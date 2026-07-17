Zabudnite na Hvar. Chorvátsky ostrov Šolta je rovnako krásny. Navyše tu hlavu na hlave nenájdete

Hvar

Hvar, foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Baľte kufre, málo známy chorvátsky ostrov už na vás čaká.

Chorvátsko je každý rok jednou z najnavštevovanejších letných destinácií slovenských turistov. Mnohí však mieria na pevninu. Dovolenka na ostrove je ale o čosi krajšia. More je oveľa čistejšie, krajina očarujúcejšia, horizont je širší a čas plynie akosi pomalšie. Ak chcete aj vy zažiť takýto zážitok a k tomu sa na plážach netlačiť s množstvom ďalších turistov, vyberte sa na ostrov Šolta, na ktorý sa dostanete z chorvátskeho mesta Split pravidelným trajektom. Ochutnajte tu miestne víno, olivový olej, med aj chutné morské živočíchy. Okúpete sa tu v mori tyrkysovej farby a opálite sa na piesočnatých plážach, ktoré sa ukrývajú v krásnych zátokách. 

Euronews zostavil rebríček krásnych európskych ostrovov, kde sa vyhnete davom ľudí. Každý z vybraných ostrovov web prirovnal k inému mimoriadne známemu ostrovu. Portál radí španielsky ostrov Tenerife vymeniť za ostrov La Gomera, grécky ostrov Santorini za Serifos, taliansky ostrov Capri za Procida a Hvar za ostrov Šolta.

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Vymeňte Hvar za ostrov Šolta

Ostrov Šolta nájdete hneď za obľúbeným letoviskom Split. Tento nádherný ostrov je však často prehliadaný, pretože susedí so známejšími chorvátskymi ostrovmi – Hvar a Brač. Pritom je vraj rovnako krásny, navyše má jeden bonus – je málo turisticky navštevovaný, takže tu hlavu na hlave nenájdete.

Dostanete sa sem pravidelným trajektom zo Splitu za menej ako hodinu. Ostrov je veľmi pokojný, čas tu plynie pomaly. Ponúka čarovné rybárske dedinky, odľahlé kamienkové zátoky, olivové háje, vinohrady, priezračne čisté more a nádherný prístav.

 

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Jeho rozloha je síce výrazne menšia než ostrovov Hvar a Brač, ale vďaka tomu ho počas jednej dovolenky môžete preskúmať úplne celý. Navyše jeho výborná lokalita umožňuje navštíviť aj okolité ostrovy, okrem Hvaru a Braču sa môžete vybrať aj na ostrov Korčula.

Na južnej strane ostrova sú údajne tie najkrajšie piesočnaté pláže s tyrkysovým morom a prímorskými jaskyňami. Okrem toho má ostrov aj nádhernú rímsku architektúru. Miestni sa venujú výrobe červeného vína, olivového oleja a medu. Zároveň tu môžete ochutnať aj výborné ryby a morské plody.

Prirovnávajú ho ku Hvaru

Ostrov Šolta sa navyše často prirovnáva k Hvaru, ktorý sa minulý rok objavil v rebríčku 10 najkrajších ostrovov planéty. Chorvátsky ostrov Hvar je známy tým, že tu levanduľové polia vo vnútrozemí kontrastujú s jachtami kotviacimi v prístave, nad ktorými sa týči pevnosť Fortica s výhľadom na Paklené ostrovy. Tento ostrov je kombináciou kamenných dediniek Vrboska a Stari Grad, ale tiež viacerých vinárskych oblastí, okrem toho je preslávený bohatým nočným životom pod holým nebom.

Zároveň je so svojimi viac ako 2 700 hodinami slnečného svitu ročne považovaný za najslnečnejšie miesto v Chorvátsku. Navyše ponúka priezračné až azúrové more.

Ostrov Hvar
Hvar, foto: Pexels

Hvar je dovolenková destinácia pre každého. Pre milovníkov histórie a kultúry ponúka stredoveké hradby, aristokratické paláce, kamenné uličky a elegantné námestia. Dokonca tu nájdete aj jedno z najstarších verejných divadiel v Európe, ktoré bolo založené už v roku 1612.

Aktívni cestovatelia si zasa zamilujú turistické trasy s výhľadmi na Paklené ostrovy, zatiaľ čo milovníci pokojnej dovolenky nájdu tiché útočisko v kláštoroch alebo v opustených zátokách. No na svoje si prídu aj tí, ktorí hľadajú bohatý nočný život, nakoľko Hvar je tiež preslávený ako „párty ostrov“.

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