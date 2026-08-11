Slovensko je opäť v hľadáčiku Európskej komisie: Vláda naďalej odmieta uznať manželstvá homosexuálov

Slovensko je opäť v centre pozornosti, no zrejme z iného dôvodu, ako by si želalo. Matúš Šutaj Eštok sa totiž rozhodol nezapísať manželstvo páru rovnakého pohlavia a to sa nepáči Európskej komisii.
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Tá bude naďalej pozorne sledovať prípad odmietnutia zápisu manželstva dvoch slovenských občanov rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli v Rakúsku. V utorkovej reakcii pre TASR zároveň Komisia pripomenula, že rozsudky Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) majú prednosť pred vnútroštátnym právom a členské štáty ich musia v plnom rozsahu vykonávať.
Ak to bude potrebné, EK podľa vlastného vyjadrenia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. „Jedným zo základov našej Únie je, že právo EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor EÚ, má prednosť pred vnútroštátnym právom. Všetky členské štáty majú povinnosť v plnom rozsahu vykonávať všetky rozsudky SDEÚ. Naďalej budeme situáciu veľmi pozorne sledovať a v prípade potreby neváhame použiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii,“ uviedla Komisia v stanovisku.
Ľudia majú smolu
Reakcia EK prichádza po tom, ako Ministerstvo vnútra (MV) SR nevyhovelo žiadosti Ivana Novotného a Metoda Špačka o zápis ich manželstva uzavretého v Rakúsku v roku 2020 do osobitnej matriky. MV o tom dvojicu informoval v liste podpísanom priamo ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, uviedol v pondelok pre TASR Novotný. Pár oznámil, že proti rozhodnutiu podá správnu žalobu na Správnom súde v Bratislave.
Prípad je významný aj v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora EÚ z novembra 2025. Ten sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí ako pár rovnakého pohlavia uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku.
Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. SDEÚ však v rozsudku skonštatoval, že členský štát je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte.
Súdny dvor zároveň zdôraznil, že členský štát nie je povinný zaviesť manželstvo osôb rovnakého pohlavia do svojho vnútroštátneho práva. Povinnosť uznania však vyplýva z práva EÚ v situáciách, na ktoré sa vzťahuje sloboda pohybu občanov EÚ.
Slovenské ministerstvo vnútra pri odmietnutí žiadosti argumentovalo tým, že podľa súčasného právneho stavu nemôže zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo. Rovnako premiér Robert Fico skonštatoval, že Ústava SR neumožňuje na Slovensku uznanie manželstva homosexuálnych párov a ich zápis do matriky, pretože podľa ústavy je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy.
Nejde o jediný problém Slovenska
„Bez ohľadu na právne a spoločenské diskusie o rozsahu právnych účinkov zväzkov osôb rovnakého pohlavia je MV SR ako orgán výkonnej moci povinné vychádzať z právneho stavu účinného v čase rozhodovania a rešpektovať ústavné a zákonné medze svojej pôsobnosti. Jeho aplikačná či evidenčná činnosť nemôže nahrádzať rozhodnutia zákonodarcu či ústavodarcu,“ vyjadrilo sa ešte koncom júla ministerstvo vnútra s tým že je to nezlučiteľné s princípom deľby moci a predovšetkým s princípom legality výkonu verejnej moci podľa Ústavy Slovenskej republiky.
O zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky požiadal aj poslanec opozičného PS Michal Sabo. EK zároveň už v novembri začala konanie o porušení povinnosti (infringement) proti Slovensku. Dôvodom je novelizácia ústavy, ktorá podľa Komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie. EK prekáža článok ústavy, ktorý hovorí o zvrchovanosti SR v hodnotových a etických otázkach.
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