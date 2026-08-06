„Bola nechutná, rýchlo sme sa okúpali a odišli.“ Dovolenkári kritizujú populárnu pláž v Chorvátsku

Ak by ste sa rozhodli na internete pátrať po pláži v Chorvátsku, ktorá dostáva prívlastok tej „najhoršej“, s najväčšou pravdepodobnosťou narazíte vo viacerých zmienkach na pláž Bačvice, ktorá sa nachádza v Splite. Kritika sa na ňu objavuje už niekoľko rokov a ani počas tejto letnej sezóny tomu nie je inak. Ako sa však hovorí, každá minca má dve strany a nie všetci dovolenkári z nej odchádzajú sklamaní.
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„Nechutná, drahá a špinavá,“ tvrdia návštevníci
Na portáli Tripadvisor toto leto pribudlo pláži Bačvice viacero recenzií dovolenkárov a mnohé z nich sa nesú v negatívnom duchu. „Táto pláž je veľmi špinavá a slnečníky na nej sú pokazené. Neobťažujte sa s návštevou,“ zhodnotila návštevníčka na začiatku augusta.
„Voda je tu čistá, ale pláž má od raja ďaleko. Ležadlá na deň stoja 25 eur a ak chcete lacnejšie, teda za 10 eur, budú umiestnené na skalách o kúsok ďalej, takže musíte byť kaskadér, aby ste sa k nim dostali a mohli sa tam okúpať. A to nehovorím o odpadkoch,“ podelil sa o svoju skúsenosť iný dovolenkár, ktorého sem pritiahla povesť pláže Bačvice ako rajskej.
„Pláž bola úplne nechutná. Samozrejme, ležadlá a všetko ostatné sú drahé, ale samotná pláž bola špinavá,“ uviedla recenzentka, ktorá priložila fotografie, na ktorých je vidieť pláž posiatu plastovým odpadom a ohorkami od cigariet. Ďalší len priznal, že sa počas návštevy iba rýchlo okúpali a odišli.
Oproti negatívnym recenziám, ktoré sú v prevahe, sme narazili aj na dve pozitívne, v ktorých návštevníci chvália atmosféru a vodu. Znečistenie pláže už spomínali aj návštevníci v uplynulých letných sezónach a tento scenár sa tu opakuje znova. Okrem toho sa im nezdajú ani vysoké ceny. Celkovo pláži Bačvice na Tripadvisore svieti hodnotenie 3,1/5.
Nie každý pláž kritizuje, nájdu sa aj spokojní dovolenkári
Na googli však obstála na vyššie hodnotenie, 4 hviezdičky z 5 a najnovšie recenzie na tejto platforme sú pozitívnejšie a prevládajú nad negatívnou kritikou. No pred pár dňami aj tu jeden z recenzentov spomenul znečistenie pláže a mora. „Špina, smrad a ležíte na ohorkoch cigariet,“ dodal ďalší kritický hlas. Viacerí spomenuli, že keďže ide o obľúbenú pláž v Splite, navštevuje ju veľké množstvo ľudí, no mnohí to nevnímali ako negatívum.
Pláž Bačvice sme navštívili tiež, ešte na jar pred dvoma rokmi. Keďže bolo tesne pred začiatkom sezóny, kúpajúcich nebolo veľa, no našli sa už ľudia, ktorí si užívali v tom čase studenšiu vodu Jadranského mora. Dokonca sme zazreli domácich hrať tradičnú splitskú hru, takzvaný picigin, ktorý sa hrá s malou loptičkou v plytkej vode a táto pláž je na hru ideálna. Počas našej návštevy sme si žiadne znečistenie pláže nevšimli, no počas hlavnej sezóny, kedy sa na pláž nahrnie veľké množstvo ľudí, to zjavne môže vyzerať aj inak.
Preto ak sa vyberiete na akúkoľvek pláž, správajte sa ohľaduplne k ostatným a všetko, čo si na ňu prinesiete, si so sebou aj odneste. Aj vďaka tomu budú miesta, akým je aj pláž Bačvice, menej kritizované.
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