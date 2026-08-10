V seriáli Priatelia sa objavilo niekoľko slávnych hercov. Jednu herečku ste pravdepodobne vôbec nespoznali

Bruce Willis, George Clooney, Charlie Sheen, Danny DeVito či Julia Roberts. V obľúbenom seriáli Priatelia sa objavilo obrovské množstvo slávnych hercov, ktorí stvárnili vedľajšie postavy. Mnohých z nich ste pravdepodobne prehliadli a jednu herečku ste možno vôbec ani nespoznali.
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Vedeli ste, že v Priateľoch hrala aj „Baby“ z Hriešneho tanca?
V prvej sérii sa objavili George Clooney a Noah Wyle, ktorý aktuálne hviezdi v seriálovom hite The Pitt, pričom stvárnili mladých doktorov, ktorí išli na rande s Monikou a Rachel, avšak Rachel predstierala, že je Monika a Monika predstierala, že je Rachel, pretože Rachel nemala zdravotné poistenie, tak v nemocnici pri ošetrení zlomenej ruky, kde spoznali aj mladých doktorov, použila Monikine poistenie, a teda aj jej identitu.
V prvej sérii sa objavila aj Jennifer Grey, ktorú preslávila hlavná postava v ikonickom filme Hriešny tanec. V Priateľoch Grey stvárnila Rachelinu kamarátku Mindy. Zaujímavé však je, že diváci ju vôbec nespoznali, dokonca viacerí verní fanúšikovia dodnes netušia, že to bola ona, pretože v Priateľoch hrala až potom, čo absolvovala rhinoplastiku – plastiku nosa, čo výrazne zmenilo jej vzhľad. V druhej sérii však už hrá Mindy iná herečka – Jane Marie Hupp, Jennifer Grey totiž odmietla pokračovať v seriáli Priatelia, pretože vtedy bojovala s úzkosťami.
V druhej sérii si zahrala Julia Roberts, ktorá stvárnila Chandlerovu priateľku a zároveň bývalú spolužiačku zo školy – „gaťkovú Susie“, zaujímavosťou je, že následne Roberts a Perry začali spolu v reálnom živote randiť.
Tiež Charlie Sheen, ktorý stvárnil Phoebinho milenca námorníka, ktorého nakazí ovčími kiahňami, aj Dan Castellaneta, známy ako hlas Homera Simpsona, ktorý sa v Priateľoch objavil len na chvíľu ako pracovník v zoo.
Scéna legendárneho Robina Williamsa vznikla náhodou a bola celá improvizovaná
V tretej sérii mali diváci možnosť vidieť Robina Williamsa, ktorého scéna bola celá improvizovaná. Williams sa totiž v tom čase náhodou nachádzal v susednom štúdiu a tvorcovia ho spontánne zavolali na scénu.
Reč je o scéne, v ktorej všetci piati priatelia sedia v kaviarni, na ich gauči však sedia dvaja neznámi muži, ktorí sa rozprávajú o tom, že je jedného z nich manželka podvádza, pričom sa ukáže, že ho podvádza práve s tým kamarátom, s ktorým sedí na káve. Celá scéna aj dialógy postáv boli úplne improvizované, Williams si ju vymyslel sám a ostatní sa spontánne pridali.
No v tretej sérii sa objavil aj Jean-Claude Van Damme, ktorý si zahral sám seba, aj David Arquette, ktorý bol v tom čase skutočným manželom Courteney Cox, seriálovej Moniky. Stvárnil postavu Malcolma, muža, ktorý prenasledoval Phoebe, pretože si myslel, že je to jej dvojča Uršula. Ale aj známy komediálny herec Ben Stiller, ktorý stvárnil Rachelinho neurotického priateľa.
Štvrtá séria priniesla len dvoch známych hercov – Hugha Laurieho a Paget Brewster. Hugh Laurie, známy ako Dr. House, stvárnil spolucestujúceho v lietadle Rachel, ktorá mu hovorí o tom, že ide do Londýna prekaziť Rossovu svadbu s Emily, ale on ju uzemní svojím sarkastickým britským humorom. Paget Brewster, známa zo seriálu Myšlienky vraha, stvárnila Joyho priateľku, s ktorou neskôr chodil aj Chandler.
Bruce Willis sa nechcel bozkávať s Jennifer Aniston
Šiesta séria však priniesla slávneho Brucea Willisa, ktorý si zahral v Priateľoch len preto, že prehral stávku s Matthewom Perrym a Matthewom LeBlancom, v seriáli tak hosťoval zadarmo. Stvárnil otca Rossovej mladej priateľky Elizabeth a milenca Rachel. Vyjadril sa však, že táto postava sa mu hrala zle, pretože nechcel bozkávať Rachel – Jennifer Aniston, keďže tá v tom čase tvorila pár s jeho kamarátom Bradom Pittom.
V siedmej sérii mala postava Joeyho až dve známe milenky, prvou bola Susan Sarandon a druhou Kristin Davis, ktorú preslávila úloha Charlotte v Sexe v meste.
V ôsmej sérii sa objavil Brad Pitt, ktorý bol v tom čase ženatý s Jennifer Aniston, v seriáli však jej postavu Rachel nenávidí, pretože ho na strednej škole šikanovala za jeho nadváhu.
Objavil sa aj Sean Penn ako snúbenec Phoebinej setry. David Schwimmer, ktorý stvárnil Rossa, vo Friends: The Reunion prezradil, že bol z tejto časti mimoriadne nervózny, pretože Sean Penn bol jeho obrovským hereckým vzorom a navyše jeho postava Rossa mala v tejto časti na sebe kostým Sputnika, ktorý všetkým pripomínal hovno.
V desiatej sérii sa objavil Danny DeVito ako striptér na Phoebinej rozľúčke so slobodou, Anna Faris, známa predovšetkým zo série hororových paródií Scary Movie, Jennifer Coolidge ako Monikina a Phoebina otravná kamarátka, ktorú ste mali možnosť vidieť v legendárnych filmoch Pravá blondínka, Popoluškin príbeh či nedávno v úspešnom seriáli Biely Lotus.
Seriál Priatelia zároveň ponúkol aj niekoľko známych detských hercov, ako Dakotu Fanning, ktorá hrá dievčatko, ktoré kedysi bývalo v dome, ktorý si v desiatej sérii kúpili Monika a Chandler. Rovnako aj Rossovho syna Bena stvárnil známy detský herec Cole Sprouse, ktorý si aj so svojím bratom Dylanom Sprouseom zahral v úspešnom detskom seriáli The Suite Life on Deck (Sladký život na mori), ktorý ich preslávil.
Okrem Rossa mala aj postava Rachel veľmi známych rodinných príbuzných, jej seriálové sestry stvárnili známe herečky Reese Witherspoon a Christina Applegate, ktorá za tú rolu dokonca vyhrala aj cenu Emmy.
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