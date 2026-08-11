Tržby až 5 tohtoročných filmových noviniek presiahli 1 miliardu. Najziskovejšie filmy však nie sú najlepšie

Až piatim tohtoročným filmovým novinkám sa podarilo dosiahnuť tržby presahujúce 1 miliardu dolárov. A to rok 2026 ešte ani neskončil. Dva animované filmy určené detskému divákovi, najúspešnejší hudobný film v histórii, snímka od žijúcej režisérskej legendy a pokračovanie o pavúčom mužovi. To sú zatiaľ najzárobkovejšie filmy tohto roka.
správy od nás budete mať ako prví.
Michael je najúspešnejší hudobný film v histórii
Prvým filmom z tejto pätice je animovaná snímka The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario galaktický film), ktorá podľa Box Office Mojo dosiahla celosvetové tržby 1 012 214 826 dolárov, čo je v prepočte takmer 876 miliónov eur. Super Mario galaktický film mal v slovenských kinách premiéru 2. apríla tohto roka a podľa dát Únie filmových distribútorov ho videlo 70-tisíc divákov s tržbami 562-tisíc eur. Na filmovom portáli ČSFD mu však diváci udelili len priemerné hodnotenie – 58 %.
Druhým filmom, ktorému sa podarilo dosiahnuť 1 miliardu, je hudobná snímka Michael, ktorá rozpráva o kráľovi popu – Michaelovi Jacksonovi. Jeho celosvetové tržby dosiahli sumu 1 016 068 388 dolárov (879 miliónov eur), čím sa stal najúspešnejším hudobným filmom v histórii, dokonca predbehol aj film Bohemian Rhapsody o vzostupe Freddieho Mercuryho a skupiny Queen.
Do slovenských kín dorazil 23. apríla tohto roka, videlo ho 160-tisíc divákov s tržbami 1,3 milióna eur. Diváci mu na ČSFD udelili slušné hodnotenie – 75 %.
Treťou snímkou je ďalší animovaný film – Toy Story 5 (Toy Story 5: Príbeh hračiek), ktorého celosvetové tržby sú 1 094 967 012 dolárov (947 miliónov eur). Pokračovanie obľúbeného príbehu hračiek do slovenských kín zavítalo 18. júna tohto roka, videlo ho 100-tisíc divákov s tržbami 766-tisíc eur. Na ČSFD mu svieti skutočne dobré hodnotenie – až 81 %.
Na čele rebríčka stojí nový Spider-Man
Štvrtým filmom je dlhoočakávaná snímka The Odyssey (Odysea) od žijúcej legendy – režiséra a scenáristu Christophera Nolana, ktorá sa vyšplhala na sumu 1 111 299 045 dolárov (961 miliónov eur). V slovenských kinách ju majú diváci možnosť vidieť od 16. júla tohto roka. Zatiaľ ju videlo 152-tisíc divákov s tržbami 1,4 milióna eur. Zároveň získala výborné hodnotenie – až 85 %.
No a posledným, piatym filmom je najnovší príbeh o Spider-Manovi – Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nový deň), ktorý sa dostal na sumu šialených 1 664 342 914 dolárov (1,4 miliardy eur). V slovenských kinách mal premiéru len pred dvomi týždňami – 30. júla, pričom ho videlo 195-tisíc divákov s tržbami 1,6 milióna eur, zároveň je stále najnavštevovanejším filmom v našich kinách. Rovnako výborné je aj jeho hodnotenie – 83 %.
Zoradenie spomínaných filmov podľa tržieb
- Spider-Man: Brand New Day
- The Odyssey
- Toy Story 5
- Michael
- The Super Mario Galaxy Movie
Zoradenie spomínaných filmov podľa hodnotenia
- The Odyssey
- Spider-Man: Brand New Day
- Toy Story 5
- Michael
- The Super Mario Galaxy Movie
Čo sa týka tržieb, je teda najúspešnejším filmom Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Nový deň), no čo sa týka hodnotenia, je to The Odyssey (Odysea). Na chvoste „rebríčka“ v tržbách aj v hodnotení skončil The Super Mario Galaxy Movie (Super Mario galaktický film).
Filmári majú tak v roku 2026 na svojom konte už päť miliardových filmov, a to ešte ani nemáme za sebou celý rok. Navyše nás čaká ešte niekoľko dlhoočakávaných premiér. V decembri do kín vstúpia až dve filmové bomby – Avengers: Doomsday (Avengers: Zrod doktora Dooma) a Dune 3 (Duna: Časť tretia), ktoré tiež určite dosiahnu poriadne vysoké tržby.
Nahlásiť chybu v článku