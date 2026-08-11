V špeciálnej automatizovanej prevádzke si nakúpite nonstop a bez obsluhy. Orlen hlási veľkú novinku

Automatizovaná predajňa Orlen Stop Cafe.

Foto: Orlen Unipetrol

Jakub Baláž
Prvá automatizovaná predajňa zameraná na nepalivový sortiment otvorila svoje brány už aj v susednej Českej republike.

Sieť čerpacích staníc Orlen je v súčasnosti adaptovaná vo viacerých krajinách strednej Európy vrátane Českej republiky či Slovenska. Pre zákazníkov je teda dobre známy koncept Stop Cafe, ktorý sa zameriava na predaj nepalivového sortimentu. Práve naši susedia z Česka hlásia v tomto segmente zaujímavú novinku – prvú automatizovanú predajňu.

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Ako uvádza spoločnosť v tlačovej správe, ide o prvú automatizovanú pobočku Stop Cafe v krajine. Zaujímavosťou je, že ide o prevádzku mimo čerpacích staníc výhradne s nepalivovým sortimentom. Tento krok prichádza po otvorení automatizovanej prevádzky na čerpacej stanici. Nová pobočka sa nachádza pri stanici Praha-Braník.

Nie je to len o palivách

Iniciatíva otvoriť Stop Cafe samostatne nie je náhodným výstrelom do tmy. Nepalivový sortiment – doplnkový tovar a občerstvenie totiž tvoria podstatnú časť tržieb siete Orlen a údajne dokázali vyrovnať aj príjem z palív. Koncept je v súčasnosti prítomný na viac ako 330 staniciach poľskej spoločnosti.

Tento koncept už úspešne rozvíjame v Nemecku a budeme radi, ak s ním uspejeme aj v Českej republike,“ uviedla na margo novinky Agnieszka Bobrukiewicz, členka predstavenstva skupiny Orlen Unipetrol. Ako dodala, táto ambícia je plne v súlade so stratégiou skupiny Orlen, v ktorej segment rýchleho občerstvenia a každodenných nákupov predstavuje jeden z kľúčových pilierov rastu.

Automatizovaná predajňa Orlen Stop Cafe.
Foto: Orlen Unipetrol

Naším cieľom je aj naďalej zvyšovať ziskovosť a výkonnosť nepalivového segmentu prostredníctvom inovácií, digitálnych riešení, atraktívnej ponuky občerstvenia a doplnkového tovaru a služieb zameraných na potreby zákazníkov,“ povedala Bobrukiewicz.

Spoločnosť uvádza, že v novej automatizovanej samoobslužnej predajni zákazníci nájdu široký sortiment potravín a nápojov na každodenný nákup a rýchle občerstvenie. Súčasťou ponuky je aj kávový kútik Stop Cafe s doplnkovým sortimentom, ktorý zákazníci dobre poznajú z čerpacích staníc Orlen.

Ako sa v automatizovanej predajni nakupuje?

Princíp nonstop automatizovaných predajní si už mali možnosť v praxi vyskúšať aj mnohí Slováci. Pod Tatrami ho rozvíja tradičný reťazec Coop Jednota a postavený je na jednoduchom, intuitívnom a technologicky vyspelom princípe. Práve to vyzdvihujú aj zástupcovia značky Orlen vo svojom koncepte.

Základom je stiahnutie si aplikácie, v ktorej si používateľ overí svoju bankovú identitu a do predajne následne vstupuje cez vygenerovaný QR kód. Záverečná fáza nákupu prebieha pri samoobslužnej pokladnici a obchod zákazník opúšťa opätovne naskenovaním kódu. Bezpečnosť zaručuje kamerový systém a pripojenie predajne na pult centrálnej ochrany.

Samoobslužná čerpacia stanica Orlen
Orlen rozvíja aj sieť samoobslužných čerpacích staníc. Ilustračná foto: Orlen

Automatizovanú samoobslužnú predajňu sme navrhli tak, aby zákazníci mohli maximálne jednoducho a pohodlne nakúpiť. Ponúkame v nej všetko podstatné, čo majú na Stop Cafe radi a čo možno do bezobslužnej predajne preniesť. Do budúcnosti chceme týmto spôsobom približovať značku Stop Cafe zákazníkom aj na ďalších frekventovaných miestach,“ uviedol Rostislav Moravec, riaditeľ siete čerpacích staníc Orlen v Česku.

Iniciatíva siete Orlen je dôkazom toho, že budúcnosť nákupov a automatizovaných predajní nemusí plne závisieť iba na veľkých potravinových reťazcoch. Čerpacie stanice sa stávajú čoraz viac frekventovanou zastávkou pri nákupe potravín či občerstvenia. Na Slovensku sa už napríklad samostatne rozširuje koncept Fresh Corner, ktorý ľudia poznajú z čerpačiek Slovnaft, obľúbená je aj spolupráca OMV a Billa pod hlavičkou VIVA BILLA.

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