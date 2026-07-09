Netflix pridal do svojej ponuky viacero českých noviniek. Rodinnú komédiu, kriminálny aj komediálny seriál

Záber z komédie Želanie k narodeninám

Foto: Continental film

Klaudia Oselská
Netflix
Pripravte si pukance.

Máte radi české filmy a seriály? Ak je vaša odpoveď áno, máme pre vás skvelú správu. Netflix tento mesiac pridal do svojej ponuky hneď niekoľko českých filmových a seriálových noviniek. Celkom nové pokračovanie českej rodinnej komédie s názvom Želanie k narodeninám: Krstiny a dva seriály, ktoré vám možno unikli – Rapl Osada.

Pokračovanie rodinnej komédie

Len včera, 8. júla, dorazilo na Netflix pokračovanie novej českej rodinnej komédie. Snímka Želanie k narodeninám: Krstiny je pokračovaním filmu Želanie k narodeninám z roku 2022, ktorú si môžete pozrieť na streamovacích platformách VoyoNetflix a Apple TV+. Komédia pritom mala v slovenských kinách premiéru len pred pár mesiacmi, v marci 2026.

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Réžie sa opäť ujala Marta Ferencová, ktorá má na konte viaceré úspešné československé snímky – V dobrom aj v zlom, V lete ti poviem, ako sa mám, Príliš osobná známosť, Všetko alebo nič, Želanie pre Ježiška a mnohé ďalšie. Zároveň je spolu s Adamom Dvořákom aj scenáristkou filmu.

Komédia vás zavedie na rodinný statok Líby a Arnošta, kde vrcholia prípravy na krst ich vnučky. Líba chce mať všetko dokonale naplánované. Pokojné prípravy sa však rýchlo menia na chaos. Simona si potajomky presadí iné meno pre svoju dcérku, Arnošt sa pustí do vlastného „detektívneho“ pátrania po stratených kľúčoch a Karel s Richardom spôsobia rozruch v klenotníctve.

Situáciu ešte viac zamotá príchod Vlastičky, predavačky s amnéziou, ktorá spustí sériu nečakaných a komických udalostí. Ako sa veľký deň blíži, na povrch vyplávajú staré tajomstvá aj rodinné nedorozumenia. Ukazuje sa, že udržať rodinu pohromade je niekedy oveľa náročnejšie než zorganizovať dokonalý krst.

Diváci ju označili za kvalitnú rodinnú komédiu, oceňujú aj humorkritizujú však jej predvídateľnosť. Na filmovom portáli ČSFD jej udelili hodnotenie 58 %.

Záber z filmu Želanie k narodeninám 2
Foto: Continental film

Až dva nové seriály

Okrem novej rodinnej komédie Netflix tento mesiac pridal do svojej ponuky aj dva české seriály. Prvým je Rapl ešte z roku 2016. Táto akčná kriminálna dráma má až dve série. Kým prvej sérii z roku 2016 na ČSFD svieti výborné hodnotenie až 80 %, tak druhej sérii z roku 2019 len 57 %.

Obidve série ponúkajú 13 epizód, v ktorých príbeh sleduje svojrázneho policajného vyšetrovateľa majora Kuneša.

V prvej sérii sa dostane do fyzického konfliktu s priateľom svojej bývalej manželky a hrozí mu odchod z polície, preto odíde na stáž do odľahlého pohraničného vidieku, kde sa od neho očakáva, že sa mu podarí objasniť dva roky starú vraždu policajtky Wágnerovej, ktorej vyšetrovanie uviazlo na mŕtvom bode. Kriminalita na pohraničí je veľmi vysoká – pašovanie, výroba drog, pytliactvo a prostitúcia. Kuneš musí riešiť jeden prípad za druhým a k prípadu, kvôli ktorému sem prišiel, sa dostáva až po čase, a to úplnou náhodou.

Druhým seriálom je komediálna Osada, ktorá rovnako ponúka dve série. Prvá séria z roku 2021 si od divákov vyslúžila hodnotenie 63 % a druhá séria z roku 2023 len 55 %.

Kde inde sa môžu stretnúť také rôznorodé a odlišné postavy ako v chatárskej kolónii? Milionár tajiaci svoj majetok, spisovateľka románov červenej knižnice, nepraktický ajťák, ktorý kosí podľa návodu na internete, vojak špeciálnych jednotiek v zálohe pracujúci v skutočnosti ako kaderník v salóne svojej ženy. A ďalšie svojrázne figúry, ktoré ale majú jedno spoločné – chatárčenie. A na chate musí byť pohoda, aj keby ich to malo stáť posledné zvyšky síl.

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