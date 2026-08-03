Nový Spider-Man zaujme aj nefanúšikov Marvelu. Predvídateľný dej vykompenzoval humor

Pred pár dňami vstúpil do kín očakávaný film Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day), ktorý má šancu zaujať aj nefanúšikov Marvelu a staršie publikum. Tvorcovia upustili od multiverzového sveta a išli viac do hĺbky. Tri scény nás absolútne dostali.
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Tom Holland a Zendaya v hlavných úlohách
Do slovenských kín dorazila novinka Spider-Man: Nový deň (Spider-Man: Brand New Day), ktorá nadväzuje na udalosti filmu Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home). Peter Parker sa po tom, čo naňho celý svet zabudol, vrátane jeho priateľky MJ a najlepšieho kamaráta Neda, snaží začať nový život, ale veľmi sa mu to nedarí. Žije sám v starom byte a s osamelosťou bojuje tak, že každý deň chytá zločincov v New Yorku, čím pomáha polícii. Zároveň je priam až posadnutý neustálym sledovaním sociálnych sietí Neda, ktorý natáča videá aj s MJ.
Snímka tak zároveň odráža aj dnešnú dobu. Peter Parker je osamelý mladý muž, ktorý prepadol workoholizmu a zanedbal svoj osobný život. Práve vďaka tejto téme môže nový film osloviť aj staršie publikum.
V hlavnej úlohe Spider-Mana sa opäť predstavil Tom Holland, po jeho boku ako MJ stojí Zendaya. Objavia sa aj Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal či Mark Ruffalo.
Film nás bavil od začiatku do konca
Na nového Spider-Mana sme sa do kina vybrali aj my, sála bola takmer úplne plná, pričom väčšinu publika tvorila generácia Z. Atmosféra bola výborná, bolo cítiť, že diváci sa z návratu Spider-Mana tešia.
Priznáme sa, že nie sme veľkými fanúšikmi Marvelu, takže sme pred návštevou kina boli pomerne skeptickí. Napriek tomu musíme uznať, že nás pozeranie nového Spider-Mana bavilo od začiatku do konca. Páčilo sa nám, že tvorcovia filmu výrazne upustili od multiverzového sveta. Nový film je oveľa osobnejší, jednoduchší na sledovanie, viac sa venuje emóciám hlavnej postavy a hlbšiemu príbehu, čo oceňujeme.
Veľmi dobre funguje aj technická stránka filmu. Kamera je dynamická a počas akčných scén dokáže diváka doslova vtiahnuť do deja. Kaskadérske kúsky sú pôsobivé a kreatívne, pričom nepôsobia samoúčelne. Veľkou prednosťou celého príbehu je aj skvelý výber hudby, ktorá dokonale dopĺňa jednotlivé scény a výrazne umocňuje emócie.
Nový Spider-Man dokonca spája viaceré žánre, okrem sci-fi tvorcovia do deja zakomponovali aj komédiu a romantiku, no nechýbajú ani dojímavé scény, čím sa podľa nás nový Spider-Man stal vhodným filmom pre oveľa širšie publikum. Príbeh totiž skvelo funguje, aj keď divák nepozná všetky Marvel filmy.
V novom filme zároveň veľmi dobre fungoval aj humor. Niekoľkokrát sa nahlas zasmialo celé kino. My sme sa najviac smiali na scéne, keď sa zo všetkých televízií v celom New Yorku ozýva správa, že Spider-Man je v nemocnici. Ako môže byť Spider-Man v nemocnici? Veď je to predsa Spider-Man, jeden z najväčších superhrdinov.
Oceniť by sme chceli aj herecké výkony Toma Hollanda a Zendaye. Je cítiť, že od prvých Spider-Man filmov ubehlo niekoľko rokov a obaja herci sa výrazne posunuli. Sú oveľa skúsenejší, prirodzenejší a ich postavy pôsobia dospelejšie. Obidvom tak ich úlohy výborne sadli a ich spoločné scény fungovali presvedčivo.
Tom Holland zároveň očividne zapracoval nielen na hereckom prejave, ale aj na svojej fyzickej forme. Vo filme sa niekoľkokrát objaví len v spodnej bielizni, čím odhalí svoje vypracované telo, čo ocení ženské publikum.
Najdojímavejšie scény však neboli medzi Spider-Manom a MJ, ale medzi Spider-Manom a Nedom. Scény, ktoré zobrazujú, že Ned si svojho najlepšieho priateľa Petra Parkera vôbec nepamätá, lámu srdce. Zároveň však dodávajú nádej, že jeho spomienky sú ukryté oveľa hlbšie, pretože napriek tomu, že si Ned nespomína nič z toho, čo zažil s Petrom, je obrovským fanúšikom Spider-Mana.
Rovnako výborná bola aj herečka Sadie Sink, ktorá stvárnila telepatku a telekinetičku Jean Grey. Roly „záporáka“ sa zhostila na jednotku, celé sme jej to verili. Navyše jej prerod od antihrdinu k postave, s ktorou všetci súcitia a dokážu ju pochopiť, bol premyslený, mimoriadne silný a pravdepodobne aj jednou z najlepších dejových liniek celého filmu.
Ako sme už spomenuli, nový Spider-Man ponúka viacero dojímavých scén, vypichli by sme tri scény, ktoré nás dostali najviac. Prvou je scéna, kde Peter Parker hovorí MJ, že je celý jeho svet, aj napriek tomu, že ona si ho vôbec nepamätá. Druhou scénou je moment, keď si Spider-Man a Ned dajú ich typický pozdrav. Práve v tej chvíli sa v Nedovi totiž prebudia potlačené spomienky a uvedomí si, ako sa Spider-Man v skutočnosti volá. Treťou scénou je silný rozhovor Petra a Jean Grey, v ktorom dôjde k spomínanému prerodu antihrdinu, práve tu sa na malú chvíľu na scéne objaví aj Petrova teta May, ktorá rozpráva skrz Petra.
Má hodnotenie 84 %
Nový Spider-Man však podľa nás rozhodne nie je bez chýb. Hoci nás bavil, pokojne mohol byť o niečo kratší. Niektoré scény sa zdali zbytočne natiahnuté a dej tak miestami strácal tempo. Viackrát sme sa dokonca pristihli, že pozeráme na hodinky, koľko ešte času zostáva do konca. Podobný názor sa opakuje aj v recenziách divákov na filmovom portáli ČSFD, kde mu svieti výborné hodnotenie – až 84 %. My by sme však filmu udelili nižšie hodnotenie, pravdepodobne len nejakých 70 %, ale treba podotknúť, ako sme už uviedli vyššie, že nie sme fanúšikmi Marvelu.
Ďalšou slabou stránkou filmu bola podľa nás predvídateľnosť deja, divák presne vedel, čo sa stane a ako scéna skončí. Chýbalo nám viac napätia a nečakaných scén. Zároveň na nás záver pôsobil trochu neukončene. Dokonca sme zostali v kine sedieť aj počas tituliek, čakali sme, či sa ešte neobjavia nejaké záverečné scény. Zaujímala nás totiž jasnejšia odpoveď na to, ako dopadne vzťah Petra Parkera a MJ.
Počas otváracieho víkendu dosiahol celosvetové tržby 927 miliónov dolárov
Pred premiérou internet zaplavila teória, že postava MJ vo filme Spider-Man umrie, pretože Zendaya na propagačné akcie k filmu volila čierny outfit. Nebudeme zachádzať do detailov ani vám prezrádzať, či je táto teória pravdivá, aby sme vám nepokazili filmový zážitok, povieme vám len toľko, že niekoľkokrát pôjde do tuhého.
Filmu sa navyše mimoriadne darí aj komerčne. Počas otváracieho víkendu celosvetovo dosiahol tržby 927 miliónov dolárov, čo je historicky rekordná suma. Nového Spider-Mana vám teda určite odporúčame vidieť v kine a vytvoriť si naň vlastný názor. Každý divák od filmu očakáva niečo iné, no podľa nás ide o vydarený návrat, ktorý stojí za veľké plátno a atmosféru plnej kinosály.
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