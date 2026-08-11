„Prečo Chorváti nenávidia Slovákov?“ pýta sa dovolenkár. Obyvatelia milovanej destinácie popísali realitu

Chorvátsko v posledných rokoch vyvoláva v ľuďoch zmiešané reakcie. Na jednej strane sú ľudia, ktorí na obľúbenú destináciu nedajú dopustiť. Na druhej strane sú tí, ktorých hnevajú davy, neustále rastúce ceny, ale aj domáci, ktorí majú, zdá sa, turistov už plné zuby. Slovák vyvolal búrlivú diskusiu po tom, ako položil otázku, prečo Chorváti nenávidia turistov.
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Sú slovenskí turisti na ťarchu?
„Práve som na dovolenke v Chorvátsku. Chodievame sem každý rok, vždy na iné miesto, niekedy k moru, niekedy do vnútrozemia. Je to kultúrna vec, my ako Slováci milujeme Chorvátsko aj chorvátsky jazyk,“ priznáva autor príspevku na Reddite. Vysvetlil, že tentoraz navštívil Gradac, no má pocit, že tu miestni turistov (alebo možno Slovákov) jednoducho nenávidia.
„Minuli sme peniaze na prenájom ubytovania, cestovné, stovky eur v reštauráciách za podpriemerné jedlá a nejako mám stále pocit, že sme na ťarchu,“ myslí si. Vraj by rád vedel, či len ľudia v danej lokalite sú menej priateľskí. Pred rokom navštívil Cres a situácia bola omnoho lepšia. Zvažuje však, či vôbec ešte stojí za to vrátiť sa sem aj o rok. Neskôr však dodal, že sa predsa len vráti, tentoraz do Istrie.
Chorváti vysvetľujú, aká je realita
„Slovákov máme radi, možno ste len mali smolu na niekoľko nervóznych čašníkov,“ myslí si jeden z komentujúcich. Dodáva, že im viac prekážajú turisti napríklad z Británie, ktorí sa opíjajú do nemoty a pod vplyvom alkoholu a drog všetkým znepríjemňujú život. Objavili sa sťažnosti aj na ďalšie skupiny turistov, napríklad z Talianska, z Ameriky či z Austrálie.
Pridávajú sa ďalší, ktorí dodávajú, že nikdy nikoho nepočuli povedať ani jediné krivé slovo na adresu Slovákov. „Cestovný ruch sa v niektorých oblastiach stáva už naozaj neznesiteľným. Miesta sú preplnené, ceny sú privysoké a miestni obyvatelia trpia, najmä tí, ktorí sa neživia turizmom. Aj keď teda pociťujeme určitú nevraživosť voči turistom, zvyčajne sa netýka Slovákov, ale skôr Britov a niektorých ďalších národov zo západnej časti Európy,“ vysvetlil jeden z komentujúcich.
Ďalší dodáva, že sa akosi zabúda na to, že tu domáci potrebujú žiť svoje životy, no v davoch turistov je to omnoho náročnejšie. Už len dostať sa ráno do práce sa mení na poriadny výkon.
Niektorí by chceli peniaze, no bez turistov
Iní dodávajú, že nevôľa nie je smerovaná voči turistom ako takým. Prekáža im nadmerné množstvo turistov a fakt, že na niekoľko mesiacov v roku sa pobrežie mení na predraženú turistickú atrakciu. Jeden z miestnych obyvateľov vysvetľuje, že na ľudí pracujúcich v turizme je neraz vyvíjaný obrovský tlak. Jednoznačne to totiž nie je ľahká práca. Môže sa tak stať, že človek reaguje podráždene.
Niektorí dodávajú, že tak ako všade, aj v Chorvátsku sa jednoducho nájdu príjemní, ale aj nepríjemní ľudia. V oblasti turizmu občas natrafíte na niekoho, kto z neho chce ťažiť, no prekáža mu, že pre to musí aj niečo urobiť. Najradšej by bol, keby mu turisti len na diaľku poslali peniaze, no ostali niekde inde.
Krajinu zachraňuje more a príroda
„Niektorí nepracujú v turizme preto, lebo chcú, ale preto, lebo musia. A je to na nich vidieť,“ myslí si Chorvát, ktorý v tom čase dovolenkoval na chorvátskom pobreží. Verí, že ak by Chorvátsko nemalo také krásne more a bolo závislé len od priateľskosti národa, turizmus by tu už dávno neexistoval.
Ozývajú sa aj turisti. Jeden z Poľska napríklad píše, že taktiež chodí do Chorvátska často, no nikdy sa s nepríjemným správaním zo strany Chorvátov nestretol.
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