Podčiarkovník ho stál 18 mesiacov slobody. Nevinný muž išiel do väzenia, nikto si nevšimol rozdiel v prezývke

Kanaďan Brandon Klayme strávil 18 mesiacov vo väzení za trestné činy spojené s detskou pornografiou, ktoré nespáchal. Príčinou bola chyba v policajnej žiadosti o údaje, v ktorej chýbal jeden znak. Odvolací súd v kanadskej provincii Nové Škótsko ho v júli zbavil všetkých obvinení.
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Ako informuje kanadský portál CBC, prípad sa začal v roku 2018 v americkom štáte Wisconsin, kde polícia vyšetrovala komunikáciu dospelého muža s 12-ročným dievčaťom cez platformu Kik. Skutočný páchateľ vystupoval pod prezývkou fus__ro_dah s dvoma podčiarkovníkmi.
Vyšetrovatelia však v žiadosti o údaje pre spoločnosť Kik uviedli meno fus_ro_dah len s jedným podčiarkovníkom za slovom fus, čo ich priviedlo k e-mailovej adrese Klaymea. Ako uvádza právny blog ablawg, táto adresa následne políciu cez záznamy spoločnosti Google doviedla k IP adrese v kanadskom Halifaxe.
Ako poznamená český server Novinky, fus_ro_dah znamená dračí výkrik z hry The Elder Scrolls V: Skyrim.
Chýbajúce dôkazy
Polícia Klaymea zatkla vo februári 2020 v meste Dartmouth. Pri domovej prehliadke vyšetrovatelia zaistili elektronické zariadenia, no nenašli v nich žiadne dôkazy, ktoré by ho spájali s vyšetrovanou komunikáciou z roku 2018. Klayme si účet na sieti Kik vytvoril v roku 2012 a podľa vlastných slov ho zakrátko prestal používať.
Napriek absencii dôkazov bol v apríli 2023 uznaný za vinného. V januári 2024 dostal trest 18 mesiacov odňatia slobody a ďalších 18 mesiacov podmienečného dohľadu, pričom väzenský trest si celý odpykal.
Zistenie chyby a oslobodenie
Na chybu v užívateľskom mene pritom nikto počas celého procesu neprišiel, dokonca ani obhajoba. Klayme sa ale nikdy nepriznal a bojoval za svoju nevinu. Konečne, až odvolací právnik Zeb Brown si všimol, že mená vlastne nesedia a jeden podčiarkovník je tam navyše. Odvolací súd Nového Škótska na základe novej skutočnosti 23. júla zrušil jeho odsúdenie a konštatoval, že je fakticky nevinný. Skutočný páchateľ, ktorého IP adresa podľa súdu smerovala do Kalifornie, zatiaľ nebol dolapený.
„Pán Klayme je fakticky nevinný. Nikdy nemal byť obvinený, nieto ešte aj odsúdený,“ reagoval sudca.
Minister spravodlivosti Nového Škótska Scott Armstrong vyjadril nad prípadom znepokojenie a ohlásil vyšetrovanie okolností, ktoré viedli k neoprávnenému odsúdeniu. Plánuje sa stretnúť so zástupcami prokuratúry, aby zistil, kde nastala chyba. Líderka opozície Claudia Chenderová označila situáciu za šokujúci justičný omyl.
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