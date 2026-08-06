Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí

Kúpele Štós

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Tip na výlet
Boli sme si obzrieť kúpele v srdci nádhernej prírody.

Nejedno kúpeľné miesto na Slovensku, ktoré sa kedysi tešilo mimoriadnej obľube, pred rokmi zaniklo. Sobranské kúpele pozostávajú už len z prameňa a niekoľkých zruinovaných budov. Turzovským kúpeľom je zas prisľúbené, že sa im prinavráti zašlá sláva, no ani tie už nie sú ako kedysi. Stále však na Slovensku existuje nejedno miesto, kam si ľudia chodia vyliečiť rôzne neduhy a načerpať nové sily. Patria medzi ne aj Kúpele Štós.

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Možno ste o nich nikdy nepočuli

Kúpele Štós nájdete približne hodinu cesty autom z Košíc. Cesta tam nie je práve najpohodlnejšia, v istom úseku v poriadne ostrých zákrutách za obcou Štós sme uvažovali, či vôbec ideme správne a dôjdeme do cieľa. Cestou sa nám však naskytli nádherné výhľady. Natrafili sme aj na dom na kopci s úžasným výhľadom na okolité lesy. Popíjať rannú kávu s takýmto výhľadom považujeme za dokonalosť.

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Napokon sa nám podarilo doraziť aj do kúpeľov, o ktorých sme dovtedy toho príliš veľa nepočuli. Bez problémov sme zaparkovali, miesta bolo dosť. Na informačnej tabuli pri vstupe do areálu sa dozvedáme, že ide o najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Nájdete ich vo Volovských vrchoch, na hranici Spišského rudohoria a Slovenského krasu.

Kúpele Štós
Foto: interez.sk

Tabuľa sľubuje, že Kúpele Štós majú najkvalitnejšie a najvhodnejšie klimatické podmienky na liečenie spomedzi všetkých kúpeľných miest na Slovensku. Z webu kúpeľov sa dozvedáme, že ich história siaha až do roku 1881. V tom čase vznikla spoločnosť, ktorá si za cieľ stanovila kúpele, kde sa ľudia budú liečiť studenou vodou.

Ako prvé v niekdajšom Československu mali fínsku saunu

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