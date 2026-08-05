Koniec Tesca naberá reálne kontúry. O stovky jeho predajní môžu zabojovať známe reťazce

Odchod britského obchodného reťazca Tesco z českého a zo slovenského trhu začína dostávať konkrétne kontúry. Spoločnosť podľa informácií z trhu pripravuje predaj svojich stredoeurópskych aktivít a na pomoc si najala dve veľké investičné banky.
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Podľa informácií servera e15 už Tesco poverilo prípravou predaja banky Citigroup a Goldman Sachs. Predajný proces sa má postupne rozbiehať a potenciálni záujemcovia už dostávajú podrobnejšie materiály o ponúkanom biznise. Informáciu o spustení procesu vraj pre portál e15 potvrdil aj zdroj z trhu fúzií a akvizícií.
Česko a Slovensko v jednom
Nejde pritom iba o krátky prezentačný materiál. Bankári majú potenciálnym kupcom rozosielať rozsiahlejší dokument, ktorý obsahuje informácie o štruktúre pripravovanej transakcie, finančných výsledkoch aj o očakávanom ďalšom vývoji.
Podľa dostupných informácií Tesco neplánuje predať všetky svoje stredoeurópske aktivity jednému záujemcovi. Český a slovenský biznis má byť ponúknutý ako jeden balík, zatiaľ čo maďarské predajne majú byť predmetom samostatného predaja. Česká a slovenská sieť má spolu 363 predajní. V Maďarsku Tesco prevádzkuje ďalších 198 obchodov.
Kým česká pobočka vlani dosiahla EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou) na úrovni približne 75 miliónov eur a rovnaký výsledok sa očakáva aj tento rok, slovenská časť je výrazne ziskovejšia. Jej EBITDA vlani dosiahla približne 120 miliónov eur. V tomto roku sa však počíta s poklesom na približne 100 miliónov eur.
Medzi možnými záujemcami sa spomínajú veľké maloobchodné skupiny vrátane majiteľa Kauflandu a Lidla či poľskej Biedronky. Práve tá v poslednom období výrazne expanduje na Slovensku, a preto by jej prevzatie časti Tesca mohlo dávať strategický zmysel. Nie je však vylúčené ani rozdelenie siete medzi viacerých kupujúcich, keďže celá transakcia by mohla byť pre jedného záujemcu príliš rozsiahla.
Biedronka by predajne potrebovala
Analytici spoločnosti AlphaValue pritom upozorňujú, že tieto aktíva by dobre zapadali do expanznej stratégie skupiny Jerónimo Martins, ktorá vlastní Biedronku. Pre poľského predajcu by išlo o mimoriadnu príležitosť výrazne urýchliť rast na troch trhoch naraz, pričom na Slovensku by zároveň získal desiatky existujúcich predajní a silnú pozíciu v regiónoch.
„Túto transakciu vnímame ako potenciálne veľmi zaujímavú pre spoločnosť Jerónimo Martins, ktorá okrem Poľska – svojho kľúčového trhu v regióne – hľadá možnosti na ďalšiu expanziu. Slovensko a Česko by do tejto stratégie dobre zapadali,“ zhodnotili analytici z AlphaValue. Ako upozornili, v krátkodobom horizonte by mohla riziko predstavovať iba konečná suma za transakciu.
Hodnota českého biznisu by sa podľa odhadov mohla pohybovať približne medzi 400 až 600 miliónmi eur. Konečná suma však bude závisieť od toho, aký veľký záujem o sieť prejavia potenciálni kupci.
Zatiaľ však nejde o potvrdenú akvizíciu. Tesco iba analyzuje možnosti predaja a Biedronka oficiálne záujem o tieto predajne zatiaľ nepotvrdila.
História odchodov
O možnom odchode Tesca zo Slovenska sa pritom nehovorí prvýkrát. Už pred viac ako desiatimi rokmi sa objavili správy, podľa ktorých mal britský reťazec zvažovať predaj svojich slovenských aktivít a presun kapitálu späť do Británie. Vtedajšie úvahy sa napokon nenaplnili.
Situácia v roku 2026 je však odlišná a aktuálne informácie naznačujú, že tentoraz môže byť predaj slovenského biznisu podstatne konkrétnejšou možnosťou. Odchod z niektorých zahraničných trhov zároveň zapadá do širšej stratégie Tesca z posledných rokov.
Spoločnosť postupne obmedzovala svoje pôsobenie mimo Británie. V roku 2013 napríklad ukončila podnikanie v USA pod značkou Fresh & Easy a neskôr predala svoje aktivity v Malajzii a Thajsku. Výrazným krokom bolo aj stiahnutie sa z Poľska v roku 2020. Tesco tam v tom čase prevádzkovalo približne 300 obchodov, ktoré následne prešli pod diskontnú sieť Netto.
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