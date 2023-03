Šokoval vás koniec sitkomu Ako som spoznal vašu mamu? Predpovedal ho už skôr divný detail, ktorý si nikto nevšimol

Seriál Ako som spoznal vašu mamu (How I Met Your Mother) patrí medzi tie, ktorých konce sú aj po rokoch divákmi nenávidené. Pravdepodobne mnohých šokovalo, že v podstate celá posledná séria bola akoby zbytočná a navyše, ukázalo sa, že príbeh o tom, ako Ted spoznal spoznal mamu svojich detí, má mimoriadne trpký koniec. Screen Rant však upozornil na detail, ktorý mnohí prehliadli a jasne naznačuje tragický koniec vzťahu Robin a Barneyho a vlastne aj Teda s jeho manželkou Tracy.

Ako ste mohli čakať, hneď vám vyspoilujeme koniec tohto sitkomu, v ktorom konečne nastala chvíľa, kedy sme my diváci spoznali mamu Tedových detí. Najväčší šok však nastal v momente, kedy zomrela. Mnohých ľudí to naštvalo, keďže niekoľko sérií čakali na túto chvíľu a nakoniec im tvorcovia nadelili drsnú emotívnu nádielku.

Koniec-koncov, seriál Ako som spoznal vašu mamu bol predovšetkým o Tedovi a Robin, ktorí si svoj koniec napokon našli. Avšak, celá posledná séria, ktorá bola o svadbe Robin a Barneyho, tak mohla pôsobiť zbytočne.

Veľavravné Marshallove slová

Screen Rant ale vysvetlil, že niečo podobné sa dalo očakávať. Len si to mnohí diváci vôbec neuvedomili. Naznačil to detail, ktorý sa objavil v 11. časti 9. série s názvom Bedtime Stories (Rozprávky na dobrú noc). Marshall v nej cestuje s Marvinom na svadbu autobusom a snaží sa urobiť všetko pre to, aby dieťa zaspalo. Nedarí sa mu, to siahne po svojich klasických rýmovačkách.

A práve v jednej z nich naznačí tragický koniec, ktorý nastane. Spomenie totiž verš, v ktorom hovorí, že „je mu ľúto, že celá táto cesta bola na nič“.

Samozrejme, čo sa týka časovej osy, Marshall nemal ako vedieť, čo sa stane. Tvorcovia to však už veľmi dobre vedeli, a keď sa na jeho slová pozrieme s nadhľadom, akoby skutočne divákom naznačil, že ich čaká prekvapenie.