Ikonickú slovenskú fabriku zmení 200-miliónová investícia. Čaká ju najväčší impulz za desaťročia

Papierenský závod v Harmanci čaká rozsiahla technologická modernizácia. Spoločnosť SHP Harmanec pripravuje projekt s názvom Biela Labuť, ktorého cieľom je výrazne obnoviť výrobnú technológiu a zároveň zvýšiť podiel recyklovaných surovín vo výrobe hygienického papiera.
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Investícia sa má uskutočniť priamo v existujúcom priemyselnom areáli. Nejde teda o výstavbu nového závodu, ale o postupnú premenu súčasnej papierovne, ktorá funguje už od roku 1972. Informoval o tom portál Index.
Zastarané technológie
Dôvodom modernizácie je podľa projektu najmä vek časti súčasných technológií. Niektoré zariadenia sa približujú ku koncu svojej životnosti, čo spôsobuje častejšie odstávky, vyššie náklady na údržbu a zároveň obmedzuje možnosti ďalšieho rozvoja výroby.
Súčasná projektovaná kapacita závodu predstavuje približne 180 ton hygienického papiera denne. Po modernizácii má maximálna kapacita stúpnuť na 195 ton denne. Výroba má fungovať približne 355 dní v roku.
Závod tak nebude dramaticky zväčšovať objem výroby. Hlavným cieľom je skôr vyrábať efektívnejšie, kvalitnejšie a s nižšími nákladmi.
Modernizácia však nebude iba o výmene jednotlivých technológií. Podľa slov podnikateľa Milana Fiľa, ktorý harmanecké papierne vlastní už približne štvrťstoročie, má vzniknúť v podstate úplne nový závod.
Staršie budovy a výrobné stroje majú byť v plnom rozsahu nahradené novými technológiami. Výrobný areál sa zároveň výrazne zväčší a rozšíri sa aj sortiment vyrábaných produktov.
Investícia za stovky miliónov
Veľká prestavba závodu zatiaľ zostáva plánom, no SHP Harmanec už do modernizácie výroby investuje. V januári 2026 spoločnosť spustila novú linku TL2 na spracovanie hygienického papiera, do ktorej investovala viac ako 3,9 milióna eur. Nové zariadenie má ročnú kapacitu 12 230 ton, čo je podľa spoločnosti takmer dvojnásobok oproti predchádzajúcej technológii.
Linka zároveň dokáže spracovávať papier vyrobený z celulózy aj z recyklovaných surovín. SHP uvádza, že nová technológia má priniesť kvalitnejšie navíjanie papiera, stabilnejšiu výrobu a efektívnejšiu prevádzku. Celková nová investícia má podľa vyjadrenia Fiľa pre Denník E dosiahnuť približne 200 miliónov eur.
Papierový odpad sa vracia do výroby
Jedným z dôležitých prvkov ďalšieho fungovania závodu má byť recyklácia. Harmanec už dnes vo veľkej miere využíva zberový papier, ktorý sa po spracovaní vracia späť do výrobného procesu. Nejde pritom o okrajovú časť výroby.
Podľa Zväzu celulózovo-papierenského priemyslu (ZCPP), ktorý zastupuje slovenské firmy pôsobiace vo výrobe a spracovaní celulózy, papiera, kartónu a hygienických výrobkov, približne 90 percent polotovaru pre papierenský stroj PS7 pochádza zo zberového papiera.
Zvyšných približne 10 percent tvorí buničina. Firma pritom do spracovania odpadového papiera investovala už v minulosti. V roku 2019 získala na modernizáciu technológie prípravy suroviny z odpadového papiera nenávratný finančný príspevok vo výške 671 840 eur.
Projekt mal zvýšiť množstvo spracovávaného zberového papiera a zároveň znížiť spotrebu vody, energetickú náročnosť výroby a množstvo nerecyklovateľného odpadu.
Aj pripravovaná modernizácia má na tento smer nadviazať. Projekt Biela Labuť počíta s technológiami, ktoré majú z odpadového papiera a kartónu získavať čo najväčšie množstvo použiteľných vlákien. Tie sa následne využijú pri výrobe nového hygienického papiera. Závod tak chce viac využívať materiál, ktorý by inak skončil ako odpad, a zároveň obmedziť spotrebu primárnych surovín.
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