteľom Apple TV+ nemohol ujsť vynikajúci seriál Silo, ktorého prvá séria uzrela svetlo sveta v roku 2023. Zaviedol nás do fiktívneho futuristického sveta, v ktorom sa život odohráva v uzavretom sile hlboko pod zemou. Začnú sa však diať zvláštne veci a jeho obyvatelia záhadne umierať. Strojníčka Juliette sa preto rozhodne vziať situáciu do vlastných rúk a prísť na to, čo sa vlastne deje.
Americká sci-fi dráma odštartovala vo veľkom štýle a priniesla viac otázok než odpovedí, čo vyvolalo v divákoch obrovskú dávku zvedavosti. Prvá séria na ČSFD obstála na vysokých 84 % a skončila tak, že fanúšikovia si jednoducho druhú museli pustiť. Rok nato nám teda tvorcovia naservírovali pokračovanie, ktoré divákom tiež sadlo.
Na tretiu sériu sme však museli čakať dva roky, a to sa niektorým nepáči. Dokonca hovoria, že nové Silo je už akoby úplne iným seriálom. Dôvodom je zmena v zápletke, ktorá sa im nezdá.
Tretia séria dostala najslabší začiatok zo všetkých
Vonku sú zatiaľ prvé dve epizódy z desiatich a obom svieti hodnotenie nižšie ako 70 %. Pre porovnanie, ostatné série odštartovali vysoko hodnotenými časťami, takže pre Silo ide o úplne novú situáciu.
„Neskutočne nudné a extrémne natiahnuté,“ udrel jeden z divákov. „Mám pocit, že sledujem úplne iný seriál. Hlavná zápletka na mňa popravde veľmi nefunguje,“ vysvetlil ďalší v súvislosti s novou situáciou, ktorej musí hlavná hrdinka Juliette čeliť.
„Och, to je teda nuda! My sa neposúvame v príbehu ďalej, ale naopak, cúvame,“ zhodnotil iný. Recenzií, v ktorých sa diváci zhodujú na tom, že sú zatiaľ sklamaní, je omnoho viac. No medzi nimi sa objavujú aj takí, ktorí sú spokojní a pokračovanie seriálu nevidia vôbec skepticky.
No nová séria je však len na začiatku a čaká nás ešte ďalších 8 epizód, ktoré môžu všetko zmeniť. Zostáva teda veriť, že diváci napokon dostanú to, čo chcú, a ich dojmy sa napravia. Zatiaľ celkovo seriálu svieti vysokých 83 % a bude zaujímavé sledovať, ako toto hodnotenie ovplyvnia dojmy z 3. série.
Vyrazte aj do kina
Čakanie si môžete skrátiť napríklad dobrým filmom v kine. Ako sme vás informovali, na strieborné plátna dorazil napríklad nový horor s Rupertom Grintom v hlavnej úlohe s názvom Zrodený z temnoty (Nightborn).
Sleduje ženu menom Saga (Seidi Haarla) a jej britského manžela Jona (Rupert Grint), ktorí spoločne snívajú o dokonalom rodinnom živote na dokonalom mieste. Preto sa presťahujú do domu, kde Saga strávila svoje detstvo a ktorý stojí osamotený v hlbokých fínskych lesoch. Hneď ako sa im narodí syn, Saga začne tušiť, že s ním niečo nie je v poriadku, že sa deje niečo zvláštne. Všetci okolo nej ju uisťujú, že sa určite mýli, ale ona sama postupne podlieha strachu a o svojom dieťati začína tušiť desivú pravdu.
13. augusta zas dorazí do kín očakávaný česko-slovenský film Bojovník, ktorého ťahúňom bude herec Milan Ondrík. Ukazuje príbeh Pavla Hoffmeistera, bývalého olympijského medailistu v boxe, ktorý po rokoch mimo športu dostáva ponuku nastúpiť do boja v MMA zápase. Okolnosti ho prinútia vrátiť sa späť a najťažší zápas bude musieť zvládnuť sám so sebou.
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