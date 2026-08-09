Je 9. august a nad japonským mestom Nagasaki sa ocitajú bombardéry B-29 Superfortress a na palube jedného z nich sa nachádza atómová bomba s názvom Fat Man. O 11:01 veliteľ Charles W. Sweeney nariadi, aby bola na mesto zhodená bomba, ktorá rozhodne nielen o osude jej obyvateľov, ale aj o celej druhej svetovej vojne.
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Udalosti po Hirošime
Krátko po bombardovaní japonského mesta Hirošima americký prezident Truman oznámil, že ak Japonsko neprijme ich podmienky, môžu očakávať z neba padajúcu skazu.
Plutóniový Fat Man
Keďže Japonsko tieto výzvy ignorovalo, tri dni po Hirošime, 9. augusta 1945, vzlietol americký Boeing B-29 Superfortress, nazvaný Bockscar, vybavený plutóniovou náložou, smerom k japonskému pobrežiu.
Na rozdiel od bomby zhodenej na Hirošimu bola bomba s názvom Fat Man vybavená plutóniovou náložou (bomba zhodená na Hirošimu bola uránová). V podstate rovnaká plutóniová bomba bola odpálená v rámci testu Trinity, 16. júla 1945, na opustenej leteckej základni Alamogordo, v púšti White Sands v Novom Mexiku. Test dokázal, že takáto bomba dokáže fungovať a môže byť použitá v rámci ukončenia vojny.
Smeroval na Kokuru
Formácia lietadiel zamierila na japonské mesto Kokura, ktoré malo byť obeťou ďalšej jadrovej skazy. Plán útoku bol takmer totožný ako na Hirošimu. V Kokure sa nachádzal veľký cisársky sklad zbraní, a preto bol dôležitým vojenským cieľom.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sa stalo v Kokure a prečo na ňu nezhodili atómovú bombu;
- prečo napokon zaútočili na Nagasaki;
- ako prebiehalo zhodenie bomby;
- ako reagovali Japonci.
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