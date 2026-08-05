Černáka neprevalcovali: Slovenské kiná odhalili top filmy 1. polroka 2026, rebríček prekvapil

Záber z filmu Michael, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Filmové rebríčky
Ktorým filmom sa v našich kinách darilo?

Počas prvého polroka roku 2026 zavítali do slovenských kín milióny divákov. Aj keď celková návštevnosť bola takmer totožná s minulým rokom v tomto období, zaujímavé je, že výraznejší ťahúň počas prvých šiestich mesiacov chýbal. Napriek tomu sa kasy „naplnili“ miliónmi eur. 

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Únia filmových distribútorov zverejnila štatistiky z 1. polroka v slovenských kinách. Ako uvádza, celkovo strieborné plátna odvysielali 110 711 predstavení, ktorých tržby atakovali 18 miliónov eur. Keď si to porovnáme s prvým polrokom 2025, tieto tržby klesli o približne 270-tisíc eur.

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Slovenské kiná ovládlo pokračovanie Diabol nosí Pradu 2

Medzi divákmi najviac rezonoval film Diabol nosí Pradu 2, ktorý videli v kinách 187 725 divákov a do kás priniesol tržby vo výške 1 597 443 eur. Porovnanie s minulým rokom je tu priepastnejšie – dominoval mu Černák, ktorého videlo v kinách 417 219 ľudí a tržby prekročili hranicu 3,4 milióna. Pri porovnaní týchto titulov je rozdiel viac ako násobný.

Záber z filmu Diabol nosí Pradu 2
Záber z filmu Diabol nosí Pradu 2, foto: MovieStillsDB

Diabol nosí Pradu 2 po dlhých rokoch oživil ikonické prostredie magazínu Runway, kam sa vracia Andy a Miranda sa snaží zorientovať v novom mediálnom prostredí. Slovenskí a českí diváci filmu udelili hodnotenie 59 %.

Na druhom mieste s najvyšším počtom divákov sa nachádza animák Zootropolis, ktorého tržby sa vyšplhali na 1 286 228 eur a tretiu priečku si uchmatol film Michael s tržbami 1 241 788 eur.

TOP 5 divácky najúspešnejších filmov v 1. polroku 2026:

  1. Diabol nosí Pradu 2 (187 725 divákov)
  2. Zootropolis 2 (171 223 divákov)
  3. Michael (150 610 divákov)
  4. Avatar: Oheň a popol (94 345 divákov)
  5. Štúr (92 196 divákov)

Z domácej tvorby dominoval Štúr

Najúspešnejším slovenským filmom za prvý polrok 2026 sa stala snímka Štúr, ktorá prilákala do kín cez 90-tisíc divákov a jej tržby presiahli 576-tisíc eur.

Vznikla pod taktovkou režisérky Mariany Čengel Solčanskej a balansuje na pomedzí romantickej divadelnej drámy a historického príbehu, zatiaľ čo symbolicky vytvára obraz slovenského národa. Na ČSFD svieti Štúrovi hodnotenie 57 %.

Film Štúr
Film o Štúrovi, foto: Forum Film

Druhé miesto obsadila komédia Šviháci s tržbami 344 401 eur a tretiu bronzovú pozíciu opäť komediálny film Keď sa zhasne s tržbami vo výške 342 169 eur.

TOP 5 divácky najúspešnejších slovenských filmov v 1. polroku 2026:

  1. Štúr (92 196 divákov)
  2. Šviháci (48 009 divákov)
  3. Keď sa zhasne (45 271 divákov)
  4. Dream Team (42 389 divákov)
  5. Potopa (14 282 divákov)

Prvú päťku divácky najúspešnejších slovenských filmov uzavrela snímka Potopa, ktorá zožala aj svetový úspech a bude reprezentovať Slovensko v boji o nomináciu na najznámejšie filmové ocenenie sveta, Oscary, rozhodla Slovenská filmová a televízna akadémia. Snímka sa teší kladnému prijatiu nielen od kritikov, ale aj od divákov a na ČSFD dosiahla vysoké hodnotenie 81 %.

Film Potopa
Záber z filmu Potopa, foto: Continental Film press

Potopa je zasadená do prostredia Československa v roku 1980. Pätnásťročná Mara sa túži stať pilotkou a uniknúť z dediny, no jej otec Alexander – rusínsky roľník a vdovec – chce, aby zostala doma a pomáhala na gazdovstve. Keď ich dolinu čaká zatopenie pre výstavbu vodnej nádrže Starina, otec a dcéra sa musia vyrovnať so stratou domova a zároveň hľadať cestu k vzájomnému zmiereniu uprostred zápasu medzi tradíciou, identitou a túžbou po slobode. Ak ste snímku ešte nevideli a budete mať možnosť, odporúčame vám ju vidieť všetkými desiatimi.

Ako budú vyzerať štatistiky sledovanosti v slovenských kinách po uzavretí celého roka, je zatiaľ vo hviezdach. Zamiešať kartami môžu výrazné tituly ako Odysea, ktorej tržby už presiahli 1,2 milióna eur, Kavej 2, ktorá v týchto dňoch prekonáva počtom návštevníkov film o Štúrovi, alebo Spider-Man: Nový deň, ktorého tržby sa doťahujú na milión eur.

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