Rodičovský dôchodok po novom: Mnohí seniori neuvidia ani cent, aj keď im nárok vznikne

Hoci leto ešte len začalo, mnohí seniori sa už tešia na jeho koniec. Vedia totiž, že si do konca augusta prilepšia vďaka výplate rodičovského dôchodku, ktorý bude po prvýkrát vyplatený ako asignácia dane, a tak zistia, čo budú môcť očakávať aj najbližšie roky.
Vyplatenie asignácie dane poberateľom dôchodku závisí od termínu podania daňového priznania/vyhlásenia a oznámenia údajov (komu, v akej sume) Sociálnej poisťovni zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Celý proces vyplatenia je tak viazaný na zákonné lehoty.
Kedy dostanú a koľko
O tom, kedy bude rodičovský dôchodok vyplatený, rozhodne, či dieťa podalo daňové priznanie v klasickom termíne do 31. marca, alebo požiadalo o odklad, pričom ten najbežnejší odsúva tento termín na 30. júna 2026. Predpokladá sa pritom, že vo väčšine prípadov, keď bolo daňové priznanie podané do 31. marca 2026, Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom dôchodku asignáciu dane najneskôr do 31. augusta 2026.
Čo sa týka samotných súm, výška rodičovského dôchodku závisí len od jednej jedinej veci – toho, koľko dané dieťa reálne zaplatilo štátu. Automaticky tak platí, že čím vyšší príjem dieťa má, tým vyššie dane platí a tým vyšší bude aj rodičovský dôchodok jeho rodiča.
Kedy peniaze nedostanú
Finančná správa upozorňuje, že nie každý rodič získa podiel z dane svojho dieťaťa. Rozhodujúca je totiž čistá daň po odpočítaní bonusov na deti či hypotéku. Ak je táto daň nulová, rodič nedostane nič. Príspevok navyše musí byť v minimálnej výške 3 eurá.
Peniaze neuvidia ani rodičia s dôchodkom výlučne zo zahraničia. Pozor si treba dať aj na daňové nedoplatky dieťaťa nad 5 eur či neopravené chyby vo vyhlásení – obe tieto chyby vás pripravia o nárok. Možnosť vyplatenia definitívne zaniká aj smrťou rodiča. Na tieto situácie sa Finančná správa pozrela v odpovediach na najčastejšie otázky.
Návrh, vďaka ktorému by mohli pomôcť vnúčatá
Darovať percentá z daní pritom môžete len vlastným rodičom. Nemôžete ich venovať svokrovcom ani iným členom rodiny v prípade, že už vaši rodičia nežijú a chceli by ste pomôcť niekomu inému. V budúcnosti by sa mohla otvoriť aj možnosť venovať percentá z daní aj vnúčatá. Ako sme vás totiž nedávno informovali, niekoľko poslankýň a poslancov v zložení Beáta Jurík, Simona Petrík, Štefan Kišš, Darina Luščíková a Lucia Plaváková predložilo do legislatívneho procesu návrh novely zákona, ktorá by opäť zmenila rodičovský dôchodok a rozšírila okruh jeho poberateľov.
Poslanci predložený návrh pracovne nazvali „Zákon o darovaní 2 % z daní“. Jeho cieľom bolo rozšíriť okruh osôb, ktorým môžu daňovníci priamo pomôcť zo svojich odvedených daní, a to tak, že zatiaľ čo doteraz mohli len deti finančne podporiť svojich rodičov, po novom by mohli aj vnúčatá venovať časť svojich daní svojim starým rodičom.
Iniciátori zmeny tvrdili, že terajší systém dostatočne nereaguje na skutočné rodinné vzťahy a finančnú situáciu slovenských rodín. Novinku by podľa nich privítali najmä ekonomicky aktívni vnuci a vnučky, ktorí chcú materiálne pomôcť starým rodičom, no legislatíva im v tom momentálne bráni.
Či sa táto zmena nakoniec stane realitou, je nateraz otvorené. Návrh novely úspešne prešiel úvodným prijatím v parlamente a predseda NR SR ho pridelil na posúdenie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre financie a rozpočet. Legislatívny proces tak v súčasnosti pokračuje a spomínané výbory majú čas na prerokovanie návrhu do polovice septembra. O tom, či tento poslanecký návrh nakoniec získa dostatočnú podporu a prejde do ďalšieho legislatívneho konania, sa tak definitívne rozhodne až na jesennej schôdzi parlamentu.
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