Podčiarkovník ho stál 18 mesiacov slobody. Nevinný muž išiel do väzenia, nikto si nevšimol rozdiel v prezývke

Väzenie na Slovensku

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Matej Mensatoris
Kanaďan Brandon Klayme strávil rok a pol za mrežami pre detskú pornografiu. Dôvodom bol jeden podčiarkovník navyše.

Kanaďan Brandon Klayme strávil 18 mesiacov vo väzení za trestné činy spojené s detskou pornografiou, ktoré nespáchal. Príčinou bola chyba v policajnej žiadosti o údaje, v ktorej chýbal jeden znak. Odvolací súd v kanadskej provincii Nové Škótsko ho v júli zbavil všetkých obvinení. 

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Ako informuje kanadský portál CBC, prípad sa začal v roku 2018 v americkom štáte Wisconsin, kde polícia vyšetrovala komunikáciu dospelého muža s 12-ročným dievčaťom cez platformu Kik. Skutočný páchateľ vystupoval pod prezývkou fus__ro_dah s dvoma podčiarkovníkmi.

Vyšetrovatelia však v žiadosti o údaje pre spoločnosť Kik uviedli meno fus_ro_dah len s jedným podčiarkovníkom za slovom fus, čo ich priviedlo k e-mailovej adrese Klaymea. Ako uvádza právny blog ablawg, táto adresa následne políciu cez záznamy spoločnosti Google doviedla k IP adrese v kanadskom Halifaxe.

Ako poznamená český server Novinky, fus_ro_dah znamená dračí výkrik z hry The Elder Scrolls V: Skyrim.

Chýbajúce dôkazy

Polícia Klaymea zatkla vo februári 2020 v meste Dartmouth. Pri domovej prehliadke vyšetrovatelia zaistili elektronické zariadenia, no nenašli v nich žiadne dôkazy, ktoré by ho spájali s vyšetrovanou komunikáciou z roku 2018. Klayme si účet na sieti Kik vytvoril v roku 2012 a podľa vlastných slov ho zakrátko prestal používať.

Muž s putami na rukách
Ilustračná foto: Pexels

Napriek absencii dôkazov bol v apríli 2023 uznaný za vinného. V januári 2024 dostal trest 18 mesiacov odňatia slobody a ďalších 18 mesiacov podmienečného dohľadu, pričom väzenský trest si celý odpykal.

Zistenie chyby a oslobodenie

Na chybu v užívateľskom mene pritom nikto počas celého procesu neprišiel, dokonca ani obhajoba. Klayme sa ale nikdy nepriznal a bojoval za svoju nevinu. Konečne, až odvolací právnik Zeb Brown si všimol, že mená vlastne nesedia a jeden podčiarkovník je tam navyše. Odvolací súd Nového Škótska na základe novej skutočnosti 23. júla zrušil jeho odsúdenie a konštatoval, že je fakticky nevinný. Skutočný páchateľ, ktorého IP adresa podľa súdu smerovala do Kalifornie, zatiaľ nebol dolapený.

Plot okolo väzenia
Ilustračná foto: Unsplash (Osmany M Leyva Aldana)

Pán Klayme je fakticky nevinný. Nikdy nemal byť obvinený, nieto ešte aj odsúdený,“ reagoval sudca.

Minister spravodlivosti Nového Škótska Scott Armstrong vyjadril nad prípadom znepokojenie a ohlásil vyšetrovanie okolností, ktoré viedli k neoprávnenému odsúdeniu. Plánuje sa stretnúť so zástupcami prokuratúry, aby zistil, kde nastala chyba. Líderka opozície Claudia Chenderová označila situáciu za šokujúci justičný omyl.

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