Českí seniori platia za poberanie dôchodku takmer 4 eurá mesačne. Slováci rovnaký poplatok nemajú

Hoci niekedy tvorili jeden štát, dnes nemôžu byť Česko a Slovensko v niektorých aspektoch odlišnejšie. To platí aj pri dôchodkoch. Hoci by sa mohlo zdanlivo javiť, že v oboch krajinách platia rovnaké pravidlá a povinnosti, nie je to tak. A hoci priemerné dôchodky sú vyššie u našich susedov, stále máme oproti nim jednu veľkú výhodu.
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Na nárok na starobný dôchodok je v Česku potrebné splniť dve podmienky, a to dosiahnuť stanovený dôchodkový vek a získať potrebnú dobu dôchodkového poistenia. To isté platí aj na Slovensku, no podrobnosti sa líšia. Ako informuje Česká správa sociálneho zabezpečenia na svojom webe, pri určení dôchodkového veku sa ľudia delia do štyroch kategórií.
Komplikovanejšie podmienky ako na Slovensku
Prvú skupinu tvoria poistenci narodení pred rokom 1936. Mužom je dôchodkový vek stanovený na 60 rokov a ženám na 53 až 57 rokov v závislosti od počtu vychovaných detí (53 rokov pri 5 a viac deťoch, 54 rokov pri 3 alebo 4 deťoch, 55 rokov pri 2 deťoch, 56 rokov pri 1 dieťati a 57 rokov pre bezdetné ženy).
Druhou skupinou sú poistenci narodení v rokoch 1936 až 1973, ktorí sa riadia prehľadnou tabuľkou rovnako ako poistenci na Slovensku narodení do roku 1966.
Tretiu kategóriu predstavujú ročníky 1974 až 1988, kde sa dôchodkový vek určí tak, že sa k veku 65 rokov a 8 mesiacov pripočíta počet kalendárnych mesiacov zodpovedajúci rozdielu medzi rokom narodenia poistenca a rokom 1973.
Poslednú kategóriu tvoria poistenci narodení po roku 1988, ktorých dôchodkový vek je stanovený na 67 rokov.
Bez zmeny pritom zostáva stanovenie vekovej hranice pre odchod do starobného dôchodku u poistencov, ktorí odpracovali určenú dobu v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, a u účastníkov odboja; pre tieto skupiny aj naďalej platia vekové hranice podľa predpisov účinných pred 1. januárom 1996, pričom v prípade niektorých hlbinných baníkov sa môže uplatniť aj znížená veková hranica podľa nariadenia vlády č. 363/2009 Sb. alebo § 37c zákona o dôchodkovom poistení.
Potrebné odpracované roky sa líšia
Čo sa týka potrebnej doby dôchodkového poistenia, tam platí ešte podrobnejšie rozdelenie a existuje päť ustanovení, ktoré rozhodujú, koľko rokov je potrebných na nárok na starobný dôchodok.
Riadny starobný dôchodok s plnou dobou poistenia
Tento základný spôsob vyžaduje súčasné dosiahnutie stanoveného dôchodkového veku a získanie potrebnej doby poistenia. Požadovaný počet rokov sa postupne zvyšoval z pôvodných 25 rokov platných pred rokom 2010 až na súčasných 35 rokov, ktoré platia pre poistencov dosahujúcich dôchodkový vek po roku 2018. Pre určenie presnej podmienky je rozhodujúci výhradne rok, v ktorom človek dosiahne svoj dôchodkový vek. Ak v tomto momente nezíska potrebný počet rokov poistenia, nárok mu vznikne až od neskoršieho dátumu, kedy túto podmienku dodatočne splní.
Starobný dôchodok s kratšou dobou poistenia a vyšším vekom
Pre poistencov, ktorí nezískali plnú dobu poistenia, existuje alternatíva spojená s vyšším vekom. Nárok vzniká vtedy, ak človek dosiahol vek o dva roky vyšší, než je dôchodkový vek muža rovnakého dátumu narodenia, a zároveň získal najmenej 20 rokov poistenia. Pred rokom 2025 bola podmienka veku prísnejšia a vyžadovala dosiahnutie veku až o päť rokov vyššieho oproti štandardnému dôchodkovému veku mužov.
Starobný dôchodok za 30 rokov čisto odpracovanej doby
Tento typ nároku bol zavedený pre poistencov, ktorí dosiahli dôchodkový vek po roku 2014 a nesplnili podmienky pre štandardný riadny dôchodok. Základnou podmienkou je získanie aspoň 30 rokov doby poistenia. Na rozdiel od prvého spôsobu sa však do tohto obdobia započítavajú výhradne odpracované roky a neberú sa do úvahy žiadne náhradné doby poistenia, ako sú napríklad štúdium či starostlivosť o dieťa.
Starobný dôchodok za 15 rokov čisto odpracovanej doby
Ide o riešenie pre osoby vo vyššom veku, ktoré nesplnili podmienku 20 rokov poistenia. Nárok vzniká po dosiahnutí veku o dva roky vyššieho, než je dôchodkový vek muža rovnakého dátumu narodenia, ak poistenec získal aspoň 15 rokov doby poistenia. Aj v tomto prípade platí prísne pravidlo, že do požadovaných 15 rokov sa nezapočítavajú žiadne náhradné doby a musí ísť o odpracované obdobie.
Starobný dôchodok pre invalidných poistencov
Tento špecifický nárok je určený pre poistencov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, prípadne svoj dôchodkový vek, ak je vyšší ako 65 rokov, a nesplnili ani jednu z predchádzajúcich štyroch podmienok. Nárok im vznikne vtedy, ak sa stali invalidnými bez ohľadu na stupeň invalidity a získali potrebnú dobu poistenia pre nárok na invalidný dôchodok, alebo sa stali invalidnými v dôsledku pracovného úrazu. Výška tohto dôchodku sa odvíja od stupňa invalidity a následne sa už neprepočítava ani pri zmene zdravotného stavu.
Za poberanie dôchodku platia
Niektoré podmienky sú o čosi prísnejšie ako u nás, niektoré možnosti oveľa výhodnejšie a systém patrične odlišný, hoci vychádza z rovnakých dvoch základných pravidiel. Je tu však jedna vec, v ktorej majú slovenskí penzisti navrch a šetria pár eur mesačne.
Poplatok za hotovostnú výplatu dôchodku Českou poštou sa od januára zvýšil o 16 korún na novú sumu 94 korún, informoval portál iDNES. Platia ho dôchodcovia pri výbere dôchodku v priehradke alebo od poštového doručovateľa. Poplatok sa odpočítava priamo z vyplatenej sumy dôchodku a hradí ho príjemca dôchodku, ak mu bol dôchodok priznaný po 1. januári 2010. Pri starších dôchodkoch hradí náklady Česká správa sociálneho zabezpečenia.
Zatiaľ čo tak penzisti na Slovensku poberajú dôchodky zadarmo, v Česku za poberanie v hotovosti zaplatia takmer 4 eurá mesačne.
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