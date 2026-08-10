Ľudia ho poznajú zo seriálu Dunaj, k vašim službám: Legendárny obchodným dom bude čoskoro opäť otvorený

Kompletná rekonštrukcia obchodného domu (OD) Dunaj, teda objektov Dom odievania a Brouk a Babka (Bohuslav Brouk – BB), na Námestí SNP v Bratislave sa blíži do finále. Čoskoro by mali byť kompletne dokončené fasády na oboch budovách. Na budovu Brouk a Babka sa vráti svietiaci líniový neón.
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Pre TASR to uviedla spoločnosť CTP Slovakia, ktorá za obnovou stojí. Otvorenie je naplánované na štvrtý kvartál. „Ešte počas prázdnin plánujeme zrealizovať na oboch budovách niekoľko dôležitých odborných úprav v exteriéri aj interiéri. Čoskoro by mali byť kompletne dokončené fasády na oboch budovách vrátane fasády z Nedbalovej ulice,“ priblížila spoločnosť.
Návrat k pôvodnému zámeru
Historickým momentom má byť podľa developera návrat líniového neónu na fasádu budovy. Po letných prázdninách sa rekonštrukčné práce sústredia na zasklievanie výkladov a dokončovanie fasády na najvyšších poschodiach Domu odievania. Ešte v júli začali na druhej budove s odborným obkladaním schodiska a v nadväznosti na to by mala nasledovať inštalácia výťahových portálov. Na jeseň je naplánovaná montáž vchodových dverí do tejto budovy.
Z budovy BB bola v rámci rozsiahlej rekonštrukcie odstránená odvetraná fasáda a okná, ktoré boli reliktmi z 90. rokov 20. storočia. Vzhľad sa tak podľa developera vrátil k pôvodnému zámeru z roku 1936, ktorý navrhol architekt Christian Ludwig. Na fasádu Domu odievania použili kombináciu travertínu a reflexného skla, ktorá taktiež rešpektuje jeho pôvodné architektonické riešenie. Developer práce konzultoval s historikmi, pamiatkarmi aj architektom Jánom Miloslavom Bahnom.
Novinkou v oboch budovách je prechodová pasáž, ktorá okrem iného prepája Námestie SNP s Nedbalovou ulicou. Ďalším „unikátom“ interiéru je podľa spoločnosti prechodová lávka nad novou pasážou, ktorá funkčne aj vizuálne prepája obe budovy. Zo strany Námestia SNP sa projekt exteriérovo prepojí s finišujúcim projektom Živé námestie. Po dokončení ponúkne projekt približne 7000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov a približne 3000 štvorcových metrov plôch pre gastro a služby.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. Budovy vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.
Úspešný seriál
Obchodný dom sa stal v posledných rokoch známy najmä vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorý sleduje príbeh obchodného domu a jeho zamestnancov na začiatku druhej svetovej vojny. Od roku 2023 sa už odvysielalo neuveriteľných 14 sérií a ide o masívny televízny hit.
Čoskoro sa s 15. sériou dostane na rovnakú dĺžku, akú mal doposiaľ najdlhšie vysielaný seriál na Slovensku – Panelák. Svedčí to tak o obľúbenosti tohto seriálu, a ak to takto pôjde naďalej, televízia nebude mať dôvod predčasne ho zrušiť.
Zatiaľ doposiaľ nebolo známe, kedy vyjde nová séria, keďže sa predpokladalo, že to bude buď na konci augusta, alebo začiatkom septembra, portál Mediaboom prišiel s prvým možným dátumom, ktorý divákov poteší. Ak sa ich informácie potvrdia, 15. séria Dunaja, k vašim službám by sa k divákom dostala v utorok 1. septembra o 20:30. Samozrejme, programová štruktúra by ostala rovnaká, akú diváci už dobre poznajú, a seriál by si vychutnávali v utorkové a štvrtkové večere.
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