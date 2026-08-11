Tržby až 5 tohtoročných filmových noviniek presiahli 1 miliardu. Najziskovejšie filmy však nie sú najlepšie

Záber z filmu Odysea

Záber z filmu Odysea, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Filmové rebríčky
Tento rok nás však čakajú ešte dve nové filmové bomby.

Až piatim tohtoročným filmovým novinkám sa podarilo dosiahnuť tržby presahujúce 1 miliardu dolárov. A to rok 2026 ešte ani neskončil. Dva animované filmy určené detskému divákovi, najúspešnejší hudobný film v histórii, snímka od žijúcej režisérskej legendy a pokračovanie o pavúčom mužovi. To sú zatiaľ najzárobkovejšie filmy tohto roka. 

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Michael je najúspešnejší hudobný film v histórii

Prvým filmom z tejto pätice je animovaná snímka The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario galaktický film), ktorá podľa Box Office Mojo dosiahla celosvetové tržby 1 012 214 826 dolárov, čo je v prepočte takmer 876 miliónov eur. Super Mario galaktický film mal v slovenských kinách premiéru 2. apríla tohto roka a podľa dát Únie filmových distribútorov ho videlo 70-tisíc divákov s tržbami 562-tisíc eur. Na filmovom portáli ČSFD mu však diváci udelili len priemerné hodnotenie – 58 %.

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Druhým filmom, ktorému sa podarilo dosiahnuť 1 miliardu, je hudobná snímka Michael, ktorá rozpráva o kráľovi popu – Michaelovi Jacksonovi. Jeho celosvetové tržby dosiahli sumu 1 016 068 388 dolárov (879 miliónov eur), čím sa stal najúspešnejším hudobným filmom v histórii, dokonca predbehol aj film Bohemian Rhapsody o vzostupe Freddieho Mercuryho a skupiny Queen.

Do slovenských kín dorazil 23. apríla tohto roka, videlo ho 160-tisíc divákov s tržbami 1,3 milióna eur. Diváci mu na ČSFD udelili slušné hodnotenie – 75 %.

Záber z filmu Michael
Záber z filmu Michael, foto: MovieStillsDB

Treťou snímkou je ďalší animovaný film – Toy Story 5 (Toy Story 5: Príbeh hračiek), ktorého celosvetové tržby sú 1 094 967 012 dolárov (947 miliónov eur). Pokračovanie obľúbeného príbehu hračiek do slovenských kín zavítalo 18. júna tohto roka, videlo ho 100-tisíc divákov s tržbami 766-tisíc eur. Na ČSFD mu svieti skutočne dobré hodnotenie – až 81 %.

Na čele rebríčka stojí nový Spider-Man

Štvrtým filmom je dlhoočakávaná snímka The Odyssey (Odysea) od žijúcej legendy – režiséra a scenáristu Christophera Nolana, ktorá sa vyšplhala na sumu 1 111 299 045 dolárov (961 miliónov eur). V slovenských kinách ju majú diváci možnosť vidieť od 16. júla tohto roka. Zatiaľ ju videlo 152-tisíc divákov s tržbami 1,4 milióna eur. Zároveň získala výborné hodnotenie – až 85 %.

No a posledným, piatym filmom je najnovší príbeh o Spider-Manovi – Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nový deň), ktorý sa dostal na sumu šialených 1 664 342 914 dolárov (1,4 miliardy eur). V slovenských kinách mal premiéru len pred dvomi týždňami – 30. júla, pričom ho videlo 195-tisíc divákov s tržbami 1,6 milióna eur, zároveň je stále najnavštevovanejším filmom v našich kinách. Rovnako výborné je aj jeho hodnotenie – 83 %.

Záber z filmu Spider-Man
Záber z filmu Spider-Man: Nový deň, foto: MovieStillsDB

Zoradenie spomínaných filmov podľa tržieb

  1. Spider-Man: Brand New Day
  2. The Odyssey
  3. Toy Story 5
  4. Michael
  5. The Super Mario Galaxy Movie

Zoradenie spomínaných filmov podľa hodnotenia

  1. The Odyssey
  2. Spider-Man: Brand New Day
  3. Toy Story 5
  4. Michael
  5. The Super Mario Galaxy Movie

Čo sa týka tržieb, je teda najúspešnejším filmom Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nový deň), no čo sa týka hodnotenia, je to The Odyssey (Odysea). Na chvoste „rebríčka“ v tržbách aj v hodnotení skončil The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario galaktický film).

Filmári majú tak v roku 2026 na svojom konte už päť miliardových filmov, a to ešte ani nemáme za sebou celý rok. Navyše nás čaká ešte niekoľko dlhoočakávaných premiér. V decembri do kín vstúpia až dve filmové bomby – Avengers: Doomsday (Avengers: Zrod doktora Dooma) Dune 3 (Duna: Časť tretia), ktoré tiež určite dosiahnu poriadne vysoké tržby.

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