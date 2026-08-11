Vražda Tupaca môže byť po 30 rokoch konečne objasnená: Začal sa ostro sledovaný súdny proces

Duane Davis sa smeje na súde a záber na Tupaca z roku 1996

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vražda legendárneho 2Paca patrí medzi najznámejšie nevyriešené prípady v USA.

V americkom Las Vegas sa v pondelok začína súdny proces v súvislosti s vraždou rapera Tupaca Shakura z roku 1996, ktorá patrí medzi najznámejšie doposiaľ nevyriešené v USA. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

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Proces s bývalým vodcom gangu Duanom „Keffe D“ Davisom by mal trvať približne mesiac. Pravdepodobne však neprinesie odpoveď na otázku, kto vystrelil na Shakura 7. septembra 1996, keď bol v Las Vegas na zápase boxera Mikea Tysona. Prokuratúra sa pokúsi dokázať, že Davis, bývalý vodca gangu South Side Compton Crips, vraždu nariadil a zabezpečil zbraň použitú pri streľbe z idúceho auta. V prípade odsúdenia mu hrozí doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.

Vražda Shakura, známeho aj ako 2Pac, patrí medzi najznámejšie nevyriešené prípady v USA. Raper prišiel o život vo veku 25 rokov a bol jednou z ústredných postáv konfliktu medzi hip-hopovou scénou na východnom a západnom pobreží USA. Vyšetrovanie sa pre nedostatok dôkazov desaťročia neposúvalo. Prípad sa znovu dostal do centra pozornosti po vydaní Davisových memoárov v roku 2019.

Údajne podal pištoľ

Davis v nich uviedol, že sedel na prednom sedadle auta značky Cadillac a ľuďom na zadných sedadlách podal pištoľ. Nenapísal však, kto na Shakura vystrelil. Všetci ostatní, ktorí boli v tú noc v Cadillacu, už zomreli. Jeho výpovede v memoároch boli v súlade s predchádzajúcimi vyjadreniami, ktoré poskytol médiám. Tentoraz sa mu však stali osudnými a v septembri 2023 ho zatkli.

Duane Davis na súde
Foto: SITA/AP

Davis odvtedy svoje tvrdenia odvolal a k obžalobe sa nepriznal. V rozhovore pre televíziu ABC News, poskytnutom z väzby v marci 2025, povedal, že je nevinný a nikoho nezabil. Tvrdil tiež, že prokuratúra proti nemu nemá dôkazy a že v čase Shakurovej vraždy ani nebol v Las Vegas.

Teraz však Davis tvrdí, že v osudnú noc bol v Los Angeles a že svoje vlastné memoáre nikdy nečítal. Podľa neho spoluautor zveličil jeho tvrdenia, aby zvýšil predaj knihy. Jeho obhajcovia sa pred začiatkom procesu neúspešne pokúsili zabrániť použitiu memoárov ako dôkazu. Snažili sa vylúčiť aj jeho výpoveď z roku 2008, ktorú poskytol polícii ako svedok vraždy. Proces sa začne výberom poroty, ktorý by mal trvať približne týždeň.

Bez ohľadu na verdikt však proces pravdepodobne neuspokojí všetkých blízkych. Jeho nevlastný brat Maurice Shakur v máji podal občianskoprávnu žalobu súvisiacu so smrťou rapera. V žalobe tvrdí, že ľudia zapojení do vraždy neboli ani po 30 rokoch potrestaní. Odvoláva sa aj na nedávny dokumentárny seriál „Sean Combs: The Reckoning“, v ktorom Davis v rozhovore s políciou uviedol, že Combs, ktorý je v súčasnosti vo väzení, mu ponúkol za zabitie Shakura milión dolárov.

Shakur, ktorý sa preslávil skladbami ako California Love a All Eyez on Me, bol synom členky hnutia Čierni panteri a vyrastal v Harleme a Baltimore. Po podpise zmluvy s losangeleským vydavateľstvom Death Row Records sa stal jedným zo symbolov kalifornskej gangsta-rapovej scény.

Bol jedným z najvplyvnejších hudobných umelcov 20. storočia a prominentným politickým aktivistom za práva Afroameričanov. Patrí medzi najpredávanejších hudobných umelcov, keď predal viac ako 75 miliónov nahrávok po celom svete. Niektoré Shakurove skladby sa zaoberali sociálnou nespravodlivosťou, politickými otázkami a marginalizáciou Afroameričanov, boli však aj synonymom gangsterského rapu a násilných textov.

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