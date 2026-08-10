V seriáli Priatelia sa objavilo niekoľko slávnych hercov. Jednu herečku ste pravdepodobne vôbec nespoznali

Jennifer Grey v Priateľoch

Jennifer Grey v Priateľoch, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Priatelia
Legendárny seriál Priatelia bude žiť navždy.

Bruce Willis, George Clooney, Charlie Sheen, Danny DeVito či Julia Roberts. V obľúbenom seriáli Priatelia sa objavilo obrovské množstvo slávnych hercov, ktorí stvárnili vedľajšie postavy. Mnohých z nich ste pravdepodobne prehliadli a jednu herečku ste možno vôbec ani nespoznali. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Vedeli ste, že v Priateľoch hrala aj „Baby“ z Hriešneho tanca?

V prvej sérii sa objavili George Clooney a Noah Wyle, ktorý aktuálne hviezdi v seriálovom hite The Pitt, pričom stvárnili mladých doktorov, ktorí išli na rande s Monikou a Rachel, avšak Rachel predstierala, že je Monika a Monika predstierala, že je Rachel, pretože Rachel nemala zdravotné poistenie, tak v nemocnici pri ošetrení zlomenej ruky, kde spoznali aj mladých doktorov, použila Monikine poistenie, a teda aj jej identitu.

Viac z témy Priatelia:
1.
Nebola vyvrheľom, za ich neúčasť mohlo niečo iné. Jednoduchý dôvod, prečo Phoebe na svadbu neprišiel nikto z rodiny
2.
Rachel v Priateľoch neustále vidieť bradavky. Objavili sa rôzne teórie, vysvetlenie herečky vás pobaví
3.
Lisa Kudrow potvrdila, koľko miliónov herci stále zarábajú za Priateľov. Prvýkrát vidí seriál inak
Zobraziť všetky články (63)

V prvej sérii sa objavila aj Jennifer Grey, ktorú preslávila hlavná postava v ikonickom filme Hriešny tanec. V Priateľoch Grey stvárnila Rachelinu kamarátku Mindy. Zaujímavé však je, že diváci ju vôbec nespoznali, dokonca viacerí verní fanúšikovia dodnes netušia, že to bola ona, pretože v Priateľoch hrala až potom, čo absolvovala rhinoplastiku – plastiku nosa, čo výrazne zmenilo jej vzhľad. V druhej sérii však už hrá Mindy iná herečka – Jane Marie Hupp, Jennifer Grey totiž odmietla pokračovať v seriáli Priatelia, pretože vtedy bojovala s úzkosťami.

Scéna s Charliem Sheenom v Priateľoch
Scéna s Charliem Sheenom v Priateľoch, foto: MovieStillsDB

V druhej sérii si zahrala Julia Roberts, ktorá stvárnila Chandlerovu priateľku a zároveň bývalú spolužiačku zo školy – „gaťkovú Susie“, zaujímavosťou je, že následne Roberts a Perry začali spolu v reálnom živote randiť.

Tiež Charlie Sheen, ktorý stvárnil Phoebinho milenca námorníka, ktorého nakazí ovčími kiahňami, aj Dan Castellaneta, známy ako hlas Homera Simpsona, ktorý sa v Priateľoch objavil len na chvíľu ako pracovník v zoo.

Scéna legendárneho Robina Williamsa vznikla náhodou a bola celá improvizovaná

V tretej sérii mali diváci možnosť vidieť Robina Williamsa, ktorého scéna bola celá improvizovaná. Williams sa totiž v tom čase náhodou nachádzal v susednom štúdiu a tvorcovia ho spontánne zavolali na scénu.

Reč je o scéne, v ktorej všetci piati priatelia sedia v kaviarni, na ich gauči však sedia dvaja neznámi muži, ktorí sa rozprávajú o tom, že je jedného z nich manželka podvádza, pričom sa ukáže, že ho podvádza práve s tým kamarátom, s ktorým sedí na káve. Celá scéna aj dialógy postáv boli úplne improvizované, Williams si ju vymyslel sám a ostatní sa spontánne pridali.

Scéna s Robinom Williamsom v Priateľoch
Scéna s Robinom Williamsom v Priateľoch, foto: MovieStillsDB

No v tretej sérii sa objavil aj Jean-Claude Van Damme, ktorý si zahral sám seba, aj David Arquette, ktorý bol v tom čase skutočným manželom Courteney Cox, seriálovej Moniky. Stvárnil postavu Malcolma, muža, ktorý prenasledoval Phoebe, pretože si myslel, že je to jej dvojča Uršula. Ale aj známy komediálny herec Ben Stiller, ktorý stvárnil Rachelinho neurotického priateľa.

Štvrtá séria priniesla len dvoch známych hercov – Hugha Laurieho Paget Brewster. Hugh Laurie, známy ako Dr. House, stvárnil spolucestujúceho v lietadle Rachel, ktorá mu hovorí o tom, že ide do Londýna prekaziť Rossovu svadbu s Emily, ale on ju uzemní svojím sarkastickým britským humorom. Paget Brewster, známa zo seriálu Myšlienky vraha, stvárnila Joyho priateľku, s ktorou neskôr chodil aj Chandler.

Bruce Willis sa nechcel bozkávať s Jennifer Aniston

Šiesta séria však priniesla slávneho Brucea Willisa, ktorý si zahral v Priateľoch len preto, že prehral stávku s Matthewom Perrym a Matthewom LeBlancom, v seriáli tak hosťoval zadarmo. Stvárnil otca Rossovej mladej priateľky Elizabeth a milenca Rachel. Vyjadril sa však, že táto postava sa mu hrala zle, pretože nechcel bozkávať Rachel – Jennifer Aniston, keďže tá v tom čase tvorila pár s jeho kamarátom Bradom Pittom.

V siedmej sérii mala postava Joeyho až dve známe milenky, prvou bola Susan Sarandon a druhou Kristin Davis, ktorú preslávila úloha Charlotte v Sexe v meste.

V ôsmej sérii sa objavil Brad Pitt, ktorý bol v tom čase ženatý s Jennifer Aniston, v seriáli však jej postavu Rachel nenávidí, pretože ho na strednej škole šikanovala za jeho nadváhu.

Brad Pitt v seriáli Priatelia
Brad Pitt v seriáli Priatelia, foto: MovieStillsDB

Objavil sa aj Sean Penn ako snúbenec Phoebinej setry. David Schwimmer, ktorý stvárnil Rossa, vo Friends: The Reunion prezradil, že bol z tejto časti mimoriadne nervózny, pretože Sean Penn bol jeho obrovským hereckým vzorom a navyše jeho postava Rossa mala v tejto časti na sebe kostým Sputnika, ktorý všetkým pripomínal hovno.

V desiatej sérii sa objavil Danny DeVito ako striptér na Phoebinej rozľúčke so slobodou, Anna Faris, známa predovšetkým zo série hororových paródií Scary MovieJennifer Coolidge ako Monikina a Phoebina otravná kamarátka, ktorú ste mali možnosť vidieť v legendárnych filmoch Pravá blondínka, Popoluškin príbeh či nedávno v úspešnom seriáli Biely Lotus.

Scéna s Dannym DeVitom v Priateľoch
Scéna s Dannym DeVitom v Priateľoch, foto: MovieStillsDB

Seriál Priatelia zároveň ponúkol aj niekoľko známych detských hercov, ako Dakotu Fanning, ktorá hrá dievčatko, ktoré kedysi bývalo v dome, ktorý si v desiatej sérii kúpili Monika a Chandler. Rovnako aj Rossovho syna Bena stvárnil známy detský herec Cole Sprouse, ktorý si aj so svojím bratom Dylanom Sprouseom zahral v úspešnom detskom seriáli The Suite Life on Deck (Sladký život na mori), ktorý ich preslávil.

Okrem Rossa mala aj postava Rachel veľmi známych rodinných príbuzných, jej seriálové sestry stvárnili známe herečky Reese Witherspoon a Christina Applegate, ktorá za tú rolu dokonca vyhrala aj cenu Emmy.

Otvoriť galériu (5)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová komédia je absolútnym hitom na streamovacej platforme. Jedným z jej tvorcov je legendárny Ben…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Pobláznila celé Slovensko, donedávna o nej nikto nevedel: Kto je atlétka Anna Švrček, ktorá sa stala virálnou?
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode. Vražda Sharon Tate šialenými mansonovcami šokovala svet
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac