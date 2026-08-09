Japonci sa nevzdali, dostali druhú atómovú bombu. Nagasaki spálila ešte silnejšia explózia než Hirošimu

Nagasaki miesto dopadu atómovej bomby pred a po

Foto: Fastfission : File:Nagasaki 1945 - Before and after.jpg.U.S. National Archives : RG 77-MDH (according to William Burr, The Atomic Bomb and the End of World War II, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 162). / Public domain

Matej Mensatoris
Dnes si pripomíname 81. výročie atómového bombardovania mesta Nagasaki.

Je 9. august a nad japonským mestom Nagasaki sa ocitajú bombardéry B-29 Superfortress a na palube jedného z nich sa nachádza atómová bomba s názvom Fat Man. O 11:01 veliteľ Charles W. Sweeney nariadi, aby bola na mesto zhodená bomba, ktorá rozhodne nielen o osude jej obyvateľov, ale aj o celej druhej svetovej vojne.

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Udalosti po Hirošime

Krátko po bombardovaní japonského mesta Hirošima americký prezident Truman oznámil, že ak Japonsko neprijme ich podmienky, môžu očakávať z neba padajúcu skazu.

Hirošima po bombardovaní
Hirošima po bombardovaní. Foto: US government, Post-Work: User:W.wolny [Public domain], via Wikimedia Commons

Plutóniový Fat Man

Keďže Japonsko tieto výzvy ignorovalo, tri dni po Hirošime, 9. augusta 1945, vzlietol americký Boeing B-29 Superfortress, nazvaný Bockscar, vybavený plutóniovou náložou, smerom k japonskému pobrežiu.

Bombardér B-29 s posádkou
Bombardér B-29 s posádkou pred druhým bombardovaním. Foto: ASAF [Public domain], via Wikimedia Commons
Na rozdiel od bomby zhodenej na Hirošimu bola bomba s názvom Fat Man vybavená plutóniovou náložou (bomba zhodená na Hirošimu bola uránová). V podstate rovnaká plutóniová bomba bola odpálená v rámci testu Trinity, 16. júla 1945, na opustenej leteckej základni Alamogordo, v púšti White Sands v Novom Mexiku. Test dokázal, že takáto bomba dokáže fungovať a môže byť použitá v rámci ukončenia vojny.

Test Trinity
Prvý jadrový výbuch na svete v rámci operácie Trinity. Bomba Gadget v čase 0,016 sekundy po výbuchu. Foto: Berlyn Brixner / Los Alamos National Laboratory [Public domain], via Wikimedia Commons

Smeroval na Kokuru

Formácia lietadiel zamierila na japonské mesto Kokura, ktoré malo byť obeťou ďalšej jadrovej skazy. Plán útoku bol takmer totožný ako na Hirošimu. V Kokure sa nachádzal veľký cisársky sklad zbraní, a preto bol dôležitým vojenským cieľom.

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  • čo sa stalo v Kokure a prečo na ňu nezhodili atómovú bombu;
  • prečo napokon zaútočili na Nagasaki;
  • ako prebiehalo zhodenie bomby;
  • ako reagovali Japonci.

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