Hoax o sanitke unášajúcej deti zašiel priďaleko. Vodiča napadli sekerami, palicami a kameňmi

Sanitka

Ilustračná foto: X (trzaskowski_)

Matej Mensatoris
TASR
Po falošnej správe na TikToku došlo k útoku na sanitku

Nepravdivá správa šíriaca sa na platforme TikTok, podľa ktorej pracovníci rumunskej záchrannej služby unášajú v sanitkách deti, viedla k útoku na záchranárov. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na rumunské médiá, píše TASR.

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Záchranári vyzdvihli pacienta v dedine Recea-Cristur, ktorá sa nachádza v Transylvánii, aby ho odviezli do nemocnice v neďalekom meste Kluž. Počas jazdy po vidieckej ceste im cestu zablokovalo auto a následne boli napadnutí sekerami, palicami a kameňmi.

Rumunské médiá informovali, že útočníci sa prostredníctvom TikToku dozvedeli, že sanitky sú nebezpečné. Pri incidente utrpel vodič sanitky poranenie oka, ale napriek zraneniu dokázal pokračovať v približne 30-kilometrovej ceste do nemocnice.

Nemocnica v Kluži neskôr uviedla, že liečba poraneného oka vodiča potrvá tri mesiace. Pacient, ktorého sanitka viezla, taktiež dorazil bezpečne do nemocnice.

Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

Polícia zadržala šiestich mužov a jednu ženu, ktorých súd v meste Dej poslal na 30 dní do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z ublíženia na zdraví a narušenia verejného poriadku.

DPA poznamenala, že chudobnejšie komunity v Rumunsku už dlhodobo prejavujú extrémnu nedôveru voči vládnym inštitúciám. Správy tvrdiace, že sanitky unášajú deti, kolujú podľa agentúry na rumunskom internete už roky.

Podobné hoaxy neobchádzajú ani Slovensko

Kým v Rumunsku ide o sanitky, na Slovensku sme pravidelne zvyknutí na správy o bielych dodávkach, ktoré unášajú deti. Aj keď sa Polícia Slovenskej republiky snaží tieto správy vyvracať, hoaxy sa jednoducho šíria rýchlejšie než pravda.

O takomto prípade sme vás informovali aj v roku 2023, kedy sa hovorilo o bielej dodávke, ktorá mala operovať pred jedným z michalovských obchodov. Podľa jednej používateľky sa trojčlenná posádka (dvaja muži a jedna žena) vozidla snažila ukradnúť dcéru jej kamarátky tak, že žena jej ukazovala hračky. Podľa informácií spomínanej používateľky mali dokonca zábermi disponovať aj policajti, ktorí ale posádku dodávky nedokázali nájsť.

Vtedy príspevok prezdieľalo cez 3-tisíc ľudí a vyšetrovatelia sa pustili do preverovania. Hovorkyňa Jana Mesárová po zistení informácií od príslušného Obvodného oddelenia v Michalovciach označila túto správu ako hoax.

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Výnimky potvrdzujúce pravidlo

Aj keď sanitky v Rumunsku či biele dodávky na Slovensku sú vo všeobecnosti bezpečné, niekedy sa únosy detí udejú naozaj. Avšak priebeh býva spravidla iný. Veľmi známym je prípad z USA starý 50 rokov, kedy sa traja muži zmocnili autobusu plného detí vo veku od 5 do 14 rokov. Následne deti prinútili vliezť do nákladného auta pochovaného pod zemou. Za ich prepustenie žiadali výkupné 5 miliónov dolárov.

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