Kedy a kde sledovať zajtrajšie zatmenie Slnka? Časť Slovenska bude mať veľkú výhodu

Vesmír nám pravidelne ponúka rôzne zaujímavé udalosti, no v auguste nás čaká niečo špeciálne, čo svet nezažije ďalších 20 rokov. Ide o zatmenie Slnka, ktoré krátko na to vystrieda vrchol známeho meteorického roja. Kombinácia týchto javov nastane opäť až v roku 2045, aj to v USA.
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V stredu (12. 8.) nastane zatmenie Slnka, pričom pôjde o najvýraznejšie zatmenie od roku 1999. V niektorých častiach Európy bude pozorovateľné úplné zatmenie, na Slovensku nastane iba čiastočné prekrytie Slnka Mesiacom. Najlepšie podmienky na pozorovanie úplného zatmenia Slnka budú mať obyvatelia Španielska, Islandu či španielskych ostrovov Ibiza, Malorka a Menorka. Posledné zatmenie, ale len čiastočné, bolo v septembri 2025 na južnej pologuli.
Zatmenie Slnka vzniká podľa astronóma Juraja Tótha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave vtedy, keď sa presne na spojnicu, priamku medzi Zemou a Slnkom, dostane Mesiac, ktorý potom vrhá tieň na zemský povrch. Zatmenia zo Zeme vieme podľa astronóma pozorovať preto, lebo na oblohe je uhlová veľkosť Mesiaca rovnaká ako uhlová veľkosť Slnka. Mesiac je síce 400-krát menší ako Slnko, ale zároveň je aj 400-krát bližšie ako Slnko.
„Najbližšie zatmenie bude úplné, takže Mesiac úplne zakryje Slnko, ale len v špecifických oblastiach. Takzvaný pás totality je totiž široký menej ako 300 km. Vo svete nastanú v priemere každý rok dve až tri zatmenia Slnka, ale na jednom konkrétnom mieste na Zemi sú pozorovateľné oveľa zriedkavejšie. Úplné zatmenie z toho istého miesta možno vidieť v priemere raz za niekoľko storočí,“ uviedol pre TASR Tóth.
Kedy a kde pozorovať
Zatmenie Slnka bude u nás pozorovateľné nízko medzi západným a severozápadným obzorom, približne hodinu pred západom Slnka a v priebehu samotného západu. Jedinečnú skúsenosť úplného zatmenia Slnka však zažijú v Španielsku, v severnom Rusku, v Grónsku a na Islande. Do týchto krajín si ho zrejme príde pozrieť aj veľa turistov. Najdlhšie úplné zatmenie bude trvať 2 minúty a 18 sekúnd, a to v Severnom Atlantickom oceáne a na západe Islandu. Tento špeciálny úkaz sa u nás začne o 19:19 nášho času.
Na Slovensku bude pozorovateľné čiastočné zatmenie, a to vo večerných hodinách. Výhodu budú mať pozorovatelia na západnom Slovensku, kde Slnko zapadá neskôr. „Konkrétne pre Bratislavu začne Mesiac zakrývať Slnko o 19.21 h, maximálna fáza nastane o 20.06 h, keď Slnko bude už nízko nad severozápadným obzorom a bude na 84 percent zakryté Mesiacom,“ spresnil astronóm z bratislavskej UK.
„Do pravého spodného okraja slnečného disku sa „zahryzne“ silueta tmavého Mesiaca v nove. Čím viac na východ sa budete nachádzať, tým neskôr čiastočné zatmenie začne a tým menej zo zatmenia bude aj vidieť. Maximum úkazu prebehne na území Česka aj Slovenska okolo 20:11 SELČ (presný čas závisí od polohy pozorovateľa), nie všade však bude viditeľné (na východe Česka a väčšine Slovenska prebehne najväčšie zatmenie už pod obzorom),“ informuje Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opave.
Nezabudnite na ochranu zraku
Pri pozorovaní zatmenia Slnka je dôležitá aj ochrana zraku. „Slnečné žiarenie je veľmi intenzívne, preto reflexívne zatvárame oči pri pohľade na Slnko, aby sme si nepoškodili zrak. Toho sa treba držať aj pri zatmení Slnka, a aj pri čiastočnom zatmení neradno pozerať priamo do Slnka, ale treba použiť špecializované okuliare, ktoré sa dajú na internete objednať za niekoľko eur,“ uviedol pre TASR Tóth.
Nasledujúce úplne zatmenie Slnka viditeľné opäť aj z európskeho kontinentu nastane 2. augusta 2027 na juhu Španielska, pričom ďalšie bude až v roku 2053. Najbližšie úplne zatmenie Slnka pozorovateľné aj z územia Slovenska nastane až 7. októbra 2135. Vtedy bude Slovensko súčasťou pásu totality, teda pásu povrchu Zeme, z ktorého je možné pozorovať úplné zatmenie Slnka.
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