Maďarsko má nového prezidenta: Je ním András Baka, zvolili ho poslanci na mimoriadnej schôdzi

Poslanci maďarského Národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v utorok v tajnom hlasovaní zvolili za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany Tisza Andrása Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
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140 za a 6 proti
Na hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a šesť proti. Podľa médií proti hlasovali zrejme poslanci opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).
Poslanci frakcií opozičných strán Fidesz a KDNP neboli v čase hlasovania v parlamente a avizovali, že sa nezúčastnia ani na inaugurácii novej hlavy štátu.
Baka po vyhlásení výsledku volieb zložil slávnostnú prísahu. V následnom prejave nový prezident podotkol, že ponuku prijal, lebo „v týchto časoch je potrebný dialóg o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní“. Ako povedal, veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom, a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok.
Za dôležité označil, aby pravidlá platili pre každého rovnako. „Spoločnosť je hlboko rozdelená – mladí a starí, vidiek a hlavné mesto, veriaci a neveriaci, bohatí a chudobní – pričom mnohé skupiny sú voči sebe stavané nenávistnými politickými kampaňami,“ dodal Baka. Nové Maďarsko sa podľa jeho slov nedá budovať na pomste.
„Ani sklamaní nemusia zaprieť svoju vieru či politické presvedčenie a politická zmena nemôže znamenať, že odteraz sa musia báť iní. Samozrejme, inú zodpovednosť má ten, kto moci slúžil, kto mlčal, alebo kto bol proti nej,“ podčiarkol nový prezident, podľa ktorého má hlava štátu bdieť nad jednotou národa, a to stranícky neutrálne, nie však hodnotovo neutrálne. Ďalej musí uznávať legitimitu rôznych názorov, nemá vytvárať umelú zhodu, má strážiť ústavný poriadok, ako aj historicky sformovaný poriadok EÚ a maďarského národa.
Predseda najvyššieho súdu
Baka je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) od roku 1991 do roku 2008 a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície.
Parlament 13. júla schválil 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo odvolanie dovtedajšieho prezidenta Tamása Sulyoka.
Šéf strany Tisza a premiér Péter Magyar v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána.
Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta „bábkou Tiszy“, uviedol 8. augusta v reakcii na nominovanie 73-ročného bývalého predsedu Najvyššieho súdu vládnou stranou Tisza predseda parlamentnej frakcie opozičného Fideszu János Bóka.
Blahoželal aj Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Slovensko a Maďarsko spájajú dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Som presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) a Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup,“ vyhlásil prezident. Verí, že spoločne môžu prispievať k stabilite, bezpečnosti a prosperite regiónu a k presadzovaniu spoločných záujmov v európskej politike.
Pellegrini želá novému prezidentovi Maďarska pevné zdravie, silu, múdrosť a úspech pri výkone jeho mandátu v službe maďarským občanom. „Teším sa na osobné stretnutia vrátane pripravovaného samitu prezidentov krajín V4 na Slovensku,“ doplnila hlava štátu.
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