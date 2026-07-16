Zoradili sme 10 najlepších filmov Christophera Nolana. Prvé miesto získal Temný rytier

Dnes do kín vstupuje nový film legendárneho režiséra a scenáristu Christophera Nolana s názvom Odysea (The Odyssey), preto sme na základe recenzií divákov na filmovom portáli ČSFD zostavili rebríček jeho 10 najlepších filmov vôbec, niektoré z nich však obsadili totožné priečky, pretože majú rovnaké hodnotenie.
Christopher Nolan má na svojom konte až 13 filmov a ani jeden z nich nemá na ČSFD hodnotenie nižšie ako 73 %. Zaujímavosťou je, že pri takmer všetkých svojich filmoch, ktoré režíroval, napísal aj scenár a vo svojich prvých filmoch sa dokonca postavil aj za kameru. Rovnako zaujímavé je, že takmer vo všetkých jeho filmoch zložil hudbu legendárny Hans Zimmer.
#8 Dunkirk
ČSFD: 79 %
Na chvoste nášho rebríčka sa umiestnil film Dunkirk z roku 2017, ktorý rozpráva o operácii Dynamo, ktorá bola hromadnou evakuáciou približne 400-tisíc Nemcami obkľúčených spojeneckých – britských, francúzskych a belgických – vojakov z pláží a prístavu francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom roku 1940.
Film si môžete pozrieť Apple TV+ a HBO Max.
#8 Insomnia
ČSFD: 79 %
Insomnia z roku 2002 sa odohráva v malom aljašskom mestečku, kde bolo nájdené telo zavraždeného 17-ročného dievčaťa. K prípadu je povolaný veterán losangeleskej polície Will Dormer, ktorého stvárnil Al Pacino. Ten pri akcii nešťastnou náhodou zastrelí svojho „parťáka“ (Robin Williams) a pri ďalšom pátraní je sužovaný jednak výčitkami svedomia za jeho smrť a tiež nespavosťou, ktorú spôsobuje lokálne podnebie – celých 24 hodín je vonku denné svetlo. Snímka je remakom nórskeho filmu s rovnomenným názvom.
#7 Sledovanie (Following)
ČSFD: 81 %
Sledovanie z roku 1998 sleduje protagonistu Billa, nezamestnaného a ctižiadostivého spisovateľa, ktorý žije samotársky a nudný život v Londýne. Billa veľmi fascinujú ľudia s nádejou, že nájde nejaké podklady, o ktorých by mohol písať. Z davu ľudí si teda začne náhodne vyberať jednotlivých ľudí a sleduje ich. Stanoví si pravidlá, aby sa vyhol problémom a aby jeho sledovanie bolo vždy náhodné. Ale čoskoro poruší jedno z pravidiel a sleduje niekoho viackrát, než len raz.
#6 Oppenheimer
ČSFD: 83 %
Oppenheimer, ktorý opantal divákov v roku 2023, hovorí o čase, keď druhá svetová vojna ešte vyzerala nerozhodne, keď sa na diaľku odohrával dramatický súboj medzi Spojenými štátmi a Nemeckom o to, kto prvý zostrojí atómovú bombu a získa tak rozhodujúcu prevahu nad nepriateľom.
V Amerike bol tento tajný výskum známy ako projekt Manhattan a jedným z jeho kľúčových aktérov bol astrofyzik Robert Oppenheimer, ktorého stvárnil ikonický Cillian Murphy. Pod obrovským časovým tlakom sa spolu s tímom ďalších vedcov snažil zostrojiť vynález, ktorý mal potenciál zničiť svet. Bez jeho včasného dokončenia by sa ten istý svet nedal zachrániť.
Film si môžete pozrieť na Apple TV+ a Prime Video.
#5 Interstellar
ČSFD: 86 %
Interstellar z roku 2014 hovorí o tom, že náš čas na Zemi sa chýli ku koncu. Tím výskumníkov sa preto odhodlá na najodvážnejšiu misiu v histórii ľudstva: vycestuje z našej Galaxie a ich cieľom bude zistiť, či má ľudstvo budúcnosť medzi hviezdami. Hlavnú postavu stvárnil Matthew McConaughey.
Film si môžete pozrieť na Netflixe, Apple TV+ a HBO Max.
#4 Batman začína (Batman Begins)
ČSFD: 87 %
Batman začína z roku 2005 opisuje začiatok legendy o tajomnom Batmanovi a zjavení Temného rytiera ako sily dobra v Gotham City. Sklamaný dedič tovární Bruce Wayne cestuje po smrti svojich rodičov po svete a hľadá spôsob, akým by bojoval s nespravodlivosťou a ako by obrátil strach proti tým, ktorí okrádajú bojazlivých. Po čase sa vracia späť do Gotham City a vzápätí vypúšťa do sveta svoje druhé ja, maskovaného bojovníka Batmana.
Film si môžete pozrieť na Apple TV+ a HBO Max.
#4 Memento
ČSFD: 87 %
Memento z roku 2000 začína fotografiou a odkazom: „Zabi ho!“ Od tej chvíle sa odvíja tajomný a drsný príbeh Leonarda. Jeho žena bola napadnutá, zavraždená a on si skoro nič nepamätá. Jeho krátkodobá pamäť je preč. Leonard sa ale musí pomstiť, okamžite ide po vrahovi. Aby nejako kompenzoval výpadky pamäti, všetko si fotí, podstatné fakty si necháva tetovať na telo.
#3 Dokonalý trik (The Prestige)
ČSFD: 88 %
Dokonalý trik z roku 2006 sa odohráva v Londýne na začiatku 20. storočia. V časoch, keď kúzelníci ešte patrili k najväčším idolom a osobnostiam spoločnosti, sa dvaja mladí a talentovaní začiatočníci vydávajú na tŕnistú cestu za vytúženou slávou. Kým rafinovaný Robert Angier, ktorého stvárnil Hugh Jackman, dokáže každé svoje vystúpenie zaodieť do jagavého plášťa dokonalosti, drsný a otrhaný Alfred Borden ešte stále márne hľadá vhodný spôsob, ako svoje neskutočne kreatívne, ba až geniálne nápady prezentovať pred verejnosťou a neutŕžiť len výsmech.
#2 Počiatok (Inception)
ČSFD: 89 %
Počiatok z roku 2010 rozpráva o zlodejovi menom Dom Cobb v podaní legendárneho Leonarda DiCapria, ktorý je absolútnou špičkou v nebezpečnom umení extrakcie: krádeže cenných tajomstiev z hĺbky podvedomia počas snenia, keď je myseľ najzraniteľnejšia.
Film si môžete pozrieť na Apple TV+ a HBO Max.
#1 Temný rytier (The Dark Knight)
ČSFD: 91 %
Prvú priečku obsadil film Temný rytier z roku 2008, ktorý vás prenesie do Gotham City, ktoré bolo rajom zločincov, no v súčasnosti sa už spamätáva z najhoršieho vďaka Batmanovi.
Film si môžete pozrieť na Apple TV+ a HBO Max.
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