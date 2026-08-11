Maďarsko má nového prezidenta: Je ním András Baka, zvolili ho poslanci na mimoriadnej schôdzi

Maďarský prezident Andras Baka

Foto: TASR

TASR
Matej Mensatoris
Novou hlavou štátu u našich južných susedov sa stal bývalý predseda Najvyššieho súdu, ktorého nominovala vládna strana Tisza.

Poslanci maďarského Národného zhromaždenia na mimoriadnej schôdzi v utorok v tajnom hlasovaní zvolili za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany Tisza Andrása Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

140 za a 6 proti

Na hlasovaní sa zúčastnilo 146 poslancov, z ktorých 140 hlasovalo za a šesť proti. Podľa médií proti hlasovali zrejme poslanci opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).

Poslanci frakcií opozičných strán Fidesz a KDNP neboli v čase hlasovania v parlamente a avizovali, že sa nezúčastnia ani na inaugurácii novej hlavy štátu.

Baka po vyhlásení výsledku volieb zložil slávnostnú prísahu. V následnom prejave nový prezident podotkol, že ponuku prijal, lebo „v týchto časoch je potrebný dialóg o ústavnosti a o spoločnom premýšľaní“. Ako povedal, veľa spoločných hodnôt prešlo do súkromného vlastníctva, navyše netransparentným spôsobom, a v mnohých verejných záležitostiach je potrebné urobiť poriadok.

Za dôležité označil, aby pravidlá platili pre každého rovnako. „Spoločnosť je hlboko rozdelená – mladí a starí, vidiek a hlavné mesto, veriaci a neveriaci, bohatí a chudobní – pričom mnohé skupiny sú voči sebe stavané nenávistnými politickými kampaňami,“ dodal Baka. Nové Maďarsko sa podľa jeho slov nedá budovať na pomste.

Ani sklamaní nemusia zaprieť svoju vieru či politické presvedčenie a politická zmena nemôže znamenať, že odteraz sa musia báť iní. Samozrejme, inú zodpovednosť má ten, kto moci slúžil, kto mlčal, alebo kto bol proti nej,“ podčiarkol nový prezident, podľa ktorého má hlava štátu bdieť nad jednotou národa, a to stranícky neutrálne, nie však hodnotovo neutrálne. Ďalej musí uznávať legitimitu rôznych názorov, nemá vytvárať umelú zhodu, má strážiť ústavný poriadok, ako aj historicky sformovaný poriadok EÚ a maďarského národa.

Predseda najvyššieho súdu

Baka je právny expert v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) od roku 1991 do roku 2008 a v roku 2009 ho parlament zvolil za predsedu Najvyššieho súdu. V roku 2011 bol odvolaný po tom, čo kritizoval kroky vtedajšieho premiéra Viktora Orbána pri transformácii justície.

Parlament 13. júla schválil 17. novelu ústavy, ktorej priamym dôsledkom bolo odvolanie dovtedajšieho prezidenta Tamása Sulyoka.
Šéf strany Tisza a premiér Péter Magyar v minulosti opakovane označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok“ režimu bývalého premiéra Viktora Orbána.

Baka bude vo funkcii maďarského prezidenta „bábkou Tiszy“, uviedol 8. augusta v reakcii na nominovanie 73-ročného bývalého predsedu Najvyššieho súdu vládnou stranou Tisza predseda parlamentnej frakcie opozičného Fideszu János Bóka.

Blahoželal aj Pellegrini

Prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenému prezidentovi Maďarska Andrásovi Bakovi. Verí, že ho bude môcť čoskoro privítať na návšteve Slovenska. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Slovensko a Maďarsko spájajú dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Som presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) a Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup,“ vyhlásil prezident. Verí, že spoločne môžu prispievať k stabilite, bezpečnosti a prosperite regiónu a k presadzovaniu spoločných záujmov v európskej politike.

Pellegrini želá novému prezidentovi Maďarska pevné zdravie, silu, múdrosť a úspech pri výkone jeho mandátu v službe maďarským občanom. „Teším sa na osobné stretnutia vrátane pripravovaného samitu prezidentov krajín V4 na Slovensku,“ doplnila hlava štátu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko je opäť v hľadáčiku Európskej komisie: Vláda naďalej odmieta uznať manželstvá homosexuálov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac