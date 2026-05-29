Toy Story 5 prinesie zmenu, ktorú diváci nečakali: Týka sa jednej z obľúbených postáv

Svet Toy Story sa už desaťročia spája s postavami, ktoré vyrástli spolu s viacerými generáciami divákov. Pripravované piate pokračovanie však prinesie moment, ktorý môže prekvapiť aj tých najvernejších fanúšikov.
Ako píše UNILAD, v pripravovanom filme Toy Story 5 dostane po prvý raz hlas jedna z obľúbených postáv, ktorá bola doteraz známa najmä svojou vernosťou, roztomilosťou a výraznou mimikou. Reč je o koníkovi Bullseyeovi, ktorý sa v sérii objavil už v druhom filme ako spoločník Jessie a neskôr sa stal neoddeliteľnou súčasťou partie okolo Woodyho a Buzza.
Bullseye bol vždy výrazný, no nikdy nehovoril
Bullseye patrí k postavám, ktoré si diváci obľúbili aj bez slov. V Toy Story 2 sa predstavil ako verný koník z partie Woody’s Roundup a postupne si našiel pevné miesto medzi Andyho hračkami. Hoci bol vždy plný energie, emócií a oddanosti, na rozdiel od mnohých ďalších hračiek nikdy neprehovoril.
To sa však v piatom pokračovaní zmení. V novom filme sa má objaviť jeho herné druhé ja Evil Bullseye, ktorému hlas prepožičia herec Alan Cumming, známy napríklad z filmov Spy Kids či Son of the Mask.
