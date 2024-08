Mal halucinácie, pre chorobu si siahol na život. Robin Williams svojím humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nedokázal

Pri zmienke o hercovi Robinovi Williamsovi si možno aj vy spomeniete na to, ako vždy vedel ľudí rozosmiať. Málokto ho dokázal nemilovať. Svojím láskavým srdcom a nekonečným humorom pôsobil, akoby ani nepatril do nášho sveta. Mnohí boli zdrvení, keď svet pred 10 rokmi zasiahla tragická správa o tom, že si siahol na život.

Humor sa stal jeho obranným mechanizmom

Robin McLaurin Williams sa podľa webu Biography narodil 21. júla 1951 v Chicagu. Bol jediným dieťaťom Roberta Fitzgeralda Williamsa, vedúceho pracovníka spoločnosti Ford Motor Company, a Laurie McLaurinovej, modelky a herečky. Ako dieťa bol skôr introvertom a neraz si ťažko hľadal kamarátov, iné deti ho navyše šikanovali. Aby toho nebolo málo, jeho rodičia síce boli majetní, no mali priveľa práce, chlapec preto neraz trávil veľa času len sám so služobníctvom, ktoré zamestnávali. Už v mladosti sa naučil humor používať ako obranný mechanizmus a spôsob, ako si získať matkinu pozornosť. Neskôr dokonca niektorých nikdy nekončiaci príval jeho žartov frustroval.

Herecký talent v sebe Williams objavil v čase, keď sa rodina presťahovala do San Francisca a v novej škole začal navštevovať dramatický krúžok. Zároveň si ho vďaka tomu obľúbili spolužiaci. Od začiatku bolo jasné, že jeho silnou stránkou je komédia. Istý čas experimentoval aj s improvizáciou a dokonca predvádzal úspešné stand-up vystúpenia. Na chvíľu si podľa Mental Floss vyskúšal aj kariéru míma.

Po roku 1970 sa začal objavovať v televízii, píše Britannica. Ľuďom sa zapáčil natoľko, že medzi rokmi 1978 až 1982 mal dokonca aj vlastnú show s názvom Mork & Mindy. Tá zaznamenala masívny úspech a stala sa záležitosťou, ktorá skutočne odštartovala Williamsovu kariéru. Zahral si vo filmoch ako Popeye (Pepek námorník) či The World According to Garp (Svet podľa Garpa). Svoju prvú veľkú úlohu ale získal vo filme Good Morning, Vietnam v roku 1987 (Dobré ráno, Vietnam). Práve tá mu zabezpečila prvú nomináciu na prestížne ocenenie Academy Awards.

Bojoval s temnými démonmi

V nasledujúcich rokoch hral v mnohých skvelých filmoch (väčšinou v rodinných filmoch a komédiách), ktoré si možno radi pozriete aj dnes, ak ich opakujú v televízii. Patrí medzi ne napríklad Mrs. Doubtfire (Otec v sukni) či Good Will Hunting (Dobrý Will Hunting, za túto úlohu si dokonca vyslúžil Oscara). Ukázal, že dokáže prekonať akékoľvek prekážky, dokonca aj dyslexiu, ktorou trpel.

Podľa TIME niet pochýb o tom, že bol v tom, čo robil, jedinečným géniom. Iných dokázal rozosmievať napriek vlastnému ťažkému boju s démonmi. Ako píše Hollywood Reporter, viac ako 30 rokov zápasil so závislosťou od kokaínu a alkoholu. Niekoľkokrát sa sám prihlásil do liečebne na odvykanie. Ešte v roku 1988 priznal, že mnoho ľudí je po kokaíne hyperaktívnych. Jemu však umožňoval skryť sa a spomaliť. Keď jeho manželka otehotnela a jeden z jeho najbližších priateľov zomrel na následky predávkovania, prestal, no po 20 rokoch závislosti mu napokon opäť prepadol.

Sám priznával, že sa síce liečil zo závislosti, no nevenoval sa problémom, ktoré ho k nej doviedli. Napriek tomu, že navonok sršal humorom a liečil ním srdcia iných, vo vnútri ho rozožierala depresia. Humorom dokonca zachránil život hercovi a svojmu dlhoročnému priateľovi. Christopher Reeve ochrnul po páde z koňa. Myslel si, že jeho život končí, no v čase, keď boli jeho myšlienky najtemnejšie, Williams vtrhol do miestnosti a prvýkrát od incidentu ho rozosmial. Vďaka nemu si podľa ABC News uvedomil, že to zvládne a bude v poriadku.

Mnoho ďalších ľudí, vrátane Stevena Spielberga, sa podľa Mental Floss vyjadrilo, že Williams tu bol vždy pre nich, keď to najviac potrebovali a stačilo niekoľko minút, aby sa od smiechu prehýbali a cítili sa lepšie.

Užíval si pozornosť žien

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného